메인프레임 현대화의 가장 큰 걸림돌은 아마도 인재 부족일 것입니다. 수년에 걸쳐 엔터프라이즈 COBOL 코드베이스를 만들고 추가한 많은 메인프레임 및 애플리케이션 전문가는 이직했거나 곧 은퇴할 가능성이 높습니다.

더 무서운 것은 Java와 최신 언어를 배운 새로운 컴퓨터 과학 졸업생은 자연스럽게 메인프레임 애플리케이션 개발을 하는 모습을 상상하지 못할 것이기 때문에 차세대 인재를 채용하기가 어려울 것이라는 점입니다. 그들에게는 이 작업이 모바일 앱 디자인만큼 매력적이지 않거나 클라우드 네이티브 개발만큼 민첩해 보이지 않을 수 있습니다. 여러 면에서 이는 다소 불공평한 성향입니다.

COBOL은 서비스 지향이나 클라우드 컴퓨팅은커녕 객체 지향이라는 개념조차 생기기 훨씬 전에 만들어졌습니다. 간결한 명령어 세트를 사용하면 초보 개발자가 배우거나 이해하기에 복잡한 언어가 아니어야 합니다. 메인프레임 애플리케이션이 DevOps스타일의 자동화된 파이프라인 내에서 민첩한 개발과 소규모의 점진적 릴리스의 이점을 누리지 못할 이유가 없습니다.

수년 동안 여러 팀이 COBOL로 무엇을 했는지 파악하는 것은 변화를 관리하기 어려운 이유입니다. 개발자는 구성 요소나 느슨하게 결합된 서비스가 아니라 전체적으로 점검하고 업데이트해야 하는 절차적 시스템을 끝없이 추가하고 논리적 루프를 만들었습니다.

이러한 방식으로 메인프레임에서 코드와 프로그램이 서로 얽혀 있는 경우, 숙련된 개발자도 풀기에는 상호 의존성과 잠재적 장애 지점이 너무 복잡하고 많습니다. 이로 인해 많은 조직에서 COBOL 앱 개발이 필요 이상으로 어렵게 느껴져 조기에 메인프레임에서 벗어난 대안을 찾게 됩니다.