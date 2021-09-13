장기 기증 할당과 같이 중대한 결정을 자동화할 수 있고 그 결과가 신뢰할 수 있고 오류 없이 정확하다고 확신할 수 있다고 상상해 보세요.
대부분의 비즈니스 의사 결정은 삶과 죽음을 좌우하는 것이 아니지만, 그만큼 복잡할 수도 있습니다. 헬프 데스크 티켓에 응답하는 것처럼 간단해 보이는 비즈니스 프로세스에는 그 과정에서 수많은 결정을 올바르게 내려야 합니다. 챗봇이 이 티켓을 처리할 수 있을까요, 아니면 사람의 개입이 필요한가요? 직원이 개입해야 하는 경우 어떤 프로세스를 따라야 하나요? 비즈니스와 고객 모두에게 이익이 되는 방식으로 요청을 적절하게 해결하려면 어떻게 해야 하나요?
모든 비즈니스 프로세스를 지능적으로 자동화하려면 이러한 작은 결정 하나하나가 먼저 안정적으로 자동화되어야 합니다. 업계 규정부터 시장 상황, 개별 고객 선호도에 이르기까지 이러한 결정에 영향을 미치는 다양한 요소를 모두 고려해야 합니다.
비즈니스 규칙 관리 시스템(BRMS)을 사용하면 이러한 수준의 자동화가 가능합니다. 이러한 소프트웨어 시스템은 기업에 비즈니스 규칙과 의사 결정 로직을 정의, 배포 및 관리할 수 있는 기능을 제공하여 애플리케이션이 최소한의 사람 개입으로 일관되고 신속하게 현명한 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다. BRMS는 비즈니스 의사 결정을 관리하는 규칙을 조직 전체의 워크플로에서 활용할 수 있는 기업 전체 자산으로 전환합니다.
고객 주문 이행부터 새로운 소프트웨어 개발에 이르기까지 모든 비즈니스 프로세스는 일련의 결정으로 구성됩니다. 비즈니스 규칙은 이러한 비즈니스 결정이 올바른 결과로 이어지도록 하는 논리적 지침입니다. 비즈니스 규칙은 어떤 상황에서 어떤 비즈니스 활동이 발생해야 하는지를 규정합니다.
공식적인 비즈니스 규칙은 다음과 같은 두 가지 기본 요소로 구성됩니다.
고객이 제품 반품을 요청하는 경우를 생각해 보세요. 반품 처리 방법을 결정하는 비즈니스 규칙은 다음과 같습니다.
시나리오 1:
시나리오 2:
공식적인 비즈니스 규칙을 정의하면 기업은 비즈니스 프로세스 전반에 적용할 수 있는 일관된 의사 결정 논리 시스템을 만들어 비즈니스 의사 결정을 자동화할 수 있습니다. 공식적으로 정의된 비즈니스 규칙은 자동화된 워크플로에 특정 상황에서 수행해야 할 작업(예: 프로세스 시작 시기, 프로세스 중지 시기, 프로세스 내에서 특정 조치를 취해야 하는 시기)을 알려줍니다.
비즈니스 규칙을 공식화하는 것이 항상 쉬운 일은 아닙니다. 고객 반품과 같은 간단한 상황이라도 최종 결과에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 설명하기 위해 여러 비즈니스 규칙이 필요합니다. 의사 결정 논리의 복잡성은 의료 및 금융과 같이 규제가 엄격한 산업에서만 증가합니다. 예를 들어, 고객의 애플리케이션을 처리하는 결정은 기업의 기준뿐만 아니라 차별, 사기 및 기타 불법적인 결과를 방지하기 위한 다양한 규제 요구 사항의 적용을 받습니다.
비즈니스 규칙 관리 시스템(BRMS)은 비즈니스 사용자에게 반복 가능하고 안정적이며 자동화 가능한 방식으로 비즈니스 규칙을 코드화하는 데 필요한 기술 툴을 제공합니다.
비즈니스 규칙 관리를 비즈니스 프로세스 관리(BPM)와 혼동하지 마세요. 이는 비즈니스 규칙을 공식적으로 정의하고, 구현하고, 관리하고, 배포를 자동화하는 프로세스와 방식을 말합니다. 비즈니스 규칙 관리 시스템(BRMS)은 이 프로세스가 수행되는 기술 플랫폼입니다. BRMS는 비즈니스 규칙을 공식적인 비즈니스 로직으로 정의하고 저장하는 것부터 기존 비즈니스 규칙을 감사하고 전체 비즈니스 에코시스템에서 자동화를 안내하는 중요한 의사 결정 로직을 관리하는 것까지 전체 비즈니스 규칙 라이프사이클을 용이하게 하는 툴을 제공합니다.
자동화 작업을 위한 BRMS의 주요 이점은 규칙을 각 비즈니스 애플리케이션에 별도로 코딩할 필요가 없다는 것입니다. 대신 BRMS를 사용하면 기업은 온프레미스나 클라우드에서 단일 비즈니스 규칙 소스를 유지 관리할 수 있습니다. 기술 에코시스템의 다른 애플리케이션은 BRMS에서 간단히 규칙을 가져올 수 있습니다. 이것은 비즈니스 규칙을 확장 가능한 것으로 만듭니다. 한 번만 생성하면 모든 부서 또는 워크플로에서 사용할 수 있습니다.
BRMS는 일반적으로 서로 다르지만 서로 연결된 세 가지 구성 요소로 구성됩니다.
자동화된 애플리케이션에서 비즈니스 규칙을 읽을 수 있으려면 조건부 프로그래밍 언어로 표현되어야 합니다. 코딩 프로젝트에 사용되는 형식 논리 한정자인 "IF-THEN", "IF-ELSE", "ONLY IF", "WHEN" 등을 생각해 보세요.
BRMS에는 로우코드 또는 노코드 개발 환경이 포함되어 있어 기술 전문가가 아닌 비즈니스 담당자도 이 조건부 언어로 비즈니스 규칙을 작성할 수 있습니다. 위에서 설명한 고객 환불 요청을 다시 생각해 보세요. 해당 프로세스를 제어하는 규칙의 조건식 표현식은 다음과 같을 수 있습니다.
고객이 제품을 주문한 지 30일이 채 되지 않은 경우 제품을 환불합니다. 그렇지 않으면 스토어 크레딧을 제공합니다.
비즈니스 규칙은 의사 결정 테이블로 표현할 수도 있으며, 이는 둘 이상의 조건이 적절한 조치에 영향을 미치는 규칙을 작성할 때 유용합니다. 예를 들어, 품목 가격도 반품 절차에 영향을 미치는 경우 비즈니스 사용자는 다음과 같은 의사 결정 표를 준비할 수 있습니다.
또한 많은 BRMS에는 팀 구성원이 규칙을 테스트하여 의사 결정 결과에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 확인할 수 있도록 규칙을 시뮬레이션하는 기능도 포함되어 있습니다. 예를 들어, 신용 점수 700 이상이 필요한 대출 승인 프로세스에 새 규칙을 추가하는 경우 팀 구성원은 실제로 구현하기 전에 해당 규칙이 승인률을 어떻게 변경하는지 확인할 수 있습니다.
규칙이 정의되면 BRMS의 중앙 저장소에 배치됩니다. 여기에서 규칙을 검토, 편집, 기업 전체에서 공유하고 다양한 애플리케이션에서 액세스할 수 있습니다.
규칙 엔진은 엔터프라이즈 에코시스템 전반의 다른 애플리케이션이 규칙 저장소에 액세스하고 런타임 환경에서 해당 규칙을 실행할 수 있도록 하는 소프트웨어 구성 요소입니다. 애플리케이션은 규칙 엔진이 의사 결정을 내리는 데 필요한 모든 관련 데이터를 포함하여 요청을 BRMS에 보냅니다. 그런 다음 규칙 엔진은 관련 규칙에 대해 요청을 확인하고 결정을 반환합니다. 마지막으로, 이 결정은 애플리케이션이 특정한 조치를 취하도록 트리거합니다.
플랫폼에 세 가지 구독 계층(중소기업용, 중견기업용, 대기업용)을 제공하는 SaaS 회사의 예를 생각해 보십시오. 회사 웹 사이트를 통해 새로운 리드가 들어오면 회사는 리드의 조직 규모에 따라 해당 리드를 적절한 영업 팀으로 자동으로 전달하려고 합니다. 회사는 다음과 같이 BRMS에서 이 프로세스를 제어하는 의사 결정 서비스를 만들 수 있습니다.
BRMS를 사용하면 규칙이 애플리케이션 코드와 별도로 중앙 저장소에 저장됩니다. 리포지토리는 기업 전반의 모든 애플리케이션에서 액세스할 수 있는 비즈니스 규칙에 대한 단일 정보 소스를 생성합니다. 결과적으로 비즈니스 규칙을 확장할 수 있으며 비즈니스 의사 결정이 항상 최신 상태로 유지되고 일관되며 신뢰할 수 있습니다.
BRMS는 다양한 산업 및 부서에서 전부는 아니더라도 대부분의 비즈니스 의사 결정을 자동화하는 데 사용할 수 있습니다. BRMS 사용 사례의 몇 가지 일반적인 예는 다음과 같습니다.
모든 종류의 비즈니스 프로세스를 지능적으로 자동화하려면 먼저 자동화된 의사 결정에 대한 일련의 명확한 비즈니스 규칙을 정의해야 합니다. IBM® Operational Decision Manager와 같은 강력한 BRMS는 전체 에코시스템에서 비즈니스 규칙을 개발, 저장, 관리 및 구현하는 데 필요한 툴을 기업에 제공합니다.
IBM ODM은 기업이 오늘날의 복잡한 컴퓨팅 환경에서 비즈니스 규칙을 정확하게 검색, 캡처, 분석, 자동화 및 관리할 수 있도록 지원하는 포괄적인 의사 결정 관리 솔루션입니다. 높은 정확도와 맞춤화를 통해 대출을 승인하고, 프로모션 오퍼에 관한 의사 결정을 내리거나 교차 판매 기회를 탐지할 수 있습니다. IBM ODM을 사용하면 팀은 노코드 툴을 사용하여 언제든지 새 규칙을 추가하거나 업데이트할 수 있으며, 배포 전에 규칙을 시뮬레이션하여 효율성을 극대화할 수 있습니다.
IBM® Cloud Pak for Business Automation의 일부로 IBM Operational Decision Manager를 사용해 보세요. 모든 하이브리드 클라우드를 위해 설계된 IBM Cloud Pak for Business Automation은 콘텐츠 서비스, 문서 처리, 의사 결정 관리, 워크플로 자동화, 로보틱 프로세스 자동화(RPA), 프로세스 마이닝 등 시장에서 가장 폭넓은 AI 및 머신 러닝 기반 자동화 기능을 포함하고 있습니다. 실행 가능한 AI 기반 추천, 영향 측정을 위한 내장 분석 기능, 혁신을 가속화하는 비즈니스 친화적 툴을 통해, 당사 소프트웨어는 고객이 프로세스 완료 시간을 90% 단축하고, 고객 대기 시간을 절반으로 줄이며, 위험을 낮추고, 수천 시간의 업무 시간을 절감하여 더 높은 가치의 작업에 재배치할 수 있도록 지원해 왔습니다.
AI와 자동화를 활용하여 애플리케이션 스택 전반의 문제를 선제적으로 해결하세요.
AI 및 IBM Automation으로 비즈니스를 재고하세요. 이를 통해 IT 시스템을 더욱 선제적으로 운영하고 프로세스를 더욱 효율적으로 만들며 직원들의 생산성 높일 수 있습니다.
IBM Automation 컨설팅 서비스를 통해 비즈니스 프로세스 자동화 및 IT 운영을 더욱 효과적으로 활용하세요.