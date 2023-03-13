소비자로서 우리는 은행을 많이 신뢰하고 있으며 은행이 거래, 신용 점수부터 연령에 이르기까지 다양한 데이터에 액세스할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 오늘날의 디지털 퍼스트 세계에서 기대하는 고품질의 원활한 고객 경험을 제공하려면 이 모든 데이터를 확보하는 것이 중요하지만, 은행은 진정한 가치를 창출하기 위해 먼저 이 데이터를 실행 가능한 인사이트로 변환해야 합니다.

이 데이터를 빠르고 효율적으로 분석하기 위해 은행은 HPC 기반 AI 및 머신 러닝 솔루션으로 전환할 수 있습니다. 금융 서비스 업계에서 HPC가 새로운 것은 아니지만(조직이 계산을 수행하는 데 있어 오랜 역사를 가지고 있습니다), 지금은 은행이 AI와 머신 러닝이 주도하는 새로운 시대를 위해 HPC를 혁신하고 활용해야 할 때입니다. HPC를 사용하여 AI 및 머신 러닝을 지원함으로써 금융 서비스 기관은 데이터를 이해하여 주요 비즈니스 결정을 내릴 수 있습니다.

예를 들어, 은행은 사기 탐지와 같은 중요한 상황이나 고객 서비스와 같은 긴급하지 않은 조치에 HPC 기반 AI를 활용할 수 있습니다. 이러한 시나리오에서 알고리즘은 고객의 신용 카드에 대한 비정상적이고 사기 가능성이 있는 활동을 식별하거나 가상 비서가 제공하는 고객 서비스 상호 작용에서 특정 감정(예: 좌절 또는 성가심)을 감지할 수 있습니다. 두 시나리오 모두에서 알고리즘은 문자를 통해 고객에게 의심스러운 신용 카드 활동에 플래그를 지정하거나 불만이 커지기 전에 추가 지원을 위해 고객을 실시간 상담원에게 전송하는 등의 작업을 트리거하는 데 도움이 될 수 있습니다.

금융 서비스 산업이 계속 변화함에 따라 은행은 HPC를 활용하여 규제 기관에 매일 리스크 포지션을 계산하여 보고할 수 있습니다. 금융 기관이 점점 더 정확한 위험 분석을 생성하고 AI 및 머신 러닝(모두 HPC 기반)과 같은 차세대 기술을 수용할 수 있다면 규제 요구 사항을 해결하는 동시에 혁신 목표를 추진할 수 있습니다.