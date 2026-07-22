AskHR
Ilustración abstracta de dos siluetas de perfil, globos de diálogo, bolígrafos y papeles
De sistemas heredados a tecnología de vanguardia

Nuestro proceso de transformación de RR. HH. comenzó hace casi 10 años. En ese momento, no sabíamos cuán ampliamente transformaría la organización. No había un gran plan, solo una respuesta a los desafíos del momento.

Nuestro presupuesto se reducía a medida que nuestro trabajo se volvía más complejo. Al mismo tiempo, la tecnología de consumo externa a IBM se estaba volviendo más rápida, más intuitiva y más personal, lo que aumentaba las expectativas que inevitablemente seguían a los empleados al lugar de trabajo.

En 2016, esas fuerzas alcanzaron un punto de inflexión. Nos dimos cuenta de que era hora de probar algo audaz. Los sistemas tradicionales de RR. HH. y los modelos operativos ya no podían seguir el ritmo de la escala y la velocidad del cambio en curso. 

El momento requería una jugada que reinventara la forma en que trabajábamos y redefiniera lo que significaba ser un profesional de RR.  HH. en IBM.   

Surgen los chatbots de IA conversacional.

Con el Creador de asistentes de IA de IBM, comenzamos a crear chatbots para responder preguntas básicas de RR. HH. sobre programas y beneficios. Muchos funcionaron bien. En poco tiempo, 25 bots estaban en funcionamiento.

Pero había un problema. 

Cuantos más bots agregábamos, más difícil era obtener respuestas claras. Cuando las preguntas quedaban fuera del alcance de un chatbot, el usuario tenía que buscar en otro lugar, lo que generaba una experiencia fragmentada para los empleados. Para restaurar la coherencia, reunimos a los bots bajo una única interfaz: AskHR.

Poco después del lanzamiento de AskHR, informamos a los 21 000 gerentes de primera línea en todo el mundo que el soporte dedicado de asociados de negocios de RR. HH. ya no estaría disponible. También se cerraron la dirección de correo electrónico global de RR. HH. y el número de teléfono. Los gerentes solo podían acceder al soporte a través de AskHR.  

Fue una jugada audaz. Le teníamos fe a la tecnología y nos comprometimos a adoptarla a gran escala, reconociendo que el equipo necesitaría tiempo para adaptarse.

En el transcurso del año siguiente, monitoreamos de cerca el feedback de los empleados. Nuestra puntuación de satisfacción del cliente (CSAT) interna, una métrica que oscila entre −100 y +100, cayó a −35.
Persona sentada en un nicho con banco magenta usando una computadora portátil, con una libreta y una botella de agua
Desde la adaptación hasta la adopción

El feedback inicial dejó una cosa en claro: la organización aún se estaba adaptando a una nueva forma de obtener soporte. Con el tiempo, el uso contó una historia más completa. 

Simplemente al usar AskHR en su trabajo diario, los empleados y gerentes ayudaron a perfeccionarlo. Poco a poco, los colaboradores de IBM (IBMers) comenzaron a experimentar el valor de un recurso activo 24x7. Ampliamos sus capacidades en consecuencia, agregando soporte para transacciones.  

De repente, AskHR podía hacer más que responder preguntas. Podía tomar medidas, de modo que los gerentes pudieran solicitar la transferencia de un empleado o generar una carta de verificación de empleo, y AskHR completaría la transacción directamente en el sistema backend.  

En casi 90 000 transferencias de empleados cada año, las ganancias de tiempo y productividad se sumaron rápidamente.

A medida que los resultados mejoraron, ampliamos el modelo. Entre 2021 y 2024, AskHR, en colaboración con nuestros socios de RR. HH., se convirtió en el único punto de entrada para los gerentes de primera línea y el 85 % de los gerentes de nivel superior. 

¿Y esa CSAT de -35 de los primeros días de AskHR?  Subió hasta +74.  

¿Por qué? 

Primero, la automatización permitió soporte inmediato para tareas repetibles.   

Luego, los refinamientos en nuestro modelo de soporte humano aceleraron la rapidez con la que los gerentes podían ponerse en contacto con un experto en tiempo real. 

Posteriormente, introdujimos capacidades de IA generativa, aumentando el valor de AskHR para los usuarios.  
Dos personas sentadas a una mesa redonda conversando, con tazas y un teléfono
Encuentre un pequeño punto débil. Automatícelo, mejórelo a cuán más y luego escálelo.

Nickle LaMoreaux

Vicepresidente sénior y director de Recursos Humanos

Una de esas capacidades era la orquestación multiagente. En 2025, AskHR se convirtió en la puerta digital de entrada para todas las transacciones de RR. HH., capaz de coordinar múltiples agentes autónomos para ejecutar tareas complejas juntos. 

Ese mismo año, AskHR manejó más de 16 millones de mensajes de usuarios individuales. Eso es el equivalente a unos 39 000 al día. O aproximadamente 51 interacciones por IBMer por año.

 Las lecciones que pusimos en práctica

Tomamos algunas decisiones audaces, incluso drásticas, en el camino. Si tuviéramos que hacerlo todo de nuevo, abordaríamos algunas cuestiones de manera diferente. Para empezar, haríamos pruebas piloto e iteraríamos No es necesario hacerlo todo a la vez. Piense en las áreas en las que tiene sentido enfocarse. Empiece poco a poco y luego, vaya ampliando.  

También aprendimos que la cultura se antepone a todo. El tono que los líderes establecen en torno a la adopción dice mucho. Habilitar a los empleados a través del desarrollo de habilidades y feedback oportuno genera impulso. Después de todo, sin cultura, no es más que tecnología.  

Con la transformación de otro dominio a la vuelta de la esquina, IBM estaba lista para poner en práctica esas lecciones. 
Explore la transformación

La transición de IBM hacia un área de RR. HH impulsada por IA no fue lineal. La experiencia dejó en claro una verdad: el progreso supera a la perfección. Rediseñada para las personas, no por moda pasajera, AskHR convirtió un dominio heredado en una función preparada para escalar.

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El soporte de TI se vio agobiado por procesos redundantes. AskIT, un asistente de IA que aprende y resuelve problemas, cambió el curso. La función de TI de IBM se convirtió en un centro de autoservicio, donde AskIT resuelve el 86 % de los problemas rutinarios.

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Los vendedores de IBM estaban estancados por la sobrecarga del sistema. El manejo de múltiples herramientas de ventas aisladas generó una gran complejidad administrativa. Luego vino AskSales, un salvavidas de la IA desarrollado conjuntamente y de manera interna para reducir el desperdicio, automatizar tareas básicas y convertir un laberinto en una vía rápida hacia el éxito del vendedor.  

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Archivero abierto con carpetas colgantes debajo de un reloj redondo.

Un experimento audaz y centrado en el futuro se está desarrollando en el sandbox del CIO. La visión definitiva es AskIBM, una puerta de enlace impulsada por IA para todo lo relacionado con IBM. La versión beta ya se muestra prometedora al aportar coherencia a la complejidad y continuar redefiniendo el futuro de nuestra empresa.

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Notas de pie de página

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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.

Las declaraciones sobre la dirección e intención futuras de IBM están sujetas a cambios o retiros sin previo aviso, y representan solo metas y objetivos.