트리플 바텀 라인(Triple Bottom Line)이란 무엇인가요?

트리플 바텀 라인은 조직이 비즈니스 전반에 걸쳐 지속 가능한 관행을 더 잘 시각화하고 통합하는 데 도움이 되는 세 가지 P로 나뉩니다. 좀 더 자세히 설명하면 다음과 같습니다.

사람(People)

여기에는 기업이 모든 이해관계자에게 미치는 사회적 영향과 현재와 미래 세대를 위해 가치를 창출하는 방법이 포함됩니다. 또한 고객, 비즈니스가 운영되는 더 큰 커뮤니티, 직원, 공급망 파트너 및 공급업체가 포함됩니다. 기업의 사회적 책임(CSR)과 밀접하게 연관된 이 바텀 라인에는 기업 내외부의 사회적 형평성을 증진하는 인적 자본 이니셔티브가 포함됩니다.

지구(Planet)

이는 기업이 자연환경과 생태계에 미치는 영향을 최소화하고 최대의 유익을 창출하는 것을 목표로 합니다. 이 바텀 라인은 종종 사람이나 이윤보다 측정하는 데 더 큰 노력이 필요합니다. 제품 수명 주기 평가와 같은 이니셔티브는 물론 온실가스 배출량 감축을 위한 더 큰 전략을 장려할 수도 있습니다.

이윤(Profit)

'번영'이라고도 하는 이 바텀 라인은 기업의 전반적인 경제적 영향에 중점을 둡니다. 이는 내부 이익에 대한 전통적인 회계학적 정의로 오해되거나 이에 국한되는 경우가 많습니다. 그러나 이 맥락에서 이익 또는 번영은 책임 있는 세금 납부, 일자리 창출 등 조직의 비즈니스 전략을 통해 사회가 얻는 경제적 이익을 반영합니다.