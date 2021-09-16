OpenShift와 Kubernetes 비교: 차이점은 무엇인가요?

현재 가장 널리 사용되는 컨테이너 오케스트레이션 소프트웨어 옵션은 OpenShift와 Kubernetes입니다. 두 솔루션의 관계와 차이점을 살펴보겠습니다.
Red Hat의 OpenShift는 Red Hat Enterprise Linux 운영 체제 및 Kubernetes에서 실행되는 오픈 소스 컨테이너 플랫폼입니다. 이 제품은 일반적으로 엔터프라이즈 비즈니스를 위한 플랫폼 내에 다양한 서비스를 결합하기 때문에 '서비스형 플랫폼(PaaS)'이라고 불립니다. 여기에는 Kubernetes 플랫폼 및 Docker 컨테이너 이미지가 포함됩니다. 또한 OpenShift 엔터프라이즈 플랫폼 전용의 추가 기능도 포함되어 있습니다.
Kubernetes는 오픈 소스 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼이기도 합니다. 이를 통해 개발자는 소프트웨어 처리 워크로드를 제어하고, 보다 쉽게 관리 및 유지 관리하여 배포 및 확장성을 개선할 수 있습니다.
Kubernetes에 대해 자세히 알아보려면 'Kubernetes 설명' 비디오를 확인하세요.
두 플랫폼의 가장 큰 차별화 특징은 OpenShift 컨테이너 플랫폼에 Kubernetes의 플랫폼과 기능(Docker 기능도 포함)이 포함되어 있다는 점입니다. 그러나 Kubernetes에는 OpenShift 서비스가 포함되어 있지 않으며, 고유한 Kubernetes 대시보드가 있는 독립 실행형 옵션입니다.
또한, 둘 다 오픈 소스 프로그램이지만 OpenShift는 Red Hat의 유료 플랫폼 서비스인 반면, Kubernetes 오픈 소스 코드는 GitHub에서 다운로드할 수 있는 무료 서비스입니다.
이러한 차이에 대해 어느 정도 혼란이 있을 수 있으므로 KaaS(Kubernetes-as-a-Service) 공급자가 유료 엔터프라이즈급 배포 및 관리형 Kubernetes 서비스를 제공한다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 이러한 공급자는 일반적으로 IBM, AWS(Amazon Web Services) 또는 Microsoft Azure와 같은 클라우드 공급자와 관리형 통합 서비스를 제공합니다.
컨테이너 오케스트레이션 기술의 발전 과정과 현재 상황에 대한 기본적인 지식을 갖고 있는 것도 도움이 됩니다.
컨테이너 소프트웨어는 새로운 것이 아닙니다. 가상 머신(VM)이 하나의 머신(또는 '노드')에서 고급 멀티 시스템 리소스 공유로 메인프레임 프로세싱을 대체한 1970년대부터 사용되어 왔습니다. 개발자는 하나의 컴퓨터에 여러 가상 운영 체제를 설치할 수 있습니다. 개발자들은 가상 머신 세분화를 사용하여 여러 사용자가 리소스에 액세스하고 공유할 수 있도록 했습니다. 또한 개발자는 격리된 환경에서 애플리케이션을 테스트하고 실행할 수 있습니다. 애플리케이션을 다른 프로세스와 분리하여 서비스 간섭이나 중단을 줄이면서 동시에 실행할 수 있었습니다.
지난 20년 동안 공간 절약 및 로드 밸런싱 컨테이너 클러스터 기술이 등장했습니다. 애플리케이션 부하, 속도, 패리티를 환경 전반에서 안전하게 균형 잡는 선도적인 컨테이너 소프트웨어 설계로 자리 잡았습니다.
2013년 Docker는 컨테이너 기술을 다시 한 번 발전시킨 오픈 소스 GUI 기반 소프트웨어를 출시했습니다. 이를 통해 사용자는 애플리케이션 개발을 더 잘 만들고 제어할 수 있었으며 이미지 스트림을 제공했습니다. 얼마 지나지 않아 Google은 2014년에 Kubernetes 클러스터 컨테이너화를 통해 Kubernetes('kube' 또는 'k8'이라고도 함)를 설립했으며, 현재는 Linux 재단의 비영리 클라우드 네이티브 컴퓨팅 재단(CNCF)에서 관리하고 있습니다.
마지막으로 Red Hat Enterprise Linux(RHEL) OS의 RedHat OpenShift 플랫폼은 2011년에 출시되었으며, 지난 10년 동안 비즈니스에 도움이 되는 서비스를 더 많이 만들면서 그 수요가 더욱 커졌습니다.
컨테이너 오케스트레이션 소프트웨어는 컨테이너를 자동화하고 개발자가 컨테이너를 구성할 수 있게 해줍니다. 어떤 환경에서도 생성 및 배포할 수 있다는 점에서 이식성이 뛰어난 것으로 간주됩니다.
컨테이너 기술은 애플리케이션 코드를 라이브러리 및 기타 필요한 정보와 함께 단일 이벤트에 묶어 작동합니다. 가장 기본적인 객체 또는 프로세스 지향 코드를 포함하므로 애플리케이션의 '단일 단위'라고 합니다. 이를 통해 애플리케이션이 온프레미스 또는 개발자 에코시스템에서 더 잘 작동할 수 있습니다. 클러스터 컨테이너 오케스트레이션은 널리 사용되는 컨테이너 소프트웨어 기술의 한 형태이며, Kubernetes가 설계된 방식입니다.
컨테이너화는 하나의 강력한 서버처럼 기능하는 노드 클러스터(실제 머신 또는 가상 머신)를 사용합니다. 이를 통해 더 많은 공간, 애플리케이션 격리, 로드 밸런싱, 일관되게 빠른 처리 속도를 제공합니다.
Kubernetes 클러스터는 파드로 설계됩니다. 이들은 동일한 리소스 수를 유지하며 동일한 네트워크에서 작동합니다. 파드는 강력한 처리 구조로, 포드 내의 모든 컨테이너가 다른 컨테이너처럼 작동하여 동시 업데이트를 생성하거나 부하 처리 책임을 분산할 수 있도록 복제할 수 있기 때문입니다.
이 기술은 비즈니스 및 소프트웨어 애플리케이션에 어떻게 적용될까요? 요컨대, 애플리케이션의 로드 밸런싱을 지원하고 애플리케이션이 실패하지 않도록 하기 위해 파드를 복제할 수 있도록 구조화되어 있습니다. 데스크톱, 모바일, 로컬 네트워크, 클라우드 등 어디에서 실행하든 소프트웨어를 보다 효율적이고 안정적으로 실행할 수 있는 수단입니다. 이를 통해 소프트웨어를 더 쉽게 확장할 수 있습니다.
컨테이너 오케스트레이션에 대한 자세한 내용은 '컨테이너 오케스트레이션 설명' 비디오를 참조하세요.
전반적으로 Kubernetes와 OpenShift는 모두 높은 기능의 지속적 통합 및 지속적 배포(CI/CD) 프로세스를 제공합니다. 특정 CD 파이프라인 기능이 비즈니스 요구 사항을 더 잘 지원할 수 있습니다.
이제 클러스터 컨테이너 오케스트레이션이 어떻게 작동하는지 이해했으니, Kubernetes의 기능과 비즈니스에 어떤 이점을 제공하는지 더 잘 이해할 수 있습니다.
소프트웨어 애플리케이션을 위한 Kubernetes 배포 및 Kubernetes 배포를 통해 기업은 애플리케이션을 보다 효율적으로 만들고, 테스트하고, 배포할 수 있습니다.
Kubernetes의 주요 기능은 다음과 같습니다.
보다 직접적인 명령줄 제어를 통해 애플리케이션 템플릿을 구성하고 사용자 지정하는 데 있어 DevOps에 가장 적합한 옵션은 Kubernetes라고 생각할 수 있습니다. deploymentconfig 및 복제 및 네임스페이스 컨트롤러와 같은 많은 컨트롤러의 경우 Kubernetes가 보다 포괄적인 옵션으로 간주될 수 있습니다.
OpenShift는 Linux에서 실행되는 클라우드 기반 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼으로, 일부 기업에서는 더 중요하다고 생각할 수 있는 여러 추가 기능과 액세스 제어 기능을 포함하고 있습니다.
이 플랫폼은 IBM, Amazon 및 기타 엔터프라이즈 클라우드 서비스를 위한 클라우드 기반 개발을 위해 더 나은 확장성과 효율성을 지원하도록 설계되었습니다.
OpenShift의 주요 기능은 다음과 같습니다.
OpenShift의 플랫폼은 즉시 사용 가능한 자동화 및 더 많은 규정 준수 기능을 원하는 기업에게 더 매력적인 옵션일 수 있습니다.
Kubernetes와 OpenShift는 모두 퍼블릭 클라우드 및 로컬 환경에서 배포하고 실행하여 더 나은 최종 사용자 경험을 제공할 수 있다는 점이 핵심입니다. 그러나 근본적인 차이점은 비즈니스에서 가장 중요하게 고려해야 할 사항입니다.
두 컨테이너 오케스트레이션 옵션의 사용 사례 애플리케이션은 각 옵션이 더 적합한 산업 유형에 대해 좀 더 집중적으로 살펴볼 필요가 있습니다.
정기적인 업데이트가 필요한 사용량이 많은 앱은 업데이트 친화적인 시스템인 Kubernetes를 고려할 수 있습니다. 예를 들어, 게임 및 소셜 공간에서는 Kubernetes를 더 광범위하게 활용할 수 있습니다.
반면에 의료, 교육 또는 정부 앱과 같이 규정 준수가 중요한 앱에는 더 안전하고 엄격한 환경이 필요할 수 있습니다. OpenShift는 '규제 대응력 향상'(ibm.com 외부 링크)을 위해 설계되었으며, 예를 들어 GDPR, HIPAA 규정 준수 규정을 충족합니다.
신규 비즈니스, 특히 소규모 엔터프라이즈 비즈니스의 경우 CI/CD 클러스터를 더 쉽게 배포할 수 있는 등 지원이 강화된 OpenShift가 더 매력적일 수 있습니다.
IBM은 IBM Cloud를 통해 Kubernetes와 OpenShift를 별개의 서비스로 제공합니다.
실제로 'Forrester Wave: 멀티 클라우드 컨테이너 개발 플랫폼'에서 2020년 3분기 리더로 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 서비스가 선정되었습니다(ibm.com 외부 링크).
또한, IBM은 KCSP 인증 공급업체이자 CNCF의 일원으로서 인증된 Kubernetes 솔루션입니다.
IBM Cloud Satellite를 사용하면 어떤 환경에서도 OpenShift 컨테이너 클러스터를 구축하고 배포할 수 있습니다. 기업은 또한 클라우드 옵션과 함께 Red Hat OpenShift 도구 및 API를 활용할 수 있습니다. IBM은 모든 형태의 규정 준수(예: SOC1, 2, GDPR, FIPS 140-2 레벨 4)를 제공하며, 기업이 제품 전문가 지원뿐만 아니라 OpenShift 카탈로그의 일부로 Jenkins에 액세스할 수 있도록 합니다.
