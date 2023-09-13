기업은 랜섬웨어, 맬웨어, 피싱, 자격 증명 손상(잘못된 비밀번호 정책으로 인해 발생) 및 해커가 사용하는 무단 액세스와 같은 다양한 사이버 공격에 대한 취약성을 사전에 줄일 수 있습니다. 공격 표면을 적극적으로 관리하고 줄임으로써 이를 달성할 수 있습니다. IBM Security Randori Recon는 데이터 보호 전략에서 중요한 역할을 수행하는 ASM 솔루션입니다.

1. 관리되지 않는 시스템 및 고부가가치 자산 찾기

섀도우 IT(ibm.com 외부 링크)와 방치된 IT 자산은 보안 팀이 인지하는 것보다 훨씬 더 많은 워크로드, 서버, 애플리케이션 및 기타 자산을 숨기고 있습니다. 해커들은 보유 자산 목록에 올려둔 것만을 감시하지 않기 때문에, 이런 알려지지 않은 자산들은 곧바로 위험 요소가 됩니다.

공격에 가장 유혹적인 고부가가치 자산을 찾고 보호하는 데 도움이 되도록 Randori Recon은 충실도가 높고 영향이 적은 방식으로 조직의 노출을 식별하여 오탐을 제어하고 경고 피로를 줄입니다.

세계에서 가장 많은 관객이 참여하는 스포츠 이벤트 중 하나인 US 오픈은 IBM Security Randori Recon 솔루션을 활용하여 토너먼트 기간 동안 4천만 건 이상의 보안 사고를 겪은 디지털 플랫폼을 보호합니다. 팀은 Randori를 사용하여 포괄적인 공격 표면 분석을 수행하여 타사 또는 인접 네트워크를 포함한 전체 네트워크의 취약점을 스캔합니다. 이러한 보안 정찰 과정을 거친 후 Randori는 취약점을 해커에게 얼마나 매력적인지를 기준으로 순위를 매기며, 이를 통해 보안 팀이 대응 우선순위를 정할 수 있게 합니다.

2. 악용 가능한 취약점 및 잘못된 구성 식별

외부 위험 태세에 대한 가시성이 좋지 않으면 공격 수정 프로세스가 길어질 수 있습니다. 잘못 구성된 관리 패널, 만료된 액세스 권한 및 기타 예기치 않은 취약점을 찾는 것은 수동 프로세스로는 불가능할 수 있습니다.

Randori Recon과 같은 자동화된 ASM 툴은 조직에 전체 디지털 공격 표면을 종합적으로 파악하여 바이러스 백신, 방화벽 또는 기타 보안 방어를 우회할 수 있는 공격 벡터를 포함하여 사이버 범죄자가 악용할 수 있는 잠재적 진입 지점을 보여줍니다.

3. 사이버 위험의 우선순위 지정

모든 취약점이 중요하지만 모든 취약점이 즉시 위험하거나 디지털 경계를 침해하는 동안 손상될 가능성이 있는 것은 아닙니다. 패치 관리 때문에 여기저기 불끄기만 하는 식의 대응에서 벗어나, 조직에 가장 큰 위험을 초래하는 취약점에 집중하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

Randori Recon은 실제 공격자가 악용할 가능성이 더 높은 공격 패턴과 기술을 발견합니다. 위험 기반 우선순위 지정 엔진으로 고가치 자산에 플래그를 지정하고 가장 위험한 대상의 스택 순위 목록을 생성합니다.

공격 표면을 이해함으로써 조직은 심각도와 잠재적인 비즈니스 영향에 따라 취약점의 우선순위를 정할 수 있습니다.

4. 보안 프로세스 준수 보장

액세스 관리 프로토콜부터 VPN 구성 및 방화벽 워크플로에 이르기까지, 조직이 성장하거나 원격 인력의 요구 사항에 적응함에 따라 보안 프로세스가 뒤처질 수 있습니다.

지속적인 공격 표면 모니터링을 통해 보안 프로세스가 공격 표면과 함께 확장하는지 여부에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. Randori를 사용하면 보안 프로세스가 균일하게 적용되고 복원력을 향상시키는지 여부에 대한 실시간 통찰력을 얻을 수 있습니다.

ASM은 잠재적인 약점에 대한 가시성을 제공하고 계층화된 보안 제어를 구현하는 데 도움이 됩니다. 네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 액세스 제어 등 다양한 방어 계층을 강화함으로써 성공적인 데이터 침해 위험을 줄일 수 있습니다.

5. 문제 해결 지침 제공

Randori Recon은 해결 단계를 제안하여 사이버 복원력을 개선하는 데 도움을 줍니다.

특정 취약점을 해결하는 방법에 대한 제품 내 지침과 전반적인 노출을 줄이는 데 도움이 되는 전략에 대한 자세한 내용을 제공합니다.

이러한 향상된 지식을 통해 리소스를 보다 효율적으로 분산하고 데이터 침해 위험이 가장 높은 중요한 취약점에 집중할 수 있습니다.