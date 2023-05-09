IBM의 엔터프라이즈용 AI 제품 포트폴리오인 watsonx.ai의 기술을 소개합니다

우리는 AI 혁명의 최전선에 서 있습니다. 지난 10년 동안 딥 러닝은 데이터 가용성과 엄청난 컴퓨팅 파워가 충돌하면서 생겨났으며, 이를 통해 수많은 놀라운 AI 기능이 가능해졌습니다. 하지만 자동화는 노동 집약적이라는 역설적인 과제에 직면했습니다. 농담처럼 들리지만, AI로 비즈니스 문제를 해결해 본 사람이라면 누구나 알 수 있듯이 결코 농담이 아닙니다.

기존 AI 도구는 강력하지만 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸리며 사용하기 어려울 수 있습니다. AI 모델을 학습시키기 위해서는 데이터를 힘들게 수집하고, 선별하고, 작업별 주석으로 레이블을 지정해야 합니다. 모델을 구축하려면 전문적이고 찾기 어려운 기술이 필요하며, 새로운 작업을 수행할 때마다 이 과정을 반복해야 합니다. 그 결과 기업들은 주로 데이터가 풍부하고 비즈니스 가치가 높은 작업을 자동화하는 데 집중하고 그 외의 모든 작업은 뒷전으로 미뤄두었습니다. 하지만 상황이 바뀌기 시작했습니다.

트랜스포머와 자가 지도 학습 방법의 등장으로 라벨이 없는 방대한 양의 데이터를 활용할 수 있게 되면서 "파운데이션 모델"이라고도 불리는 사전 학습된 대규모 모델을 위한 기반을 마련할 수 있게 되었습니다. 이러한 대형 모델은 자동화에 대한 비용과 노동력을 줄였습니다.

파운데이션 모델은 다양한 AI 애플리케이션을 위한 강력하고 다양한 기반을 제공합니다. 파운데이션 모델을 사용하면 주석이 달린 제한된 데이터와 최소한의 노력으로 작업을 빠르게 수행할 수 있으며, 경우에 따라서는 당면한 작업을 설명하기만 하면 모델이 문제를 해결하도록 유도할 수 있습니다.

그러나 이러한 강력한 기술은 기업에 새로운 위험과 과제를 안겨주기도 합니다. 오늘날의 많은 모델은 품질과 출처를 알 수 없는 데이터 세트를 기반으로 학습되므로 공격적이거나 편향된 또는 사실에 기반한 잘못된 응답을 초래할 수 있습니다. 대형 모델은 학습하고 실행하는 데 비용이 많이 들고 에너지 집약적이며 배포가 복잡합니다.

IBM은 엔터프라이즈용 파운데이션 모델을 사용하기 위한 핵심 과제를 해결하는 접근 방식을 개발해 왔습니다. 오늘, IBM은 최신 AI 도구와 기술에 대한 IBM의 게이트웨이인 watsonx.ai를 발표했습니다. 이 분야가 얼마나 빠르게 변화하고 있는지를 증명하듯, 일부 도구는 출시된 지 몇 주밖에 되지 않았고 이 글을 쓰는 지금도 새로운 도구가 추가되고 있습니다.

이번 주 발표된 IBM의 더 큰 watsonx 제품군의 일부인 watsonx.ai에 포함된 제품은 다양하며 계속 발전해 나갈 것이지만, 안전하고 엔터프라이즈급 자동화 제품을 제공한다는 중요한 약속은 동일합니다.

이는 AI의 새로운 패러다임에서 가치를 창출하기 위한 고객의 여정을 가속화하기 위한 IBM의 지속적인 노력의 일부입니다. 여기서는 데이터 및 모델 아키텍처에 대한 접근 방식을 포함하여 IBM이 훈련한 엔터프라이즈급 파운데이션 모델 제품군을 구축하기 위한 작업에 대해 설명하겠습니다. 또한, 저희만의 모델 외에도 다양한 오픈소스 모델을 활용하여 기업이 파운데이션 모델 기반 솔루션을 구축하고 배포할 수 있도록 지원하는 새로운 포트폴리오와 툴링에 대해서도 간략히 설명하겠습니다.