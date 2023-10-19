인재 확보란 무엇인가요?

인재 확보는 조직의 현재 및 미래의 인력 요구 사항을 충족하기 위해 숙련된 후보자를 식별, 유치 및 확보하는 프로세스입니다. 인재 확보의 핵심은 잠재적인 후보자를 조직에 끌어들여, 채용 중인 직무의 자격 요건을 충족하고 조직에 적합한 인재를 채용하는 것입니다.

전략적 계획은 조직이 적절한 시기에 적절한 역할에 적절한 인재를 고용하여 성공할 수 있도록 지원합니다. 효과적인 인재 확보 전략은 인적 자원 전략과 조화를 이루며, 이는 결국 조직의 광범위한 전략을 반영합니다.

인재 확보 프로세스에는 일반적으로 직무 분석, 소싱, 심사, 인터뷰, 신규 직원 선발 및 온보딩이 포함됩니다. 성공적인 인재 확보에는 종종 조직적 브랜딩이 통합되기도 합니다. 인재는 긍정적인 브랜드 이미지를 가진 고용주에게 매력을 느낄 가능성이 더 높기 때문입니다. 잠재적 후보자와 연결하는 데 사용되는 채용 전략에는 온라인 구인 게시판(예: LinkedIn, Indeed 등), 전문 네트워크 및 소셜 미디어가 포함됩니다. 또한 후보자가 채용 프로세스를 원활하게 진행할 수 있도록 참여적이고 효율적인 지원자 경험이 필요합니다. 기술의 발전으로 지원자 추적 시스템(ATS), 인공 지능(AI) 툴 및 데이터 분석을 사용하여 프로세스를 간소화하고 유능한 후보자를 식별하며 고용주와 후보자 간의 상호 작용의 명확성을 개선할 수 있습니다.



인재 확보는 또한 채용 관리자가 다양한 지원자 풀을 찾고 공정하고 포용적인 채용 프로세스를 장려함으로써 직장 내 다양성, 형평성, 포용성(DE&I)을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.