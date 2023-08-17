CBDC는 중앙 은행이 발행하는 디지털 형태의 법정 화폐입니다. 이는 국가의 실물 통화를 디지털로 나타내기 위해 만들어진 것입니다. 비트코인이나 이더리움과 같은 암호화폐와 달리 CBDC는 정부의 지원을 받으며 법정화폐입니다. CBDC의 목표는 결제 효율성을 개선하고 실제 현금의 인쇄, 보관 및 운송 비용을 줄이는 것입니다.

CBDC는 안전하고 투명한 블록체인 네트워크에서 운영되며 블록체인 기술을 사용하여 모든 거래에 변경 불가능한 기록을 생성합니다. 이는 모든 거래가 분산된 원장에 기록되어 데이터를 수정하거나 변조할 수 없음을 의미합니다.

한편, 블록체인은 안전하고 투명한 거래 기록을 가능하게 하는 분산 원장 기술(DLT)을 사용합니다. 이는 분산형 컴퓨터 네트워크로 구성되며, 각 컴퓨터는 원장 사본을 유지 관리합니다. 새로운 거래가 원장에 추가될 때마다, 컴퓨터 네트워크는 복잡한 암호화 알고리즘을 사용하여 거래를 검증하고, 원장의 무결성을 보장하는 방식으로 기존 거래 체인에 추가합니다.

블록체인 기술은 투명성, 보안 및 불변성이 특징입니다. 블록체인에 기록된 거래는 네트워크의 모든 참가자가 볼 수 있어 매우 투명한 시스템입니다. 이 기술은 금융 서비스 산업, 공급망 관리, 투표 시스템 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 잠재력이 있습니다. 투명성을 높이고 사기를 줄이며 중개자 없이 안전한 개인간 거래를 가능하게 하는 유망한 기술로 여겨집니다.