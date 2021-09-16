OpenShift와 Kubernetes 비교: 차이점은 무엇인가요?

Red Hat의 OpenShift는 Red Hat Enterprise Linux 운영 체제 및 Kubernetes에서 실행되는 오픈 소스 컨테이너 플랫폼입니다. 이 제품은 일반적으로 엔터프라이즈 비즈니스를 위한 플랫폼 내에 다양한 서비스를 결합하기 때문에 '서비스형 플랫폼(PaaS)'이라고 불립니다. 여기에는 Kubernetes 플랫폼 및 Docker 컨테이너 이미지가 포함됩니다. 또한 OpenShift 엔터프라이즈 플랫폼 전용의 추가 기능도 포함되어 있습니다.

Kubernetes는 오픈 소스 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼이기도 합니다. 이를 통해 개발자는 소프트웨어 처리 워크로드를 제어하고, 보다 쉽게 관리 및 유지 관리하여 배포 및 확장성을 개선할 수 있습니다.

Kubernetes에 대해 자세히 알아보려면 'Kubernetes 설명' 비디오를 확인하세요.

두 플랫폼의 가장 큰 차별화 특징은 OpenShift 컨테이너 플랫폼에 Kubernetes의 플랫폼과 기능(Docker 기능도 포함)이 포함되어 있다는 점입니다. 그러나 Kubernetes에는 OpenShift 서비스가 포함되어 있지 않으며, 고유한 Kubernetes 대시보드가 있는 독립 실행형 옵션입니다.

또한, 둘 다 오픈 소스 프로그램이지만 OpenShift는 Red Hat의 유료 플랫폼 서비스인 반면, Kubernetes 오픈 소스 코드는 GitHub에서 다운로드할 수 있는 무료 서비스입니다.

이러한 차이에 대해 어느 정도 혼란이 있을 수 있으므로 KaaS(Kubernetes-as-a-Service) 공급자가 유료 엔터프라이즈급 배포 및 관리형 Kubernetes 서비스를 제공한다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 이러한 공급자는 일반적으로 IBM, AWS(Amazon Web Services) 또는 Microsoft Azure와 같은 클라우드 공급자와 관리형 통합 서비스를 제공합니다.