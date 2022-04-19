중앙은행이 암호화폐를 싫어하는 이유

종종 법정화폐와 기존 은행 시스템으로부터의 탈출구로 묘사되는 암호화폐는 은행 및 정부 활동의 지속적인 관심 대상이 되었습니다. 미국 대통령이 내린 가장 최근의 행정명령은 암호화폐 취급 방법을 신중하게 고려하고 있는 정부의 한 예일 뿐입니다. 많은 뉴스를 접하다 보면 통화 정책과 통화의 펀더멘털, 그리고 암호화폐(또는 '크립토')가 법정화폐를 대체할 수 없는 이유에 대해 잊어버리기 쉽습니다.

2021년 중앙은행이 소유하고 중앙은행에 금융 서비스를 제공하는 국제결제은행(Bank of International Settlements, BIS)은 'Distrust or speculation? The socioeconomic drivers of U.S. cryptocurrency investments'라는 제목의 학술 연구 논문을 의뢰했습니다. 연구에 따르면 암호화폐 투자자는 디지털 뱅킹 사용자이고, 남성이고, 젊고, 고학력일 가능성이 높았습니다. 더 놀라운 것은 암호화폐 투자자와 사용자가 기존 은행 및 결제 서비스에 대한 불신에서 동기를 부여받은 것이 아니라는 사실입니다. 비트코인과 다른 초기 암호화폐가 존재 이유(raison d’être)라고 선전한 이 말은 신화에 불과한 것 같습니다.

결제 수단으로서의 암호화폐의 한계

물론 암호화폐의 인기는 부분적으로 높은 가치 평가와 변동성에 의해 주도되어 거래자, 미디어 및 대중의 관심을 끌고 있습니다. 하지만 이러한 변동성으로 인해 암호화폐는 결제 수단으로 사용하기에 적합하지 않습니다. Tesla와 Amazon 같은 기업들은 처음에는 일부 암호화폐를 화폐로 받아들이겠다고 밝혔지만, 이후 철회했습니다. 매일 가치가 급격히 변동하는 통화를 받아들일 이유가 있을까요?

누가 그러려고 할까요? 암호화폐가 주류 결제 시스템에 편입될까요, 아니면 투기성 투자로 남을까요? 해답의 대부분은 정부, 규제 기관 및 중앙은행이 경제와 시민을 보호하기 위해 어떻게 행동하는지 이해하는 데 달려 있습니다. 왜 '보호'해야 할까요? 그럼 중앙은행의 역할에 대해 간단히 살펴보겠습니다.

불안정한 암호화폐 가격이 중앙은행에 미치는 영향

모든 국가의 중앙은행의 주요 역할은 다음과 같습니다.

경제와 경제 시스템의 안전, 건전성 및 안정성을 관리합니다(이에 대한 권한은 국가마다 다르지만, 이 문서의 목적상 이는 충분한 일반화하고 할 수 있음). 인플레이션을 통제하여 국가가 장기적으로 투자하기에 안전한 곳이 되도록 지원합니다.

인플레이션과 통화의 상대 가치를 통제하는 가장 직접적인 방법은 시중은행이 중앙은행에 예금하거나 자금을 차입할 때 적용되는 금리를 설정하는 것입니다. 이는 시중은행이 예금자와 대출자에게 제공하는 금리를 결정하는 주된 요인이 되며, 결과적으로 소비나 저축과 같은 경제 활동에 직접적인 영향을 미칩니다.

예를 들어 캐나다 중앙은행은 1991년부터 인플레이션 목표를 설정하고 5년마다 연방 정부와 함께 목표를 재설정하고 있습니다. 일부 정부와 중앙은행은 자국 통화와 다른 통화(예: USD 또는 EUR) 간의 고정 환율을 설정하여 자국 경제를 다른 경제와 연계합니다. 어느 쪽이든 목표는 통화 가치를 관리하여 인플레이션을 통제하는 것입니다. 법정 통화를 제어할 수 있는 중앙 은행의 권한은 주로 경제 및 은행 시스템과 통치 구조를 지원하는 과세 인구를 보유한 국가의 주권에서 파생됩니다.

중앙은행이 국민이 사용하는 통화의 가치를 통제하지 못한다면 인플레이션은 물론, 경제 및 금융 시스템의 안전, 안정성, 건전성도 통제할 수 없게 됩니다. 암호화폐는 특정 국가의 금에 직접적인 영향을 받지 않습니다. 적어도 그 가치를 소용돌이치게 하는 수많은 다른 요인들만큼은 아닙니다.

중앙은행의 경우 통화의 가치 평가와 유통에 관여하는 주체가 통제를 벗어난다면 통화 정책의 통제권을 해당 주체와 그들의 활동에 양도한 것이나 다름없습니다. 시스템은 급격한 인플레이션이나 디플레이션에 취약해질 수 있습니다. 같은 암호화폐 단위로 오늘은 스마트폰을 사고 내일은 샌드위치를 살 수 있습니다. 개인과 기업은 시스템을 불신하기 시작하고 경제는 어려움을 겪게 될 것입니다.

중앙 지원 스테이블코인의 잠재력

이는 암호화폐가 사용하는 기술이 중앙은행이 보호하는 국민과 경제를 위해 안정적인 디지털 통화를 제공하고 규제하거나 모니터링하는 데에도 활용될 수 없다는 뜻은 아닙니다. 미국 연방준비제도(FED)를 비롯한 중앙은행과 정부는 현재 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)를 검토하고 있습니다. 일부는 시중은행의 협조를 받아 몇 년 동안 업무를 진행해 왔습니다. 이는 금융 시스템과 관련된 많은 입법자와 관료들에게 중요한 주제가 되었습니다. 2021년 1월, 미국 통화감독청(Office of the Comptroller of the Currency)은 금융 시스템에서의 블록체인 기술 사용에 대한 규제 지침을 발표했으며, 일부 중앙은행은 중앙은행과 함께 이미 개념 증명 활동을 진행했습니다. 최근 미국 대통령 행정명령과 미국 하원 및 상원에 제출된 두 건의 법안 역시 정부가 디지털 자산 및 통화에 대해 가지는 우려를 보여주며, 정의와 보호를 표준화하려는 시도를 하고 있습니다. 많은 사람들이 화폐가 완전히 디지털화되는 것은 시간 문제라고 생각합니다.

CBDC는 '스테이블코인'과 같이 법정화폐에 직접 연동되는 경우, 그 가치가 법정화폐만큼 안정적으로 유지된다는 점에서 인기 있는 기존 암호화폐와 다른 방식으로 작동합니다. 사용자에서 간에 쉽게 추적할 수 있다면 더 이상 자금 세탁, 지하 경제 행위 또는 기타 불법 활동 자금 조달에 적합하지 않습니다. 불법적인 목적으로 암호화폐를 사용하는 것은 다소 과장된 측면이 있지만(범죄 활동에 현금을 사용하는 것이 여전히 더 보편적임), 중앙은행과 정부 입장에서는 합법적인 암호화폐 사용자들을 끌어오고, 추적이 어려운 암호화폐의 가치를 떨어뜨리는 것이 상당히 매력적인 선택지입니다.

전문가들의 의견을 제외하면, 최근 미국 대통령의 행정명령은 디지털 자산을 어떻게 규제해야 하는지에 대한 신중한 검토를 요구하고 있습니다. 암호화폐와 관련하여 정부는 까다로운 입장에 있습니다. 너무 많은 사람들이 암호화폐 또는 디지털 자산에 투자(일부는 전 재산을 투자)했기 때문에 정부는 이제 사람들을 어떻게 보호할지 고민해야 합니다. 정부가 암호화폐 시장을 규제하기 위해 아무 조치도 취하지 않고 중앙은행이 자체 CBDC를 발행하도록 지시하거나 허용하면, 그로 인해 암호화폐에 미치는 영향은 일부 당사자에게 치명적일 수 있으며 경제 전체에 파급 효과를 불러일으킬 수 있습니다. 이러한 영향은 유권자들이 자신을 보호해 주지 않는 정부에 대해 어떤 결정을 내릴 때(심지어 자신으로부터도) 영향을 미칠 수 있습니다. 정부가 암호화폐를 강력하게 규제하고 그 결과 가치가 하락하면 개인과 경제에 미치는 영향은 마찬가지로 치명적이고 유권자를 뒤흔들 수 있습니다.

암호화폐와 관련된 규제 문제에도 불구하고 은행은 통화 흐름과 사용량을 추적함으로써 다른 이점을 얻을 수 있습니다. 물론 이는 경제 성장을 모니터링하고 영향을 미치는 중앙은행의 목표에 도움이 될 수 있습니다.

현재 수천 개에 이르는 암호화폐는 어떤 영향을 받게 될까요? 시간이 지나야 알 수 있습니다. 투기적이고 위험한 투자를 좋아한다면 암호화폐가 적합할 수 있지만, 신중하게 선택하세요. 주권 경제와 시장을 보호할 권한을 가진 이들의 조치가 결국 일부 암호화폐를 무의미하거나 제한된 가치로 전락시켜, 애호가나 역사학자들의 유물로서만 남게 될 날이 올지도 모릅니다.