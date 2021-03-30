하지만 근무 시간에 반복적인 작업을 해야만 하는 사람이 많습니다.
그런 점에서 로보틱 프로세스 자동화(RPA)와 인공지능(AI)의 결합은 매우 혁신적인 자동화 기술입니다. 이 기술은 우리가 단조로운 작업에서 벗어나 더 가치 있는 일을 할 수 있게 해줍니다.
여러분이 평소 근무 시간에 주기적으로 수행해야 하는 수동 업무를 상상해 보세요. RPA가 어떤 도움을 줄 수 있을까요? 여러분이 업무에 RPA를 채택하도록 영감을 줄 수 있는 RPA의 이점들을 소개합니다. Gartner는 2024년까지 자동화 소프트웨어가 관리자의 워크로드 중 69%를 대체할 것이라고 예측합니다(ibm.com 외부 링크).
의료 콜센터 직원의 사용 사례를 상상해 봅시다. 이 직원의 주된 임무는 환자의 불만과 요청을 처리하고, 최대한 빠르고 정확하게 문제를 해결하여 고객을 만족시키는 것입니다. 이와 동시에 서로 다른 3가지 시스템에 통화 상태 보고서를 입력하고 3가지 데이터베이스를 검색하여 실시간으로 환자에게 답할 내용을 찾아야 합니다. 이러한 업무는 금세 부담으로 다가올 수 있습니다.
RPA 툴은 이러한 상황에 적합한 솔루션입니다. AI 기반 디지털 어시스턴트는 RPA 봇을 사용하여 백그라운드에서 상태 보고서 데이터 입력 작업 및 건강 보험 쿼리를 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 RPA가 워크플로를 간소화하면 직원들이 신속한 해결, 나아가 긍정적인 고객 경험 제공에 집중할 수 있습니다.
브라질에는 직원이 하루에 4회(근무 시작, 점심 시간, 점심 시간 종료, 근무 종료) 이상 업무 시작과 종료 시간을 기록해서 근무 시간을 추적할 법적 의무가 있습니다. 우리는 이를 위해 데스크톱 사용자 인터페이스를 사용하는데, 그러려면 컴퓨터에 직원의 신원 정보를 입력해야 합니다. 이 작업을 디지털 어시스턴트에게 맡기고 하루를 시작해 보면 어떨까요? RPA를 사용하면 특정 이벤트가 발생할 때(예: 컴퓨터가 켜질 때) 업무 시작을 기록하도록 소프트웨어 로봇을 구성하고 하루가 끝날 때 원클릭 으로 업무 종료를 기록하도록 설정할 수 있습니다. 이 사소한 작업을 자동화하면 시간과 에너지를 절약할 수 있으며, 이는 시간이 지날수록 그 가치가 커집니다.
회의 녹음본을 정리한 회의록을 광범위한 대상에게 배포하는 등의 백오피스 업무를 담당하는 사람들이 있습니다. 회의 중 필기를 할 수도 있고, 필기를 하지 않는 대신 녹음본을 들으면서 깜빡했던 중요한 정보를 기록할 수도 있습니다. 양쪽 모두 시간이 많이 걸리는 작업입니다.
RPA 소프트웨어를 사용해서 AI 텍스트 요약 모델을 사용하고 자연어 이해 소프트웨어를 활용하도록 소프트웨어 봇을 프로그래밍하면 디지털 어시스턴트가 회의를 대신 녹음하고 요약할 수 있습니다. 또한 회의용 프로그램에 녹취 기능이 있더라도 RPA를 사용하여 텍스트를 요약할 수 있습니다. 이렇게 하면 작업의 70%가 바로 완료되어 생산성이 크게 최적화됩니다. 강력한 지능형 자동화 기능을 활용하면 자동으로 작성된 회의록을 검토하고 정리해서 배포한 뒤, 더 중요한 일에 집중하면 됩니다.
많은 사람들, 특히 금융 서비스 업계 종사자에게 연구하고 보고서를 작성하는 것은 가장 일상적이고 지루한 작업 중 하나입니다. 이는 또 다른 훌륭한 RPA 사용 사례를 제시합니다. 예를 들어 보고서마다 마감일이 다른 경우가 많습니다. 서로 통신하지 않는 각기 다른 시스템에서 보고서 데이터를 가져온 다음 쉽게 이해할 수 있는 형식으로 준비해야 하는 경우가 많습니다.
RPA를 사용하면 이 번거로움을 상당 부분 없앨 수 있습니다. Microsoft Excel로 내보내지 않는 시스템에서도 선별된 데이터를 Excel 스프레드시트에 공급해서 보고서나 차트 생성을 자동화할 수 있습니다. RPA를 구현하면 일주일이나 한 달에 한 번, 또는 필요할 때마다 다양한 시스템의 데이터에서 가져온 보고서를 생성할 수 있습니다. 자동화 플랫폼에서는 보고서에 필요한 데이터를 수집하고 분석하는 비즈니스 프로세스를 미리 설정할 수도 있습니다. 그러면 보고서 작성에 많은 시간을 소비하는 대신 결론 도출과 전략 개발 같은 중요한 업무에 집중할 수 있습니다.
RPA 솔루션을 직접 사용해 본 경험이 없다면, 디지털 어시스턴트를 활용했을 때 업무 시간과 기업의 비즈니스 운영이 어떻게 가속화될 수 있는지 보고 놀라움을 금치 못할 수 있습니다. 지금 바로 테스트하면서 조직의 디지털 혁신을 시작해 보세요. 여기에서 등록하고 IBM® Robotic Process Automation을 30일 동안 무료로 사용해 보세요.
IBM Robotic Process Automation이 조직에 992,000 달러의 혜택과 124%의 ROI를 제공하는 방법을 알아보세요.
디지털 혁신 강화부터 비즈니스 중심 자동화 이니셔티브 추진에 이르기까지 IT 프로세스 자동화 기능에서 RPA가 맡은 역할을 알아보세요.
IBM Robotic Process Automation은 컴퓨터에서 인간의 행동을 모방하는 소프트웨어 로봇을 사용하여 반복적이고 시간이 많이 드는 백오피스 작업을 자동화하는 것이 목표인 소프트웨어입니다. 이는 비즈니스 자동화를 위한 IBM 솔루션의 일부입니다.
IBM Cloud Pak for Business Automation은 운영 관리 및 자동화를 위한 통합 소프트웨어 구성요소의 모듈식 세트입니다.
로우코드 툴로 지능형 자동화를 신속하게 제공하는 비즈니스 프로세스 자동화 솔루션을 알아보세요.
