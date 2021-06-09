CDP는 기업이 이해관계자(투자자, 직원, 고객)에게 환경 정보를 공개할 때 사용하는 널리 사용되는 자발적 보고 프레임워크입니다. 보고는 매년 4월에 포털을 열고 7월에 제출하는 등 매년 완료됩니다.

CDP는 이 데이터를 개방형 데이터베이스에 보관하고 있으며, 세계에서 가장 포괄적인 자체 보고 환경 데이터 모음을 보유하고 있다고 선언합니다.