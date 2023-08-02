IT 컨택 센터에서 가장 마음에 들었던 점은 새로운 기술 솔루션을 찾기 위해 창의적인 문제 해결을 활용하는 것이었습니다. 하지만 문제 해결 경험을 통해 사용자들은 일반적으로 매우 일반적인 문제를 서로 공유한다는 사실을 알게 되었습니다. 이러한 이유로 이들의 문제가 항상 '새로운' 것은 아니었습니다. 이는 문제 해결 프로세스가 때때로 매우 균일하고 반복적이었다는 것을 의미했습니다. 이러한 반복성은 사용자가 특정 사이트를 보거나 액세스하는 데 문제가 있을 때 분명하게 나타났습니다. 이러한 고객 상호작용은 결론에 도달할 때까지 가능한 솔루션을 시도하는 "if-then" 메시지 시퀀스를 따랐습니다.

IT 지원의 핵심 기술은 창의적으로 문제를 해결하는 능력을 갖추는 것입니다. 하지만 이러한 작업은 알고리즘이나 체계적으로 느껴지는 경우가 많았습니다. 그들은 새로운 솔루션을 발명하는 인간 본연의 능력이 부족했고, 오히려 해결책을 찾을 때까지 신뢰할 수 있는 단계별 지침을 구현했습니다. 이러한 유형의 고객 관리는 확실히 자동화될 수 있는 프로세스였습니다.

자동화 부족으로 인해 디지털 고객 관리가 지정된 시간 내에 이루어져야 한다는 문제도 발생했습니다. 학생 근로자도 수업 시간을 고려해야 했기 때문에 IT 지원을 일관되게 확보하기가 어려웠습니다. 많은 기업이 오전 9시부터 오후 5시까지만 고객 지원을 제공하는 기업 세계에서도 마찬가지입니다. 헬프데스크에서는 이로 인해 교수와 학생들이 지연된 지원을 받거나 아침 근무자가 전날 밤부터 밀려드는 티켓을 처리해야 하는 경우가 종종 있었습니다. 헬프데스크 직원은 사람일 뿐이며 연중무휴 24시간 지원을 제공하는 것은 비현실적으로 보였습니다. IT 환경에 비즈니스용 AI 챗봇이 등장하기 전까지는 말입니다.