CPU 스로틀링은 응답 시간과 CPU 스로틀링 간의 직접적인 상관관계 때문에 애플리케이션 성능의 핵심 지표입니다. 좋은 소식은 Kubernetes와 OpenShift에서 직접 이 지표를 얻을 수 있다는 것입니다.

애플리케이션 응답 시간을 낮게 유지하고 CPU가 스로틀링되지 않고 고성능 애플리케이션을 계속 사용하려면 먼저 CPU 스로틀링이 발생할 때 CPU 코어 사용률에만 의존할 수 없다는 점을 이해해야 합니다. 애플리케이션 성능에 영향을 미치는 모든 분석 및 리소스 종속성을 고려해야 합니다. IBM® Turbonomic은 이러한 고려 사항을 분석 플랫폼에 통합했습니다.

컨테이너 규모 최적화 조치 작업을 결정할 때 Turbonomic은 다음 네 가지 차원을 지속적으로 분석합니다.

CPU 제한 CPU 요청 메모리 제한 메모리 요청

Turbonomic은 스로틀링 위험을 완화하고 애플리케이션이 제약 없이 성능을 발휘할 수 있도록 하는 CPU 제한을 결정할 수 있습니다. 이 모든 것은 CPU 스로틀링을 플랫폼 차원으로 추가하여 여러 가지 상충 관계를 분석하고 관리할 수 있는 능력을 확보한 덕분입니다. CPU 스로틀링 차원을 추가하면 애플리케이션 응답 시간을 단축할 수 있습니다.

게다가 Turbonomic은 파드를 이동시키고 클러스터를 확장하는 작업을 자동으로 생성합니다. 모두가 알다시피, 이는 풀 스택 과제입니다. 고객은 KPI를 보고 '내 서비스 중 어떤 서비스가 스로틀링되고 있나요?'라고 질문할 수 있습니다. 또한 각 서비스의 CPU 스로틀링 이력을 파악하고 각 서비스가 애플리케이션 응답 시간과 직접적인 상관관계가 있음을 기억하여 사용자가 시스템 성능을 파악할 수 있도록 유용한 창을 제공합니다.

Kubernetes 컨텍스트에서 Turbonomic의 주요 이점 중 하나는 고객이 멀티테넌트 플랫폼 전략을 재설계하는 대신 플랫폼 전략의 의도하지 않은 결과를 신속하게 식별하고 수정할 수 있는 기능입니다. Turbonomic은 CPU 스로틀링 지표를 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 플랫폼에서 CPU 제한을 자동으로 적정 크기로 조정하여 스로틀링을 관리 가능한 수준으로 낮출 수 있습니다.