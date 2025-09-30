재생 에너지 인증서(REC)란 무엇인가요?

게시일: 2024년 4월 22일
기고자: Alexandra Jonker
재생 에너지 인증서(REC)는 보유자가 재생 에너지원으로 생성되어 전력망에 공급된 1메가와트시(MWh)의 탄소 제로 전력을 소유하고 있음을 증명하는 에너지 조달 옵션입니다.
REC는 풍력, 태양열, 지열, 수력 및 바이오매스와 같은 재생 에너지 자원에서 재생 가능한 전력 또는 '녹색 에너지'를 생산하는 발전소에서 생성됩니다. 재생 에너지를 생산하면 시장에서 판매할 수 있는 두 가지 상품, 즉 에너지 자체와 환경 및 사회적 편익과 같은 재생 에너지 발전의 비전력적 속성(즉, REC)이 생성됩니다.
REC는 일반적으로 '그린 태그' 또는 '재생 에너지 크레딧'이라고도 합니다. 태양광 에너지 또는 태양광 패널에서 생산된 전력을 위해 별도로 사용되는 태양광 재생 에너지 인증서(SREC)라는 REC도 있습니다. 또한 EU의 유사한 에너지 속성 인증서를 GO(Guarantees of Origin) 및 국제 재생 에너지 인증서(I-REC)라고 하며 50개 이상의 국가에서 사용됩니다.
탄소 상쇄는 한 곳에서 1메트릭톤의 CO2 배출을 회피, 파괴, 감축 또는 격리하여 다른 곳에서 1메트릭톤의 배출을 상쇄하는 것을 의미합니다. 탄소 상쇄는 일반적으로 산림 재조성 또는 폐기물 관리와 같은 탄소 상쇄 이니셔티브를 통한 직접적인 배출 감소 또는 격리를 나타냅니다. 조직은 탄소 상쇄를 사용하여 Scope 1, 2, 3 배출로 인한 탄소 발자국을 줄이거나 상쇄할 수 있습니다.
이와 대조적으로 REC는 일반적으로 Scope 2 배출 계산에만 적용되며 Scope 1 또는 Scope 3 배출을 줄이는 데 사용되어서는 안 됩니다. 이는 REC가 배출량을 직접적으로 줄이지 않기 때문입니다. 대신, REC는 재생 에너지 생성의 긍정적인 환경 속성을 나타냅니다. REC 구매는 재생 에너지 시장과 재생 에너지 발전을 지원하여 전기 구매와 관련된 배출량을 해결하는 데 사용되는 시장 기반 도구로 사용할 수 있습니다.
관련 전기와 함께 구매한 REC는 '번들'로 간주됩니다. 전기와 별도로 구매한 REC는 '비번들'로 간주됩니다.
비번들 REC는 조직에 재생 가능 전력을 직접 제공하지는 않지만 재생 에너지 개발을 지원하기 위한 시장 신호를 보냅니다. 해당 지역에 재생 에너지 공급업체나 정책 지원이 부족하거나 자체적으로 현장 재생 에너지를 생성할 수 없는 경우 조직은 지속가능성 목표를 달성하고 재생 에너지 프로젝트를 지원하기 위해 비번들 REC를 구매할 수 있습니다.
REC는 '그린워싱'과 관련이 있다는 이유로 비판을 받아 왔습니다. 이는 기업이 화석 연료를 계속 사용하면서 동일한 양의 배출량을 배출하면서 REC를 구매하고 재생 가능 에너지로 운영한다고 주장할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 화석 연료로 구동되는 전력망에서 연간 100MWh의 전력을 소비하는 회사는 태양광 프로젝트에서 100개의 REC를 구매하면 1년 동안 100% 태양광을 사용하는 것으로 간주할 수 있습니다. 따라서 회사는 소비되는 전기 100MWh에 대해 배출량 제로를 주장할 수 있습니다.1
그러나 REC 구매는 전력 구매 계약(PPA)을 통해 재생 에너지 프로젝트의 수익을 창출합니다. PPA는 재생 에너지 공급업체(예: 풍력 발전 단지 개발업체)와 재생 에너지 구매자(예: 조직) 간의 장기 계약입니다. PPA에서 개발자는 재생 에너지를 생산할 때마다 고정 가격을 받습니다. 그 대가로 구매자는 관련 REC를 받습니다.
따라서 한 조직의 REC 구매가 전체 그리드 배출량에 영향을 미치지 않을 수 있지만, REC를 구매하는 많은 조직은 전체 수요를 증가시키라는 시장 신호입니다. 시간이 지남에 따라 이는 온실가스 배출을 줄이는 데 도움이 되는 등 환경적 이점을 제공할 수 있습니다.
REC 구매는 자발적 구매와 규정 준수라는 두 가지 시장 및 구매자 유형으로 분류됩니다.
다수의 지역, 주 및 국가에는 재생 에너지 사용을 위한 재생 전력 표준(RES)이라고도 하는 재생 포트폴리오 표준(RPS)이 마련되어 있습니다. 이는 유틸리티 회사가 에너지의 일정 부분을 재생 가능 에너지원에서 공급하도록 요구하는 규제 정책입니다.
규정 준수 REC 구매자는 RPS를 준수해야 하는 에너지 생산자 또는 전기 유틸리티 회사입니다. 이들은 자체적으로 재생 가능한 전기를 충분히 많이 생산하지 못하는 경우가 많기 때문에 이를 보충하기 위해 REC를 구매해야 합니다. 이러한 정책이 적용되는 지역에서 이와 같은 REC 구매가 발생하는 경우, 이를 규정 준수 시장이라고 합니다. 규정 준수 시장 REC는 더 비싼 경우가 많고, 표준에 명시된 특정 기준을 충족해야 합니다.2
자발적 REC 시장은 지속가능성, 배출량 또는 환경 목표를 충족하기 위해 재생 가능한 전기를 구매하려는 구매자의 욕구에 의해 촉진됩니다. 자발적 REC 구매자는 규제 정책과 관계없이 REC를 구매합니다. 이들은 온실가스 배출을 줄이기 위해 노력하는 환경 의식이 있는 조직인 경우가 많지만, 주택 소유자와 같은 개인일 수도 있습니다. 자발적 시장은 일반적으로 규정 준수 시장보다 가격이 낮습니다.
자발적 REC 시장은 규제 감독이 거의 없습니다. 이러한 이유로 미국 환경 보호국(EPA)에서는 소비자에게 타사 인증 및 검증을 거친 REC를 구매할 것을 권장합니다.
EPA에 따르면, '이 제품이 품질에 대해 허용 가능한 표준을 충족하는가?'라는 질문에 대한 답변이 인증입니다. 인증 답변: '내가 지불한 만큼의 가치를 얻고 있는지 어떻게 알 수 있나요?' 현재 미국에서 REC를 인증하는 기관은 자원 솔루션 센터의 Green-e 에너지 프로그램 한 곳뿐입니다.3
미국 에너지 시장에서는 제3자 인증 및 검증 외에도 재생 가능 전기 소유권을 추적하기 위해 인증서 기반 추적 시스템과 계약 경로 추적 방법이라는 두 가지 접근 방식이 허용됩니다.
인증서 기반 추적 시스템은 생성자에 REC를 발급합니다. 발급된 각 REC에는 고유 식별 번호뿐만 아니라 재생 연료 유형 또는 재생 시설 위치와 같은 고유한 재생 에너지 데이터 속성이 포함됩니다. 이 ID 번호를 사용하면 한 번에 하나의 조직에서만 REC를 보유할 수 있습니다. 이러한 시스템은 일반적으로 온라인 뱅킹 시스템에서 사람들이 돈을 이체하는 것처럼 보유자가 REC를 이체할 수 있는 전자 데이터베이스입니다.4
계약 경로 추적 방식은 시장에서 가장 오래된 방식입니다. 발전기에서 소비자에 이르기까지 REC 소유권을 확인, 추적 및 추적하는 데 사용됩니다. 여기에는 여러 가지 생성 및 소유권 이전 증명 문서(선서 진술서 및 계약 영수증 등)로 뒷받침되는 타사 감사가 포함됩니다.5
온실가스 의정서는 기업 회계 및 배출량 보고를 위한 국제 표준을 개발한 단체입니다. 기업과 정부가 배출량을 측정하고 관리할 수 있도록 표준, 지침, 도구 및 교육을 제공합니다.
GHG 프로토콜의 Scope 2 지침은 기업 회계 및 보고 표준의 개정안입니다. 이는 기업이 전기 및 기타 에너지 구매로 인한 배출량을 측정하는 방법을 표준화합니다. 이는 에너지 구매가 Scope 2 배출 감소에 어떻게 기여하는지에 대한 불확실성에 대응하여 만들어졌습니다.
이 지침에는 온실가스 인벤토리에서 전기 구매(REC 포함)를 회계하는 기업에 대한 요구 사항, 품질 기준 및 권장 사항이 포함되어 있습니다. 온실가스 의정서에 따르면, 이러한 조치는 '더 많은 재생 가능 에너지에 대한 기업의 수요를 이끌어내는 데 중추적인 역할을 할 수 있는 높은 수준의 투명성'을 창출합니다.6
