금융 세계는 중개자 없이 개인간 거래를 가능하게 한 블록체인 기술로 혁명이 일어났습니다. 중앙은행 디지털화폐(CBDC)의 도입은 블록체인 기술에 새로운 차원을 더하여 기업과 개인 모두의 미래 결제 방식을 혁신하고 있습니다.
얼마 전부터 은행과 정부는 운영과 경제 활동에 디지털 자산을 활용하는 데 관심을 기울이기 시작했습니다. 미국 대통령의 행정 명령인 '디지털 자산의 책임 있는 개발'은 이러한 자산의 신중한 개발 필요성을 대중이 인정하게 된 한 예입니다. CBCD가 암호화폐에 대한 보다 안전한 대안이기 때문에 은행과 정부는 CBDC를 적극적으로 모색하고 있습니다.
CBDC는 중앙 은행이 발행하는 디지털 형태의 법정 화폐입니다. 이는 국가의 실물 통화를 디지털로 나타내기 위해 만들어진 것입니다. 비트코인이나 이더리움과 같은 암호화폐와 달리 CBDC는 정부의 지원을 받으며 법정화폐입니다. CBDC의 목표는 결제 효율성을 개선하고 실제 현금의 인쇄, 보관 및 운송 비용을 줄이는 것입니다.
CBDC는 안전하고 투명한 블록체인 네트워크에서 운영되며 블록체인 기술을 사용하여 모든 거래에 변경 불가능한 기록을 생성합니다. 이는 모든 거래가 분산된 원장에 기록되어 데이터를 수정하거나 변조할 수 없음을 의미합니다.
한편, 블록체인은 안전하고 투명한 거래 기록을 가능하게 하는 분산 원장 기술(DLT)을 사용합니다. 이는 분산형 컴퓨터 네트워크로 구성되며, 각 컴퓨터는 원장 사본을 유지 관리합니다. 새로운 거래가 원장에 추가될 때마다, 컴퓨터 네트워크는 복잡한 암호화 알고리즘을 사용하여 거래를 검증하고, 원장의 무결성을 보장하는 방식으로 기존 거래 체인에 추가합니다.
블록체인 기술은 투명성, 보안 및 불변성이 특징입니다. 블록체인에 기록된 거래는 네트워크의 모든 참가자가 볼 수 있어 매우 투명한 시스템입니다. 이 기술은 금융 서비스 산업, 공급망 관리, 투표 시스템 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 잠재력이 있습니다. 투명성을 높이고 사기를 줄이며 중개자 없이 안전한 개인간 거래를 가능하게 하는 유망한 기술로 여겨집니다.
CBDC는 결제의 미래를 혁신할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다. 특정 용도로만 사용할 수 있는 프로그래밍 가능한 돈을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 정부는 특정 재화와 서비스에만 지출할 수 있는 경기 부양책을 발표할 수 있습니다. 이렇게 하면 돈이 의도한 방식으로 사용되고 사기 위험이 줄어듭니다.
또한 CBDC는 금융 포용성을 향상할 수 있습니다. 세계은행에 따르면 약 17억 명의 사람들이 기본적인 금융 서비스를 이용할 수 없습니다. CBDC는 은행 계좌 없이도 스마트폰만 있으면 누구나 사용할 수 있는 디지털 화폐를 제공함으로써 이 문제를 해결할 수 있습니다.
CBDC 소유자가 휴대폰을 거래 수단으로 사용하는 경우 디지털 신원과 사용 중인 기기 사이에 강력한 연결 고리를 구축하는 것이 중요해집니다. 이 연결 고리는 올바른 당사자가 거래에 참여하도록 보장하고 사기 위험을 완화하며 디지털 에코시스템에 대한 신뢰를 증진하는 데 필수적입니다. 즉, CBDC와 디지털 신원은 함께 작동하여 금융 포용성을 향상할 수 있습니다. 고려해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
또한 CBDC는 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 위험을 줄일 수 있습니다. 블록체인 기술을 사용하여 모든 거래에 변경 불가능한 기록을 생성할 수 있으므로 돈의 움직임을 더 쉽게 추적하고 의심스러운 활동을 식별할 수 있습니다.
CBDC는 금융 업계에서 비교적 최근에 발전한 기술이며, CBDC의 등장으로 시장에는 다음과 같은 여러 가지 기회가 생겼습니다.
CBDC는 결제의 미래가 될 수 있으며, 더 많은 중앙은행이 이 기술을 탐구하고 채택하기 시작함에 따라 시장이 어떻게 발전할지 지켜보는 것은 흥미로울 것입니다. 더욱 효율적이고 안전하며 투명한 디지털 통화를 제공함으로써 금융계에 혁신을 일으킬 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.
