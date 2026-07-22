Nuestro proceso de transformación de RR. HH. comenzó hace casi 10 años. En ese momento, no sabíamos cuán ampliamente transformaría la organización. No había un gran plan, solo una respuesta a los desafíos del momento.

Nuestro presupuesto se reducía a medida que nuestro trabajo se volvía más complejo. Al mismo tiempo, la tecnología de consumo externa a IBM se estaba volviendo más rápida, más intuitiva y más personal, lo que aumentaba las expectativas que inevitablemente seguían a los empleados al lugar de trabajo.

En 2016, esas fuerzas alcanzaron un punto de inflexión. Nos dimos cuenta de que era hora de probar algo audaz. Los sistemas tradicionales de RR. HH. y los modelos operativos ya no podían seguir el ritmo de la escala y la velocidad del cambio en curso.

El momento requería una jugada que reinventara la forma en que trabajábamos y redefiniera lo que significaba ser un profesional de RR. HH. en IBM.

Surgen los chatbots de IA conversacional.