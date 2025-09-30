재생 에너지 인증서(REC)란 무엇인가요?

REC는 '그린워싱'과 관련이 있다는 이유로 비판을 받아 왔습니다. 이는 기업이 화석 연료를 계속 사용하면서 동일한 양의 배출량을 배출하면서 REC를 구매하고 재생 가능 에너지로 운영한다고 주장할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 화석 연료로 구동되는 전력망에서 연간 100MWh의 전력을 소비하는 회사는 태양광 프로젝트에서 100개의 REC를 구매하면 1년 동안 100% 태양광을 사용하는 것으로 간주할 수 있습니다. 따라서 회사는 소비되는 전기 100MWh에 대해 배출량 제로를 주장할 수 있습니다.1

그러나 REC 구매는 전력 구매 계약(PPA)을 통해 재생 에너지 프로젝트의 수익을 창출합니다. PPA는 재생 에너지 공급업체(예: 풍력 발전 단지 개발업체)와 재생 에너지 구매자(예: 조직) 간의 장기 계약입니다. PPA에서 개발자는 재생 에너지를 생산할 때마다 고정 가격을 받습니다. 그 대가로 구매자는 관련 REC를 받습니다.

따라서 한 조직의 REC 구매가 전체 그리드 배출량에 영향을 미치지 않을 수 있지만, REC를 구매하는 많은 조직은 전체 수요를 증가시키라는 시장 신호입니다. 시간이 지남에 따라 이는 온실가스 배출을 줄이는 데 도움이 되는 등 환경적 이점을 제공할 수 있습니다.