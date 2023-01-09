20년 전만 해도 코딩에는 한계가 있었습니다. 대역폭 제한과 제한된 처리 능력으로 인해 개발자는 항상 코드의 길이와 복잡성을 염두에 두어야 했습니다. 그러나 기술이 더 큰 혁신을 가능하게 함에 따라 프로그래머는 더 이상 규모에 구애받지 않게 되었습니다.

예를 들어, 컴퓨팅 성능이 향상되어 대용량 파일과 애플리케이션을 더 빠르게 처리할 수 있었습니다. 오픈 소스 라이브러리와 프레임워크를 통해 소프트웨어 엔지니어는 프로젝트에서 코드 조각을 재사용하여 더 큰 가능성을 창출할 수 있었습니다. 이로 인해 프로그램의 코드 행이 더 많아졌고 이를 파싱하는 데 더 많은 처리 능력이 필요하게 되었습니다. 의도하지 않은 결과는 더 많은 에너지 사용량과 더 높은 전 세계 전력 수요로 이어졌습니다.

기업이 비즈니스를 혁신하고 보다 지속 가능한 관행을 구현하려고 함에 따라, 그들은 새로운 효율성을 찾기 위해 확립된 프로세스를 심층적으로 조사하고 있습니다. 여기에는 데이터를 보다 효율적으로 저장하는 것부터 코드 작성 방법을 검사하는 것까지 비즈니스 운영의 구성 요소를 평가하는 것이 포함됩니다.

이 게시물에서는 조직이 지속가능성을 우선순위로 하고 에너지 절감 목표를 달성하는 혁신적인 방법을 찾는 데 친환경 코딩이 어떻게 도움이 되는지 살펴봅니다.