트리플 바텀 라인(Triple Bottom Line)이란 무엇인가요?

게시일: 2023년 12월 1일
기고자: Alexandra Jonker
트리플 바텀 라인(TBL)은 사람(people), 지구(planet), 이윤(profit)이라는 3P를 중심으로 하는 지속가능성 프레임워크입니다. 이 세 가지 바텀 라인을 모두 극대화하면 조직은 재무 성과를 개선하는 동시에 세상에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높아집니다.
트리플 바텀 라인의 개념은 비즈니스 성과를 재무적 수익으로만 측정할 수 없음을 시사합니다. 대신 사람과 지구의 안녕도 고려해야 합니다. 즉, TBL 프레임워크를 채택하는 조직은 주주뿐만 아니라 모든 이해관계자에 대해 책임진다는 것을 의미합니다.
트리플 바텀 라인은 조직이 비즈니스 전반에 걸쳐 지속 가능한 관행을 더 잘 시각화하고 통합하는 데 도움이 되는 세 가지 P로 나뉩니다. 좀 더 자세히 설명하면 다음과 같습니다.
사람(People)
여기에는 기업이 모든 이해관계자에게 미치는 사회적 영향과 현재와 미래 세대를 위해 가치를 창출하는 방법이 포함됩니다. 또한 고객, 비즈니스가 운영되는 더 큰 커뮤니티, 직원, 공급망 파트너 및 공급업체가 포함됩니다. 기업의 사회적 책임(CSR)과 밀접하게 연관된 이 바텀 라인에는 기업 내외부의 사회적 형평성을 증진하는 인적 자본 이니셔티브가 포함됩니다.
지구(Planet)
이는 기업이 자연환경과 생태계에 미치는 영향을 최소화하고 최대의 유익을 창출하는 것을 목표로 합니다. 이 바텀 라인은 종종 사람이나 이윤보다 측정하는 데 더 큰 노력이 필요합니다. 제품 수명 주기 평가와 같은 이니셔티브는 물론 온실가스 배출량 감축을 위한 더 큰 전략을 장려할 수도 있습니다.
이윤(Profit)
'번영'이라고도 하는 이 바텀 라인은 기업의 전반적인 경제적 영향에 중점을 둡니다. 이는 내부 이익에 대한 전통적인 회계학적 정의로 오해되거나 이에 국한되는 경우가 많습니다. 그러나 이 맥락에서 이익 또는 번영은 책임 있는 세금 납부, 일자리 창출 등 조직의 비즈니스 전략을 통해 사회가 얻는 경제적 이익을 반영합니다.
John Elkington은 1994년 기업이 이윤을 넘어 사람과 지구의 건강을 개선하는 데 초점을 맞추도록 촉구하면서 '트리플 바텀 라인'이라는 용어를 처음 대중화했습니다.
트리플 바텀 라인에 대한 아이디어와 사회 및 환경 문제를 고려할 필요성은 이후 다우존스 지속가능성 지수(DJSI)와 글로벌 리포팅 이니셔티브(GRI)와 같은 지속가능성 벤치마크에서 찾아볼 수 있습니다. 그 다음에는 사회적 투자 수익률(SROI), 완전원가회계, ESG 보고 프레임워크 등의 회계 전략이 등장했습니다.
그러나 Elkington에 따르면, 트리플 바텀 라인은 회계 프레임워크나 회계 도구가 아니어야 했습니다. 오히려 자본주의에 대한 비판적 사고를 불러일으키고 지속적인 시스템 변화를 촉구하기 위한 방법이었습니다.
Elkington은 일부 얼리어답터를 제외하고는 많은 비즈니스 리더가 여전히 이윤을 추구하는 것과 같은 속도로 사람과 지구를 위해 노력하는 데 어려움을 겪고 있다고 지적합니다. 그래서 2018년 하버드 비즈니스 리뷰 기고문에서 TBL의 원래 목적을 더 근본적으로 발전시킬 수 있는 '새로운 물결'을 촉구했습니다.1
오늘날 B Corporation은 TBL을 핵심으로 구성되어 있으며, Elkington은 이 개념의 미래를 '밝은 희망의 빛'으로 생각합니다.
지속 가능한 비즈니스 관행은 고객과 투자자 모두에게 점점 더 매력적으로 다가오고 있습니다. 소비자의 절반은 지속 가능한 제품이나 지속 가능한 브랜드에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있습니다. 자신의 가치에 얼마나 잘 부합하는지를 기준으로 제품과 브랜드를 선택하는 목적 지향적 소비자는 현재 가장 큰 시장 부문(44%)을 차지하고 있습니다. 또한 CSRD(기업 지속가능성 보고 지침)와 같은 환경 및 사회적 영향에 관한 법률이 전 세계적으로 발전하고 채택되고 있습니다.
3P를 고려한 비즈니스 모델은 기업의 사회적 책임(CSR)을 추구하는 조직에 도움이 될 수 있습니다. CSR은 사회의 안녕에 기여하는 조직의 지속 가능한 관행과 이니셔티브에 대한 인식을 높입니다. TBL은 이러한 CSR 목표를 추구하고 이를 운영의 중심에 수용하는 데 있어 비즈니스의 참여를 유도하는 내부 도구로 활용할 수 있습니다. 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 메트릭과 같은 서드파티 측정을 통해 보고 성공에 대한 정량적 증거를 제공할 수 있습니다.
트리플 바텀 라인 프레임워크는 내부 가치도 창출할 수 있습니다. 가치 기반의 지속 가능한 비즈니스 관행을 갖춘 기업은 직원 유지를 촉진하고 (공급망의 탄력성을 통해) 위험을 줄이며 생산 및 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
조직은 트리플 바텀 라인 접근 방식을 구성할 때 3P 각각에 대해 다음과 같은 이니셔티브와 전략을 고려할 수 있습니다.
사람(People)
사회적 형평성 보장에는 내부 및 외부 관행이 모두 포함됩니다. 이는 직원의 자원봉사를 장려하는 비영리 단체와의 파트너십처럼 간단할 수도 있고, 공정한 거래 관행을 보장하기 위해 공급망을 재구성하는 것처럼 복잡할 수도 있습니다. 기본적으로 '사람'이라는 관점에서 TBL 프레임워크를 따르려는 기업은 공정한 노동 관행을 채택하고 깨끗하고 안전한 작업 환경을 유지하여 조직과 상호 작용하거나 영향을 미치는 인적 자본을 착취하지 않도록 할 수 있습니다.
지구(Planet)
아무리 작은 규모의 기업이라도 환경에 미치는 부정적인 영향과 기후 변화의 영향을 줄이기 위해 변화를 꾀할 수 있습니다. 예를 들어, 에너지 소비를 제한하거나 재생 가능한 에너지 원을 사용하여 탄소 발자국을 줄이고 순 배출량 제로 목표를 지원하는 방법을 찾을 수 있습니다. 프로세스를 간소화하고 재활용하거나 윤리적으로 공급되는 재료로 전환하여 폐기물을 줄이는 것은 모두 조직의 환경 지속가능성 수준에 기여할 수 있습니다.
이윤(Profit)
경제적 바텀 라인은 조직이 영향력을 미치는 모든 경제 지표를 고려합니다. 이에 대한 명확한 예는 UN의 지속가능발전목표에서 찾아볼 수 있습니다. 8번 목표는 '지속적이고 포용적이며 지속 가능한 경제 성장, 완전하고 생산적인 고용, 모두를 위한 양질의 일자리'2를 촉진하기 위한 것입니다. 조직 차원에서 이는 내부 및 공급업체의 공정한 노동 관행 보장부터 일자리 창출, 기업가 정신 및 혁신을 지원하는 개발 지향적 정책 채택에 이르기까지 다양합니다.
B Corp 운동은 TBL 원칙에 기반을 두고 있습니다. Certified B Corporation은 '포용적이고 공평하며 재생 가능한 경제를 위한 글로벌 운동의 리더'입니다.3 다른 비즈니스 인증과 달리 B Corp 인증은 회사의 전체 사회적, 환경적 영향을 측정합니다. 인증은 고객 신뢰를 구축하고 직원을 유치 및 유지하며 투자자를 유치하는 데 도움이 될 수 있습니다.
인증을 획득하려면 기업은 높은 수준의 사회적, 환경적 성과, 이해관계자에 대한 책임성, 투명성을 입증해야 합니다. 이후 3년마다 동일한 검증 과정을 거쳐 재인증을 받아야 합니다.
영국에서 Community Interest Companies(CIC)는 주주가 아닌 커뮤니티를 위해 존재하며, 정부에서 사회적 기업으로 간주됩니다. 이는 사람들이나 지역 사회를 돕는다는 의미입니다.
CIC가 되려면 기업이 어떤 일을 할 계획인지 설명하는 커뮤니티 이익 성명서, 자산을 사회적 목적을 위해서만 사용하고 주주에게 지급할 수 있는 금액을 제한하겠다는 법적 약속인 자산 잠금장치, 정관, 마지막으로 커뮤니티 이익 기업 규제 기관의 승인을 받아야 합니다.4
금융 기관에서도 TBL 접근 방식을 채택하고 있습니다. 지속 가능한 경제, 사회, 환경 발전을 위해 노력하는 독립 은행들의 국제적 네트워크인 글로벌 가치 은행 연합(GABV)의 핵심은 바로 이 트리플 바텀 라인입니다. GABV의 주요 목표 중 일부는 은행업의 투명성을 높이고 가치 기반 은행업의 실천을 확대하는 것입니다.
표준 지표로 사회적, 환경적 영향을 측정하는 것은 어려울 수 있습니다. 예를 들어, TBL 전략의 영향에는 직원 및 공급업체 관계, 납부 세금, 탄소 배출량, 커뮤니티 영향력 등이 포함됩니다.
일부 기업은 ESG 보고 프레임워크와 같은 자사의 트리플 바텀 라인 전략에 부합하는 측정을 채택하고 이에 집중할 수 있습니다. 또한 자동화, 데이터 가시성, 목표 설정 및 추적, 가치 사슬 평가를 지원하는 도구를 사용하면 트리플 바텀 라인의 정량화를 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
