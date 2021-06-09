CDP는 기업이 이해관계자(투자자, 직원, 고객)에게 환경 정보를 공개할 때 사용하는 널리 사용되는 자발적 보고 프레임워크입니다. 보고는 매년 4월에 포털을 열고 7월에 제출하는 등 매년 완료됩니다.
CDP는 이 데이터를 개방형 데이터베이스에 보관하고 있으며, 세계에서 가장 포괄적인 자체 보고 환경 데이터 모음을 보유하고 있다고 선언합니다.
CDP는 현재 기업을 대상으로 세 가지 설문지(기후 변화, 물 안보, 산림)를 제공하고 있습니다. 이들 각각은 서로 다른 방법론을 사용하여 점수가 매겨집니다. 각 설문지에는 일반적인 질문과 영향이 큰 부문에 초점을 맞춘 부문별 질문이 포함되어 있습니다. CDP 설문지는 CDP에서 훈련을 받은 공인 채점 파트너가 채점합니다.
CDP에서 수집한 정보는 투자자와 보고 조직 모두 사용할 수 있습니다. 투자자는 CDP를 사용하여 지속가능성 성과에 대한 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있고, 기업은 기후 변화, 수자원 및 기타 중요한 영역에 대한 행동을 추진할 수 있습니다.
2003년만 해도 CDP 보고자의 수는 수백 명에 불과했습니다. 그 이후로 보고 수치는 기하급수적으로는 아니더라도 크게 증가했습니다. 2020년 CDP는 9,600건 이상이 CDP에 보고된 기록적인 공개 자료를 보고했는데, 이는 전년 대비 14%, 2015년 파리 협정이 체결된 이후 70% 증가한 수치입니다.
CDP는 조직이 답변할 수 있는 긴 질문 목록으로 구성되어 있습니다. 2021년에는 200개 이상의 질문이 포함된 88페이지 분량의 문서 형태로 제작되었습니다. 필요한 데이터를 수집하고 CDP 설문지에 응답하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 독립 분석 기관인 Verdantix는 2021년 보고서 "Smart Innovators: Corporate ESG & Sustainability Software"에서 "CDP 설문지에 적절하게 응답하려면 30명의 직원으로 구성된 팀이 40일 이상 근무하는 노력이 필요하다"고 추정했습니다.
CDP 기후 변화 설문지에는 정성적 질문과 정량적 질문이 혼합되어 있습니다. 지속가능성 보고 소프트웨어는 정량적 데이터가 필요한 질문에 대한 답변을 지원하는 데 특히 적합합니다. 소프트웨어는 특히 필요한 시장 기반 방법을 사용하여 Scope 2 배출량을 계산할 때 배출량 계산을 단순화할 수 있습니다. 또한 배출 강도 및 절대 배출량(Scope 1, Scope 2 위치 기반, Scope 2 시장 기반 및 Scope 3)을 계산하는 데 사용되는 배출 계수 라이브러리를 유지하는 데 유용하며 국가/지역, 그룹, 시설 및 활동별로 배출량을 구분할 수 있습니다.
Envizi의 ESG 보고 솔루션 제품군은 다양한 소스의 데이터를 단일 플랫폼으로 캡처하여 배출량, 에너지 소비, 건물 등급 및 주요 ESG 지표를 자동으로 계산합니다. 그런 다음 이 데이터는 다양한 형식으로 내보낼 수 있는 다양한 시각적 대시보드 및 보고서를 통해 사용할 수 있으므로 조직은 ESG 보고 프레임워크 전반에서 또는 내부 규정 준수 요구 사항에 대한 인사이트를 사용할 수 있습니다.
IBM Turbonomic 사용자가 어떻게 지속 가능한 IT를 실현하고 애플리케이션 성능을 보장하면서 환경 발자국을 줄였는지 알아보세요.
IBM Turbonomic 플랫폼을 사용하여 에코시스템 전반의 애플리케이션에 리소스를 최적으로 할당하세요.
전략적 로드맵을 일상적인 운영과 연결하여 지금 지속가능성 여정을 시작하세요.
IBM의 지속가능성 컨설팅 서비스를 사용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스가 될 수 있습니다.