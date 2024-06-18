오늘날 CIO들이 가장 궁금해하는 질문은 IT 예산을 어디에 사용하느냐는 것입니다.

클라우드 비용은 이미 큰 부담이었는데, 최근 설문조사에 따르면 응답자의 24%가 소프트웨어 지출을 낭비하고 있다고 답했습니다. 생성형 AI의 폭발적인 증가으로 인해 조직이 모든 기술 지출에 대한 가시성과 책임성을 확보하기 위해 FinOps 및 기술 비즈니스 관리(TBM)와 같은 프레임워크를 고려하는 것이 매우 중요해졌습니다.

하지만 이 모든 것이 실제로는 무엇을 의미할까요? 조직이 IT 지출에 대해 보다 체계적이고 가치 중심적인 접근 방식으로 전환하려면 어떻게 해야 할까요? 이 분야에서 생성형 AI가 미치는 영향은 무엇인가요?

이러한 질문에 대한 답을 얻기 위해 IBM의 클라우드 및 기술 자문 부문 파트너인 Declan Coombs에게 도움을 요청했습니다. Declan Coombs는 20년 이상 조직이 기술 및 클라우드 혁신 노력을 통해 더 큰 가치를 창출할 수 있도록 지원한 경험이 있습니다.