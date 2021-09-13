장기 기증 할당과 같이 중대한 결정을 자동화할 수 있고 그 결과가 신뢰할 수 있고 오류 없이 정확하다고 확신할 수 있다고 상상해 보세요.

대부분의 비즈니스 의사 결정은 삶과 죽음을 좌우하는 것이 아니지만, 그만큼 복잡할 수도 있습니다. 헬프 데스크 티켓에 응답하는 것처럼 간단해 보이는 비즈니스 프로세스에는 그 과정에서 수많은 결정을 올바르게 내려야 합니다. 챗봇이 이 티켓을 처리할 수 있을까요, 아니면 사람의 개입이 필요한가요? 직원이 개입해야 하는 경우 어떤 프로세스를 따라야 하나요? 비즈니스와 고객 모두에게 이익이 되는 방식으로 요청을 적절하게 해결하려면 어떻게 해야 하나요?

모든 비즈니스 프로세스를 지능적으로 자동화하려면 이러한 작은 결정 하나하나가 먼저 안정적으로 자동화되어야 합니다. 업계 규정부터 시장 상황, 개별 고객 선호도에 이르기까지 이러한 결정에 영향을 미치는 다양한 요소를 모두 고려해야 합니다.

비즈니스 규칙 관리 시스템(BRMS)을 사용하면 이러한 수준의 자동화가 가능합니다. 이러한 소프트웨어 시스템은 기업에 비즈니스 규칙과 의사 결정 로직을 정의, 배포 및 관리할 수 있는 기능을 제공하여 애플리케이션이 최소한의 사람 개입으로 일관되고 신속하게 현명한 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다. BRMS는 비즈니스 의사 결정을 관리하는 규칙을 조직 전체의 워크플로에서 활용할 수 있는 기업 전체 자산으로 전환합니다.