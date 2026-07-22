Dentro de la oficina del director de sistemas de información (CIO), un pequeño equipo se propuso probar los límites prácticos de los modelos fundacionales en un entorno empresarial. ¿Podría la IA convertirse en el tejido conectivo de una empresa tan compleja como IBM? ¿Podría trascender las limitaciones de los asistentes específicos de dominio para ofrecer una experiencia única y coherente? ¿Podría evolucionar, mejorando continuamente a través del feedback, una mejor base y una integración más profunda en toda la empresa?

Al igual que todas las preguntas sobre las capacidades de IA, la respuesta es “potencialmente”. No lo sabremos hasta que nos pongamos en marcha, entremos en el sandbox y hagamos el trabajo. Así que eso es exactamente lo que estamos haciendo.

Estamos examinando las capas de complejidad (un error, un punto ciego, un avance) para construir algo estable y en evolución. No es una fantasía, sino una estructura formada por necesidades empresariales reales. El sandbox es nuestro patio y nuestro campo de pruebas.

La prueba será AskIBM. Una barra de búsqueda. Una voz. Una experiencia.