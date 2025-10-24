dig +trace란 무엇인가요?

인터넷에서 사용되는 도메인 이름 시스템은 다양한 수준에서 작동하는 여러 루트 이름 서버로 구성되어 있습니다. 가장 중요한 것은 최상위 수준에서 작동하는 13개의 논리적 루트 이름 서버로, 알파벳의 처음 13개 문자로 이름이 지정됩니다.

이 13개의 논리적 루트 이름 서버는 각각 단일 컴퓨터나 운영 체제를 가리키는 것이 아니라 모든 인터넷 DNS 쿼리 트래픽의 1/13을 관리하는 지정된 기관을 나타냅니다. 따라서 '서버 A'는 개별 DNS 서버를 무제한으로 포함할 수 있는 서버 A 지정을 의미합니다.

또한 13개의 루트 이름 서버가 대학 및 군 기관과 혼합된 다양한 영리 기업 등 다양한 단체에 위임되어 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 원래 대부분의 물리적 서버의 위치가 미국에 집중되어 있었던 것은 사실이지만, 시간이 지남에 따라 그 균형이 재조정되고 있습니다. 이제 물리적 서버는 전 세계에 걸쳐 있습니다.

다음은 13개의 서로 다른 root-servers.net 지정을 실행하는 책임이 있는 그룹입니다.

서버 A(.root-servers.net): 운영 기관: VeriSign, Inc. 전 세계에 인터넷 인프라 및 도메인 이름 레지스트리 서비스를 제공합니다.

서버 B(b.root-servers.net): 운영자: 서던 캘리포니아 대학교(ISI). USC의 Information Sciences Institute는 고급 컴퓨터 및 통신 기술을 연구합니다.

서버 C(c.root-servers.net): 운영 기관: Cogent Communications. 대규모 광섬유 네트워크를 운영하며 코로케이션 서비스를 제공하는 국제 ISP입니다.

서버 D(d.root-servers.net): 운영 기관: 메릴랜드 대학교(University of Maryland). 산하 첨단 사이버 인프라 및 글로벌 인터넷 서비스(ACIGS) 그룹이 관리합니다.

서버 E(e.root-servers.net): 운영 기관: NASA. 보다 구체적으로는 미국 우주항공국의 네트워크 및 통신 서비스(NaTS) 조직이 운영합니다.

서버 F(f.root-servers.net): 운영 기관: Internet Systems Consortium, Inc. 다양한 소프트웨어와 프로토콜을 제공하며 인터넷을 지원하는 비영리 기관입니다.

서버 G(g.root-servers.net): 운영 기관: 미국 국방부 네트워크 정보 센터(DoD NIC). 국방부의 IPv6 주소 계획 관리도 담당하고 있습니다.

서버 H(h.root-servers.net): 운영 기관: 미국 육군 연구소(ARL). 과거에는 탄도 연구소(BRL)로 알려져 있었습니다.

서버 I(i.root-servers.net): 운영 기관: Netnod. 북유럽 지역의 상호 연결 서비스를 중심으로 활동하는 스웨덴의 비영리 인터넷 인프라 기관입니다.

서버 J (j.root-servers.net): 운영자: VeriSign, Inc. (서버 A 참조).

서버 K(k.root-servers.net): 운영 기관: RIPE NCC(Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre). 유럽, 중동, 아시아 지역을 담당하는 비영리 지역 인터넷 레지스트리(RIR)입니다.

서버 L(l.root-servers.net): 운영 기관: ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). 미국 정부 계약을 통해 출범했으며, 현재는 독립적인 글로벌 비영리 조직으로 운영되고 있습니다.

서버 M(m.root-servers.net): 운영 기관: WIDE 프로젝트(Widely Integrated Distributed Environment). 일본의 3개 대학 간 협력으로 시작된 인터넷 프로젝트입니다.

쿼리 트래픽은 13개의 서버에 고르게 분산되며, 어떤 서버도 다른 서버보다 더 많은 트래픽을 처리하지 않습니다. 지역적 요인에 따라 사용자가 가장 많이 접속하는 서버에 영향을 미칠 수 있지만, 전반적으로 트래픽은 비슷하며 대부분 ISP 주소 요청과 관련이 있습니다.

DNS 쿼리 트래픽을 관리하는 데 13개 기관이 필요한 이유는 매년 수조 개의 DNS 쿼리가 생성되기 때문입니다. 일부 추산에 따르면 총 100조 개가 넘을 것으로 예상되지만 이 수치는 추측에 불과합니다. 실제로는 계산할 수 없을 정도로 큰 숫자입니다.