통합 O2C(Order to Cash) 프로세스를 통한 명확성 확보

통합 O2C(Order to Cash) 프로세스를 통해 명확성을 높이는 방법을 보여주는 이미지 모음.

재무팀이 시간을 허비하는 곳

재무팀은 수동 작업, 단절된 시스템 및 O2C(Order to Cash) 주기 전반의 재작업으로 인해 매주 많은 시간을 낭비하고 있습니다. 이러한 숨겨진 비효율성은 현금 흐름을 늦추고, 분쟁을 증가시키며, 재무 데이터에 대한 신뢰를 떨어뜨립니다.
40% 이하

수동 조정에 소요되는 재무 시간 비율1

 26%

누수로 인해 손실된 글로벌 연간 수익 비율2

 최대 40%

설문조사에 참여한 CFO 중 재무 데이터를 완전히 신뢰하지 않는 비율3

 61%

설문조사에 참여한 CEO 중 조직에서 AI 에이전트를 적극적으로 도입하고 있다고 응답한 비율4

통합 O2C 사이클의 결과

프로젝트 세부 사항이 적힌 디지털 화이트보드 앞에 서서 토론하는 두 동료의 실루엣.

혼란에서 신뢰로

재무 시스템이 자동화된 통합을 통해 통합되면, 팀은 시스템 전반에서 주문, 청구 및 결제에 대한 일관되고 신뢰할 수 있는 가시성을 확보할 수 있습니다. 그 결과 예측 가능한 현금 흐름과 더 빠른 마감 처리를 달성하고 돌발 상황을 줄일 수 있습니다.

연결성과 자동화로 O2C 사이클을 혁신하는 3가지 방법

ERP, CRM, 청구 및 뱅킹 데이터를 신뢰할 수 있는 하나의 흐름으로 통합합니다. 미수금, 분쟁 및 규정 준수 관련 사항에 대한 실시간 인사이트를 확보합니다.

애플리케이션 스택 전반에서 문제를 식별하는 스캐너가 있는 IT 인프라를 나타낸 정적 이미지.

조정, 검증 및 핸드오프를 자동화하여 수작업을 없애고 현금 실현을 가속화합니다.

스위치가 있는 블록 위에 엔진 모양의 원반 세 개가 서로 맞물려 배치되어, 통합된 자동 모니터링 및 관리를 표현하는 정적 이미지.

연결된 청구, 송장 및 수금 워크플로를 통해 문제를 조기에 발견하고, 분쟁을 줄이고, 마진을 보호합니다.

체계적으로 정리된 다양한 자산 모음을 보여주고 각 자산은 자동화된 기술 관리 라이프사이클의 일부를 나타내는 정적 이미지.
재무 워크로드 통합

IBM® webMethods® Hybrid Integration 플랫폼을 사용하면 O2C 사이클을 지원하는 시스템을 연결하고 자동화할 수 있습니다. 더 빠른 워크플로, 더 강력한 거버넌스, 더 명확한 가시성으로 재무팀의 역량을 강화합니다. 이제 전체 플레이북을 살펴보면서 이러한 혁신이 어떻게 이루어지는지 자세히 알아보세요.

