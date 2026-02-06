재무팀은 수동 작업, 단절된 시스템 및 O2C(Order to Cash) 주기 전반의 재작업으로 인해 매주 많은 시간을 낭비하고 있습니다. 이러한 숨겨진 비효율성은 현금 흐름을 늦추고, 분쟁을 증가시키며, 재무 데이터에 대한 신뢰를 떨어뜨립니다.
수동 조정에 소요되는 재무 시간 비율1
누수로 인해 손실된 글로벌 연간 수익 비율2
설문조사에 참여한 CFO 중 재무 데이터를 완전히 신뢰하지 않는 비율3
설문조사에 참여한 CEO 중 조직에서 AI 에이전트를 적극적으로 도입하고 있다고 응답한 비율4
재무 시스템이 자동화된 통합을 통해 통합되면, 팀은 시스템 전반에서 주문, 청구 및 결제에 대한 일관되고 신뢰할 수 있는 가시성을 확보할 수 있습니다. 그 결과 예측 가능한 현금 흐름과 더 빠른 마감 처리를 달성하고 돌발 상황을 줄일 수 있습니다.
ERP, CRM, 청구 및 뱅킹 데이터를 신뢰할 수 있는 하나의 흐름으로 통합합니다. 미수금, 분쟁 및 규정 준수 관련 사항에 대한 실시간 인사이트를 확보합니다.
조정, 검증 및 핸드오프를 자동화하여 수작업을 없애고 현금 실현을 가속화합니다.
연결된 청구, 송장 및 수금 워크플로를 통해 문제를 조기에 발견하고, 분쟁을 줄이고, 마진을 보호합니다.
IBM® webMethods® Hybrid Integration 플랫폼을 사용하면 O2C 사이클을 지원하는 시스템을 연결하고 자동화할 수 있습니다. 더 빠른 워크플로, 더 강력한 거버넌스, 더 명확한 가시성으로 재무팀의 역량을 강화합니다. 이제 전체 플레이북을 살펴보면서 이러한 혁신이 어떻게 이루어지는지 자세히 알아보세요.
