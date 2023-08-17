결제의 미래를 주도하는 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 및 블록체인

모바일을 이용해 비접촉식 모드로 신용카드를 결제하는 사람과 배경으로 수많은 선들이 부조로 표현된 이미지

금융 세계는 중개자 없이 개인간 거래를 가능하게 한 블록체인 기술로 혁명이 일어났습니다. 중앙은행 디지털화폐(CBDC)의 도입은 블록체인 기술에 새로운 차원을 더하여 기업과 개인 모두의 미래 결제 방식을 혁신하고 있습니다.

얼마 전부터 은행과 정부는 운영과 경제 활동에 디지털 자산을 활용하는 데 관심을 기울이기 시작했습니다. 미국 대통령의 행정 명령인 '디지털 자산의 책임 있는 개발'은 이러한 자산의 신중한 개발 필요성을 대중이 인정하게 된 한 예입니다. CBCD가 암호화폐에 대한 보다 안전한 대안이기 때문에 은행과 정부는 CBDC를 적극적으로 모색하고 있습니다.

업계 뉴스레터

전문가의 인사이트를 바탕으로 한 최신 기술 뉴스

Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

감사합니다! 구독이 완료되었습니다.

구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

디지털 화폐와 블록체인으로 무결성과 효율성 향상

CBDC는 중앙 은행이 발행하는 디지털 형태의 법정 화폐입니다. 이는 국가의 실물 통화를 디지털로 나타내기 위해 만들어진 것입니다. 비트코인이나 이더리움과 같은 암호화폐와 달리 CBDC는 정부의 지원을 받으며 법정화폐입니다. CBDC의 목표는 결제 효율성을 개선하고 실제 현금의 인쇄, 보관 및 운송 비용을 줄이는 것입니다.

CBDC는 안전하고 투명한 블록체인 네트워크에서 운영되며 블록체인 기술을 사용하여 모든 거래에 변경 불가능한 기록을 생성합니다. 이는 모든 거래가 분산된 원장에 기록되어 데이터를 수정하거나 변조할 수 없음을 의미합니다.

한편, 블록체인은 안전하고 투명한 거래 기록을 가능하게 하는 분산 원장 기술(DLT)을 사용합니다. 이는 분산형 컴퓨터 네트워크로 구성되며, 각 컴퓨터는 원장 사본을 유지 관리합니다. 새로운 거래가 원장에 추가될 때마다, 컴퓨터 네트워크는 복잡한 암호화 알고리즘을 사용하여 거래를 검증하고, 원장의 무결성을 보장하는 방식으로 기존 거래 체인에 추가합니다.

블록체인 기술은 투명성, 보안 및 불변성이 특징입니다. 블록체인에 기록된 거래는 네트워크의 모든 참가자가 볼 수 있어 매우 투명한 시스템입니다. 이 기술은 금융 서비스 산업, 공급망 관리, 투표 시스템 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 잠재력이 있습니다. 투명성을 높이고 사기를 줄이며 중개자 없이 안전한 개인간 거래를 가능하게 하는 유망한 기술로 여겨집니다.

IBM Blockchain Services: 설계를 통한 성공

IBM Blockchain

고객은 블록체인으로 비즈니스를 어떻게 바꿀지에 대한 비전이 있으며, IBM은 이를 실현하는 접근 방식이 있습니다. 성공적으로 성장하는 비즈니스 네트워크를 함께 만들어 나갑시다.
블록체인 솔루션 살펴보기

CBDC와 안전하고 포용적인 결제의 미래

CBDC는 결제의 미래를 혁신할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다. 특정 용도로만 사용할 수 있는 프로그래밍 가능한 돈을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 정부는 특정 재화와 서비스에만 지출할 수 있는 경기 부양책을 발표할 수 있습니다. 이렇게 하면 돈이 의도한 방식으로 사용되고 사기 위험이 줄어듭니다.

또한 CBDC는 금융 포용성을 향상할 수 있습니다. 세계은행에 따르면 약 17억 명의 사람들이 기본적인 금융 서비스를 이용할 수 없습니다. CBDC는 은행 계좌 없이도 스마트폰만 있으면 누구나 사용할 수 있는 디지털 화폐를 제공함으로써 이 문제를 해결할 수 있습니다.

CBDC 소유자가 휴대폰을 거래 수단으로 사용하는 경우 디지털 신원과 사용 중인 기기 사이에 강력한 연결 고리를 구축하는 것이 중요해집니다. 이 연결 고리는 올바른 당사자가 거래에 참여하도록 보장하고 사기 위험을 완화하며 디지털 에코시스템에 대한 신뢰를 증진하는 데 필수적입니다. 즉, CBDC와 디지털 신원은 함께 작동하여 금융 포용성을 향상할 수 있습니다. 고려해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.

  • 신뢰할 수 있는 신원: 디지털 신원은 금융 거래에 참여하는 개인을 안정적으로 식별할 수 있는 수단을 제공합니다. 개인의 고유한 디지털 신원을 CBDC 지갑에 연결함으로써 중앙은행은 개인의 신원을 인증하고 디지털 결제 시스템에 대한 신뢰를 구축할 수 있습니다.
  • 금융 서비스 이용: 많은 개인, 특히 서비스가 부족하거나 외딴 지역에 거주하는 사람들은 전통적인 은행 서비스를 이용할 수 없습니다. 휴대폰에서 CBDC 거래를 활성화하여 개인은 실제 은행 계좌 없이도 공식 금융 시스템에 참여할 수 있습니다. 이는 금융 서비스를 은행 계좌가 없거나 은행 서비스를 받지 못하는 인구로 확대하여 금융 포용성을 촉진합니다.
  • 안전한 거래: 디지털 신원을 보호하고 장치를 인증함으로써 CBDC 거래가 더욱 안전해집니다. 인증된 개인만 휴대폰에서 CBDC 지갑에 접근하고 사용할 수 있도록 하여 신원 도용 및 사기 위험을 줄입니다. 이러한 보안은 시스템에 대한 신뢰를 구축하여 개인이 CBDC를 채택하고 디지털 금융 거래에 참여하도록 장려합니다.
  • 포괄적인 디지털 에코시스템: CBDC가 디지털 신원과 결합되면 다양한 디지털 금융 서비스에서 상호 운용성을 구현할 수 있습니다. 이를 통해 개인은 CBDC 지갑을 전자 상거래, 디지털 대출 또는 보험 서비스와 같은 다른 디지털 플랫폼과 연결할 수 있습니다. 이러한 통합은 포용적인 디지털 에코시스템을 조성하여 개인이 다양한 금융 서비스에 편리하고 안전하게 접근할 수 있도록 지원합니다.

또한 CBDC는 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 위험을 줄일 수 있습니다. 블록체인 기술을 사용하여 모든 거래에 변경 불가능한 기록을 생성할 수 있으므로 돈의 움직임을 더 쉽게 추적하고 의심스러운 활동을 식별할 수 있습니다.

CBDC는 금융 산업에 중요한 기회를 제공합니다.

CBDC는 금융 업계에서 비교적 최근에 발전한 기술이며, CBDC의 등장으로 시장에는 다음과 같은 여러 가지 기회가 생겼습니다.

  • 결제 시스템 개선: CBDC는 안전하고 빠르며 저렴한 결제 방법을 제공하여 결제 시스템을 개선할 수 있습니다. 잠재적으로 현금(생산 및 관리 비용이 더 많이 들음)을 당사자 간에 쉽게 전송할 수 있는 디지털 통화로 대체할 수 있습니다.
  • 효율성 향상: CBDC는 결제 과정에서 중개자의 필요성을 줄여 거래 비용을 낮추고 속도를 높입니다.
  • 통화 정책 강화: CBDC는 중앙은행이 통화 공급과 통화 유통 속도를 보다 직접적으로 통제할 수 있게 하여 통화정책에 대한 더 나은 통제권을 제공하고 결제 흐름에 대한 가시성을 확보합니다. 중앙은행은 경제 상황을 평가할 때 후행 지표에 의존하는 대신 실시간 경제 행태로 성과를 평가할 수 있습니다.
  • 새로운 비즈니스 모델: CBDC의 도입은 소비자와 기업에 가치를 제공할 수 있는 새로운 비즈니스 모델(예: 디지털 지갑 및 옴니채널 결제 솔루션)을 창출할 수 있습니다.

CBDC는 결제의 미래가 될 수 있으며, 더 많은 중앙은행이 이 기술을 탐구하고 채택하기 시작함에 따라 시장이 어떻게 발전할지 지켜보는 것은 흥미로울 것입니다. 더욱 효율적이고 안전하며 투명한 디지털 통화를 제공함으로써 금융계에 혁신을 일으킬 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.

작성자

Ayman Abi Karam

관련 솔루션

하이브리드 클라우드 솔루션

IT 인프라 전반의 확장성, 현대화, 원활한 통합을 최적화하도록 설계된 IBM의 하이브리드 클라우드 솔루션으로 디지털 혁신을 간소화하세요.

 하이브리드 클라우드 솔루션 살펴보기
블록체인 컨설팅 및 서비스 

확장 가능하고 안전하며 혁신적인 솔루션을 통해 비즈니스 혁신을 가속화하도록 설계된 IBM의 컨설팅 및 서비스를 통해 블록체인 기술의 잠재력을 최대한 활용하세요.

 블록체인 서비스 살펴보기
IBM Support for Hyperledger Fabric

IBM Blockchain Platform: Hyperledger Fabric Support Edition은 Linux Foundation의 엔터프라이즈 블록체인 플랫폼에 대한 사실상의 표준인 Hyperledger Fabric에 대해 SLA와 연중무휴 엔터프라이즈 지원을 제공합니다.

 Hyperledger Fabric 살펴보기
다음 단계 안내

IBM® Blockchain을 사용하여 탄력적이고 투명하며 신뢰할 수 있는 공급망을 구축하여 업계 최고의 솔루션으로 비즈니스 운영을 혁신하고 프로세스를 간소화하며 신뢰를 강화하세요.

 블록체인 솔루션 살펴보기 블록체인 컨설팅 서비스 살펴보기