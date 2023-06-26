비즈니스용 생성형 AI를 책임감 있게 확장하는 방법

기성품의 사전 구축된 생성형 모델을 사용할 때 몇 가지 근본적인 문제가 있습니다. 각 조직은 가치 창출 기회와 관련된 위험의 균형을 맞춰야 합니다. 비즈니스와 사용 사례에 따라 위험 허용도가 낮은 경우, 조직은 내부에서 직접 구축하거나 신뢰할 수 있는 파트너와 협력하는 것이 더 나은 결과를 가져온다는 것을 알게 됩니다.

기성 생성형 AI 모델과 관련하여 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.

인터넷 데이터가 항상 공정하고 정확한 것은 아닙니다

오늘날 생성형 AI의 중심에는 위키백과, 웹사이트, 기사, 이미지 또는 오디오 파일 등과 같은 소스의 방대한 양의 데이터가 있습니다. 생성형 모델은 기본 데이터의 패턴을 일치시켜 콘텐츠를 생성하며, 통제가 없으면 허위 정보, 편견 및 온라인 괴롭힘을 조장하려는 악의적인 의도가 있을 수 있습니다. 이 기술은 너무 새롭기 때문에 때때로 책임이 부족하고 저작권 및 로열티와 같은 것과 관련된 평판 및 규제 위험에 대한 노출이 증가합니다.

모델 개발자와 모든 모델 사용 사례 사이에 단절이 있을 수 있습니다.

생성 모델의 다운스트림 개발자는 해당 모델이 다른 용도로 어떻게 사용되고 조정될지 완전히 파악하지 못할 수 있습니다. 이는 제품이나 서비스 선택처럼 중요도가 낮은 결정에서 발생하는 오류일 때는 크게 문제가 되지 않을 수 있지만, 편향을 포함한 비윤리적 행동의 비난 가능성을 높이거나 규제 준수 문제로 이어져 감사나 벌금이 발생할 수 있는 비즈니스 핵심 결정에 영향을 주는 경우에는 매우 중요한 문제로 이어질 수 있습니다.

소송 및 규제가 사용에 미치는 영향

소송 및 규정에 대한 우려로 인해 처음에는 대규모 조직이 생성형 AI를 사용하는 방법이 제한될 것입니다. 이는 불완전하거나 부정확한 데이터와 모델을 기반으로 한 비윤리적이고 편향된 결정에 대한 허용 범위가 매우 낮은 금융 서비스 및 의료와 같이 규제가 엄격한 산업에서 특히 그렇습니다.

결국 생성형 모델에 대한 규제 환경이 정비되겠지만, 기업은 규정 위반, 평판 훼손, 감사 및 벌금을 피하기 위해 이를 적극적으로 준수해야 합니다.