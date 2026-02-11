STP는 시작, 검증, 강화, 라우팅, 주문 이행 및 정산을 포함한 여러 자동화 단계 중 일부 또는 전체를 포괄할 수 있습니다. 그러나 STP는 '모 아니면 도'를 제안하는 것이 아닙니다. STP는 종종 STP 비율 또는 자동화된 프로세스의 비율로 논의됩니다. STP 방법론을 도입하면 처리 시간을 단축할 수 있으며, 이를 통해 운영 작업을 간소화하고 확장성을 높이며 명확하고 감사 가능한 문서 추적을 생성할 수 있습니다.

STP는 금융 서비스, 특히 증권 거래, 결제 및 은행 운영에서 일반적으로 사용됩니다. 예를 들어, 증권 거래에서는 매일 수백만 건의 거래가 사람의 개입 없이 분석, 청산, 체결됩니다.