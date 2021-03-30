하지만 근무 시간에 반복적인 작업을 해야만 하는 사람이 많습니다.

그런 점에서 로보틱 프로세스 자동화(RPA)와 인공지능(AI)의 결합은 매우 혁신적인 자동화 기술입니다. 이 기술은 우리가 단조로운 작업에서 벗어나 더 가치 있는 일을 할 수 있게 해줍니다.

여러분이 평소 근무 시간에 주기적으로 수행해야 하는 수동 업무를 상상해 보세요. RPA가 어떤 도움을 줄 수 있을까요? 여러분이 업무에 RPA를 채택하도록 영감을 줄 수 있는 RPA의 이점들을 소개합니다. Gartner는 2024년까지 자동화 소프트웨어가 관리자의 워크로드 중 69%를 대체할 것이라고 예측합니다(ibm.com 외부 링크).