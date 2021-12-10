CSR 보고란 무엇인가요?

조직은 재무 성능을 넘어서는 성능 지표에 대해 보고해야 하는 필요성과 기대가 점점 더 커지고 있습니다. 기업의 사회적 책임 보고 또는 CSR 보고는 조직의 사회적 및 환경적 성능에 대해 주요 이해관계자에게 기업 투명성을 제공하는 접근 방식 중 하나입니다.
이 글에서는 CSR 보고를 더 자세히 살펴보고 CSR 데이터를 수집하고 성능을 측정하기 위해 전문 소프트웨어를 사용하는 것의 중요성을 살펴봅니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
CSR 보고는 조직의 비재무적 지표 성과를 보고하는 관행으로, 조직이 사회와 환경에 미치는 영향에 대한 투명성을 제공합니다. 일반적으로 매년 발표되는 CSR 성과 보고는 자발적입니다. 그러나 일부 관할 구역에서는 대규모 조직이 사회적 및 환경적 성능을 공개하도록 의무화하여 투자자와 소비자가 조직의 비재무적 영향을 평가할 수 있도록 지원합니다.
역사적으로 CSR 보고서의 초점은 사회적 지표에 중점을 두었지만, 이러한 보고서는 다른 비재무적 성공 지표를 포함하도록 성장했습니다. 최근에는 CSR 보고라는 용어가 ESG(환경, 사회, 지배구조) 보고라는 용어와 혼용되어 사용되고 있습니다.
사회와 직원의 복지 및 근무 조건에 대한 조직의 관심을 보여주는 증거는 1800년대 산업 혁명 기간으로 거슬러 올라갑니다. 이 기간 동안 자선 활동도 증가하고 있었고, 기업가와 기업가들이 교육적 또는 과학적 목적에 기부하는 것은 드문 일이 아니었습니다.
현대의 CSR 보고는 미국 경제학자 Howard Bowen이 공식적으로 용어를 만든 1953년으로 거슬러 올라갑니다. 1970년대에는 CSR 보고가 대중화되기 시작했으며, 1980년대에는 많은 기업이 사회적 책임을 보여주고 브랜드 평판을 강화하며 이해관계자에게 대응하기 위해 CSR 보고서를 사용했습니다.
한때 일부 조직에서 거의 사용되지 않았던 접근 방식이었던 CSR은 이제 모든 규모의 조직에서 널리 시행되는 자기 규제 형태이며, 임명된 CSR 관리자가 주도하는 경우가 많습니다.
조직이 온실가스(GHG) 배출량, 경제적 성능 또는 사회적 영향에 초점을 맞추고자 하는지 여부에 따라 CSR 보고를 지원하는 여러 보고 프레임워크가 존재합니다. 투자자들로부터 꾸준히 높은 평가를 받고 있는 세 가지 CSR 보고 프레임워크는 탄소 정보 공개 프로젝트(CDP), 다우존스 지속가능성 지수(DJSI), 글로벌 보고 이니셔티브(GRI)입니다.
이러한 프레임워크에는 유사점과 차이점이 있습니다. CDP는 조직이 자연 자원을 보호하고 기후 변화 완화를 도울 수 있도록 GHG 데이터, 물 및 공급망의 성능에 중점을 둡니다. 한편, GRI는 조직이 이해관계자에게 미치는 사회적, 환경적, 경제적 영향에 더욱 초점을 맞추고 있습니다.
이러한 프레임워크는 공개적으로 사용 가능하며 조직 간 비교가 가능하지만, DJSI는 초대를 통해서만 제공되며 결과는 공개되지 않습니다. DJSI는 주로 조직의 ESG 데이터와 성능을 공동으로 평가하려는 이해관계자들이 사용합니다.
어떤 CSR 프레임워크를 선택하든 IBM® Envizi와 같은 소프트웨어는 보고서 작성 프로세스를 최적화하는 데 도움이 됩니다. 지속가능성 소프트웨어는 신뢰할 수 있는 데이터 수집을 자동화하고 이를 단일 시스템으로 통합함으로써 팀과 협력하여 CSR 보고서의 초안을 작성하고, 만들고, 게시하는 작업을 더 쉽게 수행할 수 있도록 지원합니다.
이 소프트웨어는 CSR 지표를 캡처하고, 조직의 GHG 배출량을 계산하고, 산업 규정 및 모범 사례를 준수하는 감사 가능한 보고서를 작성하는 데 도움이 됩니다. 복잡한 CSR 보고 프로세스에서 시간, 비용 및 노력을 절약하기 위해 이 방법을 적극 권장합니다. 실제로 이 소프트웨어와 같은 CSR 성능 개선은 보고를 넘어 CSR 목표 설정 및 성능 이니셔티브 성과 추적을 지원할 수 있습니다.
CSR에 대한 요구 사항은 지역마다 다르며 광범위하게 합의된 표준이 거의 없습니다. 즉, CSR 보고서의 내용, 길이 및 스타일은 조직마다 크게 다를 수 있습니다. 이것은 일부 조직에서 그들이 보고서를 적절하게 디자인하고 브랜드화할 수 있는 유연성을 제공하기 때문에 긍정적으로 볼 수 있습니다.
일반적인 CSR 보고 표준이 없는 데 따른 단점은 조직이 보고서에서 정확히 어떤 정보를 공개하고 강조할지 선택할 수 있다는 것입니다. 이로 인해 조직 간의 정확한 비교가 어려워질 뿐만 아니라 그린워싱 및 평판 훼손이라는 비난이 제기될 수 있습니다.
이를 방지하기 위해 조직은 가능한 한 공개적인 보고서를 작성하는 것을 목표로 삼아야 합니다. 여기에는 CSR의 단점과 개선해야 할 영역, 성공 사례를 공개하는 것이 포함됩니다. 조직이 더 투명할수록 소비자는 이러한 문제가 조직에 실제로 중요하다고 신뢰할 가능성이 높아집니다.
좋은 CSR 성능은 좋은 비즈니스 성능입니다. 연구 결과에 따르면 CSR 성과는 조직에 실질적인 가치를 제공합니다.
CSR 보고서는 조직의 중요한 PR 도구로도 사용할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 환경 이니셔티브를 알리고 성과를 소개하며 사회적 책임을 다하는 사람임을 알릴 수 있습니다. 투자자와 소비자가 사회 및 환경 성과를 점점 더 면밀히 조사하는 세상에서 기업의 사회적 책임 보고 및 성과는 조직의 필수 전략입니다.
조직은 이니셔티브에 전적으로 전념해야 하며, 직원은 프로세스에 참여하고 일상 업무에 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 격려해야 합니다. 조직이 수행한 모든 CSR 약속은 명확하게 전달되어야 하며, 이들의 이행 및 효과는 모든 후속 보고서에서 증거와 함께 뒷받침되어야 합니다.
오늘날 보고는 점점 더 차세대 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 보고로 대체되고 있습니다. ESG 보고는 CSR보다 더 포괄적이고 구체적이며, 인정된 ESG 보고 프레임워크에 의해 더 많이 뒷받침됩니다.
ESG 보고는 사회적 책임을 전달하는 것보다 환경 및 지속가능성 노력을 수치화하는 데 더 중점을 둡니다. 비교 가능한 지표와 비교하여 지속가능성 성능을 측정하고 미래에 대한 정확한 목표를 설정하므로 ESG 보고는 기후 위기에 대한 현재 상황과 조직의 윤리적 요구에 더 관련성이 높습니다.
CSR 보고는 기업의 사회적 책임 보고의 약자입니다. CSR 보고서는 조직이 윤리적, 환경적, 자선적, 경제적 영향을 평가할 수 있도록 하는 내부 및 외부 문서입니다. 조직의 사회적 및 지속가능성 성과에 대해 이해관계자와 소통하는 데 사용됩니다.
좋은 CSR 보고서는 상세하고 투명하며 유연해야 합니다. 현재와 미래의 보고 요구 사항을 충족할 수 있는 우수한 데이터 기반을 제공해야 합니다. 조직에 적용되는 모든 주요 지속가능성 지표에 대한 데이터가 있어야 하며, 조직에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 데이터를 누락해서는 안 됩니다.
좋은 CSR 보고는 조직과 이해관계자 간의 신뢰와 의미 있는 대화를 장려해야 합니다. 특정 보고 방법을 선호하는 이해관계자가 여러 명인 경우, 둘 이상의 CSR 보고 프레임워크를 사용하는 것이 합리적일 수 있습니다.
CSR 보고를 위한 최상의 프레임워크는 보고서의 대상, 가치 및 목적에 따라 달라집니다. 예를 들어 조직의 탄소 배출량 또는 기후 변화 완화를 결정하려는 투자자는 CDP 또는 DJSI 프레임워크를 최선의 선택으로 선택할 수 있습니다. 이러한 공개 프레임워크는 데이터를 동료와 비교하는 것이 목표인 경우에도 이상적입니다.
그러나 CSR 보고서가 NGO, 공급업체, 직원 또는 고객과 같은 이해관계자를 대상으로 하고 이러한 이해관계자에게 미치는 사회적, 경제적 또는 환경적 영향을 파악하려는 경우 GRI 프레임워크가 더 적절할 수 있습니다.
CSR 보고는 대부분 자발적이지만, 호주, 캐나다, 영국과 같은 일부 관할 구역에서는 대규모 조직과 특정 산업 분야에서 운영되는 다른 조직에 대해 사회적 및 환경적 성과를 보고하도록 요구합니다. 현재 미국에서는 의무 사항이 아니지만 곧 변경될 수 있습니다. 지속가능성 보고가 필수가 아닌 국가에서도 많은 조직에서 자발적 CSR 보고를 실시합니다. 이를 통해 이해관계자 참여를 지원하고 투자자 및 고객에 대한 평판을 강화하며 공개 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
IBM Turbonomic 사용자가 어떻게 지속 가능한 IT를 실현하고 애플리케이션 성능을 보장하면서 환경 발자국을 줄였는지 알아보세요.
IBM Turbonomic 플랫폼을 사용하여 에코시스템 전반의 애플리케이션에 리소스를 최적으로 할당하세요.
전략적 로드맵을 일상적인 운영과 연결하여 지금 지속가능성 여정을 시작하세요.
IBM의 지속가능성 컨설팅 서비스를 사용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스가 될 수 있습니다.