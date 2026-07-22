Nickle LaMoreaux
Vicepresidente sénior y director de Recursos Humanos
Este tipo de transformación digital no está exenta de desafíos. Es como permanecer en su casa mientras hace renovaciones. ”
Con el Creador de asistentes de IA de IBM, comenzamos a crear chatbots para responder preguntas básicas de RR. HH. sobre programas y beneficios. Muchos funcionaron bien. En poco tiempo, 25 bots estaban en funcionamiento.
Pero había un problema.
Cuantos más bots agregábamos, más difícil era obtener respuestas claras. Cuando las preguntas quedaban fuera del alcance de un chatbot, el usuario tenía que buscar en otro lugar, lo que generaba una experiencia fragmentada para los empleados. Para restaurar la coherencia, reunimos a los bots bajo una única interfaz: AskHR.
Poco después del lanzamiento de AskHR, informamos a los 21 000 gerentes de primera línea en todo el mundo que el soporte dedicado de asociados de negocios de RR. HH. ya no estaría disponible. También se cerraron la dirección de correo electrónico global de RR. HH. y el número de teléfono. Los gerentes solo podían acceder al soporte a través de AskHR.
Fue una jugada audaz. Le teníamos fe a la tecnología y nos comprometimos a adoptarla a gran escala, reconociendo que el equipo necesitaría tiempo para adaptarse.
En el transcurso del año siguiente, monitoreamos de cerca el feedback de los empleados. Nuestra puntuación de satisfacción del cliente (CSAT) interna, una métrica que oscila entre −100 y +100, cayó a −35.
Nickle LaMoreaux
Vicepresidente sénior y director de Recursos Humanos
La transición de IBM hacia un área de RR. HH impulsada por IA no fue lineal. La experiencia dejó en claro una verdad: el progreso supera a la perfección. Rediseñada para las personas, no por moda pasajera, AskHR convirtió un dominio heredado en una función preparada para escalar.
El soporte de TI se vio agobiado por procesos redundantes. AskIT, un asistente de IA que aprende y resuelve problemas, cambió el curso. La función de TI de IBM se convirtió en un centro de autoservicio, donde AskIT resuelve el 86 % de los problemas rutinarios.
Los vendedores de IBM estaban estancados por la sobrecarga del sistema. El manejo de múltiples herramientas de ventas aisladas generó una gran complejidad administrativa. Luego vino AskSales, un salvavidas de la IA desarrollado conjuntamente y de manera interna para reducir el desperdicio, automatizar tareas básicas y convertir un laberinto en una vía rápida hacia el éxito del vendedor.
Un experimento audaz y centrado en el futuro se está desarrollando en el sandbox del CIO. La visión definitiva es AskIBM, una puerta de enlace impulsada por IA para todo lo relacionado con IBM. La versión beta ya se muestra prometedora al aportar coherencia a la complejidad y continuar redefiniendo el futuro de nuestra empresa.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.
Las declaraciones sobre la dirección e intención futuras de IBM están sujetas a cambios o retiros sin previo aviso, y representan solo metas y objetivos.