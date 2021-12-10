CSR 보고란 무엇인가요?

사회와 직원의 복지 및 근무 조건에 대한 조직의 관심을 보여주는 증거는 1800년대 산업 혁명 기간으로 거슬러 올라갑니다. 이 기간 동안 자선 활동도 증가하고 있었고, 기업가와 기업가들이 교육적 또는 과학적 목적에 기부하는 것은 드문 일이 아니었습니다.

현대의 CSR 보고는 미국 경제학자 Howard Bowen이 공식적으로 용어를 만든 1953년으로 거슬러 올라갑니다. 1970년대에는 CSR 보고가 대중화되기 시작했으며, 1980년대에는 많은 기업이 사회적 책임을 보여주고 브랜드 평판을 강화하며 이해관계자에게 대응하기 위해 CSR 보고서를 사용했습니다.

한때 일부 조직에서 거의 사용되지 않았던 접근 방식이었던 CSR은 이제 모든 규모의 조직에서 널리 시행되는 자기 규제 형태이며, 임명된 CSR 관리자가 주도하는 경우가 많습니다.