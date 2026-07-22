Niloofar Salahi
Propietario de producto de AskIBM
Los usuarios quieren un único punto de entrada para sus interacciones. Es algo sobre lo que se manifestaron abiertamente. No quieren ir a todas estas aplicaciones diferentes para obtener respuestas. ”
Niloofar Salahi
Propietario de producto de AskIBM
Los datos mostraron un gran volumen de preguntas de RR. HH. y TI en AskIBM. Los usuarios esperan poder hacer esas preguntas en un solo lugar. ”
Si bien los agentes de IA y los modelos fundacionales han impulsado ganancias significativas en tareas y flujos de trabajo aislados, el ámbito de IA ha madurado recientemente para permitir la escala, la confiabilidad y la orquestación que requiere AskIBM. Paralelamente, se ha invertido de manera sostenida en las bases técnicas de AskIBM. Esas inversiones, junto con las profundas asociaciones formadas a través de las transformaciones de dominio de IBM, contribuyen a una plataforma diseñada para la resiliencia y la preparación empresarial.
En conjunto, estas bases y asociaciones posicionan a IBM para dar el siguiente paso: convertir AskIBM en un navegador. Uno que brinde respuestas autorizadas, orqueste perfectamente los flujos de trabajo en todos los sistemas y ofrezca una experiencia moderna e intuitiva.
Este proyecto refleja el compromiso de IBM de ir más allá de las soluciones puntuales hacia una experiencia unificada impulsada por IA que ayude a los empleados a trabajar con mayor claridad, confianza y velocidad.
Niloofar Salahi
Propietario de producto de AskIBM
IBM
La transición de IBM hacia un área de RR. HH impulsada por IA no fue lineal. La experiencia dejó en claro una verdad: el progreso supera a la perfección. Rediseñada para las personas, no por moda pasajera, AskHR convirtió un dominio heredado en una función preparada para escalar.
El soporte de TI se vio agobiado por procesos redundantes. AskIT, un asistente de IA que aprende y resuelve problemas, cambió el curso. La función de TI de IBM se convirtió en un centro de autoservicio, donde AskIT resuelve el 86 % de los problemas rutinarios.
Los vendedores de IBM estaban estancados por la sobrecarga del sistema. El manejo de múltiples herramientas de ventas aisladas generó una gran complejidad administrativa. Luego vino AskSales, un salvavidas de la IA desarrollado conjuntamente y de manera interna para reducir el desperdicio, automatizar tareas básicas y convertir un laberinto en una vía rápida hacia el éxito del vendedor.
Un experimento audaz y centrado en el futuro se está desarrollando en el sandbox del CIO. La visión definitiva es AskIBM, una puerta de enlace impulsada por IA para todo lo relacionado con IBM. La versión beta ya se muestra prometedora al aportar coherencia a la complejidad y continuar redefiniendo el futuro de nuestra empresa.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.
Las declaraciones sobre la dirección e intención futuras de IBM están sujetas a cambios o retiro sin previo aviso y representan solo metas y objetivos.