20년 전만 해도 코딩에는 한계가 있었습니다. 대역폭 제한과 제한된 처리 능력으로 인해 개발자는 항상 코드의 길이와 복잡성을 염두에 두어야 했습니다. 그러나 기술이 더 큰 혁신을 가능하게 함에 따라 프로그래머는 더 이상 규모에 구애받지 않게 되었습니다.
예를 들어, 컴퓨팅 성능이 향상되어 대용량 파일과 애플리케이션을 더 빠르게 처리할 수 있었습니다. 오픈 소스 라이브러리와 프레임워크를 통해 소프트웨어 엔지니어는 프로젝트에서 코드 조각을 재사용하여 더 큰 가능성을 창출할 수 있었습니다. 이로 인해 프로그램의 코드 행이 더 많아졌고 이를 파싱하는 데 더 많은 처리 능력이 필요하게 되었습니다. 의도하지 않은 결과는 더 많은 에너지 사용량과 더 높은 전 세계 전력 수요로 이어졌습니다.
기업이 비즈니스를 혁신하고 보다 지속 가능한 관행을 구현하려고 함에 따라, 그들은 새로운 효율성을 찾기 위해 확립된 프로세스를 심층적으로 조사하고 있습니다. 여기에는 데이터를 보다 효율적으로 저장하는 것부터 코드 작성 방법을 검사하는 것까지 비즈니스 운영의 구성 요소를 평가하는 것이 포함됩니다.
이 게시물에서는 조직이 지속가능성을 우선순위로 하고 에너지 절감 목표를 달성하는 혁신적인 방법을 찾는 데 친환경 코딩이 어떻게 도움이 되는지 살펴봅니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
친환경 코딩은 코드 라인을 처리하는 데 드는 에너지를 최소화하여 조직이 전반적인 에너지 소비를 줄일 수 있도록 지원하는 환경적으로 지속 가능한 컴퓨팅 관행입니다. 많은 조직이 기후 변화 위기를 대응하고 글로벌 규제에 대응하기 위해 온실가스 배출량 감축 목표를 설정했습니다. 친환경 코딩은 이러한 지속가능성 목표를 지원하는 한 가지 방법입니다.
친환경 코딩은 제조 라인, 데이터 센터, 심지어 비즈니스 팀의 일상적인 운영과 같은 고강도 작업에서 탄소 발자국을 줄이는 것을 포함하여 기술이 환경에 미치는 영향을 제한하려는 관행인 친환경 컴퓨팅의 한 분야입니다. 이 대형 친환경 컴퓨팅 우산에는 친환경 코딩 방식을 사용하여 구축된 애플리케이션인 친환경 소프트웨어도 포함됩니다.
빅데이터에서 데이터 마이닝에이르기까지 기술의 발전으로 인해 정보통신 기술 분야의 에너지 소비가 크게 증가했습니다. 컴퓨팅 기계 협회에 따르면 데이터센터의 연간 에너지 소비량은 지난 10년 동안 두 배로 증가했습니다. 오늘날 컴퓨팅과 IT는 전 세계 온실가스 배출량의 1.8~3.9%를 차지합니다.
친환경 코딩이 어떻게 에너지 소비와 온실가스 배출을 줄일 수 있는지 완전히 이해하려면 소프트웨어의 에너지 소비에 대해 자세히 알아보세요.
최근 다양한 프로그래밍 언어의 속도와 에너지 사용에 대한 연구에서는 C가 속도 면에서 가장 효율적이며, 에너지와 메모리 사용을 줄이고, 에너지 절감의 또 다른 기회를 제공한다는 결과가 나왔습니다. 그러나 이것이 어떻게 실현되고 에너지 절약을 평가하기 위해 어떤 지표를 사용해야 하는지에 대한 논쟁이 여전히 남아 있습니다.
친환경 코딩은 기존 코딩에서 사용되는 것과 동일한 원칙으로 시작됩니다. 코드를 처리하는 데 필요한 에너지의 양을 줄이기 위해 개발자는 에너지 집약도가 낮은 코딩 원칙을 DevOps 수명 주기에 도입할 수 있습니다.
'린 코딩' 접근 방식은 최종 애플리케이션을 제공하는 데 필요한 최소한의 처리량을 사용하는 데 중점을 둡니다. 예를 들어, 웹 사이트 개발자는 파일 크기를 줄이는 데 우선순위를 둘 수 있습니다(예: 더 작은 파일로 고품질 미디어 전환). 이렇게 하면 웹 사이트 로드 시간이 빨라질 뿐만 아니라 사용자 경험도 향상됩니다.
린 코딩은 또한 리소스를 낭비하는 불필요하게 길거나 느린 코드를 가리키는 데 사용되는 용어인 코드 팽창을 줄이는 것을 목표로 합니다. 오픈 소스 코드는 이러한 소프트웨어 부풀리기의 원인이 될 수 있습니다. 오픈 소스 코드는 다양한 애플리케이션에 서비스를 제공하도록 설계되었기 때문에 특정 소프트웨어에서 사용되지 않는 상당한 양의 코드가 포함되어 있습니다. 예를 들어 개발자는 전체 라이브러리를 이미지로 가져오면서도 일부 기능만 필요할 수 있습니다. 이 중복 코드는 추가 처리 능력을 사용하고 과도한 탄소 배출로 이어집니다.
개발자는 린 코딩 방식을 채택함으로써 최소한의 처리량을 사용하면서 원하는 결과를 제공하는 코드를 설계할 가능성이 높아집니다.
친환경 코딩의 원칙은 일반적으로 조직에서 사용되는 기존 IT 지속가능성 표준 및 관행을 보완하도록 설계됩니다. 조직의 다른 영역에서 지속가능성 이니셔티브를 구현하는 것과 마찬가지로 친환경 코딩에는 구조적 변화와 문화적 변화가 모두 필요합니다.
에너지 절약 혜택 외에도 기업들은 친환경 코딩 관행을 통해 다음과 같은 추가적인 이점을 얻을 수 있습니다.
IBM과 친환경 코딩에 대해 자세히 알아보려면 IBM 기업가치연구(IBV)의 백서인 '데이터 센터를 넘어서는 IT 지속가능성'을 먼저 읽어보세요.
이 백서는 소프트웨어 개발자가 책임 있는 컴퓨팅과 그린 IT를 촉진하는 데 핵심적인 역할을 할 수 있는 방법을 조사하고, IT 인프라에서 발생하는 4가지 주요 배출원을 논의하며, 하이브리드 클라우드를 통해 친환경 IT의 약속을 이행하는 방법을 살펴봅니다.
인프라 최적화는 더 나은 리소스 활용을 통해 탄소 발자국을 줄이는 중요한 방법입니다. 에너지 효율성에 영향을 미치는 가장 빠른 방법 중 하나는 에너지 낭비와 탄소 배출을 줄이도록 리소스를 자동으로 구성하는 것입니다. IBM® Turbonomic Application Resource Management는 애플리케이션 성능에 영향을 주지 않으면서 스택의 모든 계층에서 앱에 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 리소스를 지속적으로 실시간으로 가장 효율적으로 사용할 수 있도록 중요한 작업을 자동화할 수 있는 IBM 소프트웨어 플랫폼입니다.
애플리케이션이 작업을 수행하는 데 필요한 만큼의 리소스만 소비하는 경우, 활용도를 높이고 에너지 비용과 탄소 배출량을 줄이며 지속적으로 효율적인 운영을 달성할 수 있습니다. 오늘날 고객은 IBM Turbonomic을 활용하여 애플리케이션 수요를 더 잘 이해함으로써 성장 지출을 최대 70%까지 줄일 수 있습니다. 최신 Forrester TEI 연구를 읽고 데이터센터와 클라우드에서 애플리케이션 성능을 보장하면서 지속 가능한 IT 운영을 위한 조직의 노력에 IT가 어떤 영향을 미칠 수 있는지 알아보세요.
친환경 컴퓨팅을 촉진하는 마지막 중요한 방법은 온프레미스 및 클라우드 데이터 센터를 위한 에너지 효율적인 IT 인프라를 선택하는 것입니다. 예를 들어, X86 Server에서 동일한 워크로드에 대해 IBM® LinuxONE Emperor 4 서버는 에너지 소비를 75%, 공간을 50% 줄일 수 있습니다. 컨테이너화, 인터프리터/컴파일러 최적화 및 하드웨어 가속기는 친환경 코딩을 통해 에너지 수요를 더욱 줄일 수 있습니다.
지속가능성을 도입하면 많은 조직에서 볼 수 있는 보고나 회계 업무에 그치는 것이 아니라 비즈니스 혁신을 가속화할 수 있습니다.
전략적 로드맵을 일상적인 운영 작업과 연결하여 지금 바로 지속 가능성 여정을 시작하세요.
IBM의 지속가능성 컨설팅 서비스를 사용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스가 될 수 있습니다.
개방형 AI 기반 솔루션과 플랫폼, IBM의 심층적인 업계 전문성을 바탕으로 지속 가능하고 수익성 있는 미래 경로를 계획하여 지속 가능성 여정의 속도를 높이세요.