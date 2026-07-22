AskIBM
Ilustración de una cápsula descendiendo en un paracaídas rojo
Visión de futuro

Dentro de la oficina del director de sistemas de información (CIO), un pequeño equipo se propuso probar los límites prácticos de los modelos fundacionales en un entorno empresarial. ¿Podría la IA convertirse en el tejido conectivo de una empresa tan compleja como IBM? ¿Podría trascender las limitaciones de los asistentes específicos de dominio para ofrecer una experiencia única y coherente? ¿Podría evolucionar, mejorando continuamente a través del feedback, una mejor base y una integración más profunda en toda la empresa?

Al igual que todas las preguntas sobre las capacidades de IA, la respuesta es “potencialmente”. No lo sabremos hasta que nos pongamos en marcha, entremos en el sandbox y hagamos el trabajo. Así que eso es exactamente lo que estamos haciendo. 

Estamos examinando las capas de complejidad (un error, un punto ciego, un avance) para construir algo estable y en evolución. No es una fantasía, sino una estructura formada por necesidades empresariales reales. El sandbox es nuestro patio y nuestro campo de pruebas. 

La prueba será AskIBM. Una barra de búsqueda. Una voz. Una experiencia. 
Unas manos escribiendo en una computadora portátil en un pequeño escritorio de madera dentro de una cabina estrecha

Basado en watsonx, AskIBM actúa como agente empresarial de capa superior. La solución está diseñada para unificar datos, análisis y agentes de dominio para orquestar herramientas y flujos de trabajo a través de una experiencia única y congruente. 

Como parte de una iniciativa de innovación interna, un lanzamiento beta puso a AskIBM en manos de empleados y socios y reveló insights tempranos sobre el ancho de banda de la plataforma. “Experimentamos una demanda máxima en toda la plataforma watsonx porque todos la usaban al mismo tiempo. Fue revelador”, dice Niloofar Salahi, propietario de producto de AskIBM.

Si bien los agentes de IA y los modelos fundacionales han impulsado ganancias significativas en tareas y flujos de trabajo aislados, el ámbito de IA ha madurado recientemente para permitir la escala, la confiabilidad y la orquestación que requiere AskIBM. Paralelamente, se ha invertido de manera sostenida en las bases técnicas de AskIBM. Esas inversiones, junto con las profundas asociaciones formadas a través de las transformaciones de dominio de IBM, contribuyen a una plataforma diseñada para la resiliencia y la preparación empresarial.

En conjunto, estas bases y asociaciones posicionan a IBM para dar el siguiente paso: convertir AskIBM en un navegador. Uno que brinde respuestas autorizadas, orqueste perfectamente los flujos de trabajo en todos los sistemas y ofrezca una experiencia moderna e intuitiva.

Este proyecto refleja el compromiso de IBM de ir más allá de las soluciones puntuales hacia una experiencia unificada impulsada por IA que ayude a los empleados a trabajar con mayor claridad, confianza y velocidad. 
Una persona hablando con otra al lado de una pizarra con la etiqueta “Planificación” en un pasillo de oficina
Ser cliente cero significa que estamos construyendo para la empresa a escala, probando y dando forma a la tecnología para que esté lista para todos. Eso es lo que hace que nuestra historia de cliente cero sea tan poderosa.

Niloofar Salahi

Propietario de producto de AskIBM

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Explore la transformación

La transición de IBM hacia un área de RR. HH impulsada por IA no fue lineal. La experiencia dejó en claro una verdad: el progreso supera a la perfección. Rediseñada para las personas, no por moda pasajera, AskHR convirtió un dominio heredado en una función preparada para escalar.

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Ilustración abstracta de dos siluetas de perfil, globos de diálogo, bolígrafos y papeles

El soporte de TI se vio agobiado por procesos redundantes. AskIT, un asistente de IA que aprende y resuelve problemas, cambió el curso. La función de TI de IBM se convirtió en un centro de autoservicio, donde AskIT resuelve el 86 % de los problemas rutinarios.

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Los vendedores de IBM estaban estancados por la sobrecarga del sistema. El manejo de múltiples herramientas de ventas aisladas generó una gran complejidad administrativa. Luego vino AskSales, un salvavidas de la IA desarrollado conjuntamente y de manera interna para reducir el desperdicio, automatizar tareas básicas y convertir un laberinto en una vía rápida hacia el éxito del vendedor.  

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Archivero abierto con carpetas colgantes debajo de un reloj redondo.

Un experimento audaz y centrado en el futuro se está desarrollando en el sandbox del CIO. La visión definitiva es AskIBM, una puerta de enlace impulsada por IA para todo lo relacionado con IBM. La versión beta ya se muestra prometedora al aportar coherencia a la complejidad y continuar redefiniendo el futuro de nuestra empresa.

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Notas de pie de página

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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.

Las declaraciones sobre la dirección e intención futuras de IBM están sujetas a cambios o retiro sin previo aviso y representan solo metas y objetivos.