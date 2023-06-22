데이터, 자동화, AI가 비즈니스 프로세스 아웃소싱을 경쟁 우위로 전환하는 방법

IBM® Consulting의 Neeraj Manik은 최근 한 대형 제약 고객과 프론트 오피스 및 백오피스 재무 프로세스를 간소화하고 개선하는 방법에 대해 이야기하면서 조직이 직면하고 있는 상호 연결된 비즈니스 과제를 다음과 같이 지적했습니다. "송장이 너무 많고, 공급업체도 너무 많고, 공급업체에 너무 많은 돈이 지불되고 있습니다."라고 Manik은 말합니다.

IBM Consulting의 부사장 겸 선임 파트너인 Manik은 AI, 데이터 분석, 지표 및 자동화를 활용하여 고객의 재무 운영 및 결제 처리를 전략적으로 재설계할 수 있는 엄청난 기회를 설명했습니다. 궁극적으로 이러한 프로세스를 현대화하면 수억 달러를 절약하고 직원 경험을 개선하며 회사의 민첩성과 경쟁력을 높일 수 있다고 그는 말합니다. Manik은 아웃소싱이 조직의 효율성, 업무 정확성, 직원 및 고객 경험에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 고려하지 않고 회사가 비즈니스 프로세스를 아웃소싱하여 30%의 비용을 절감할 수 있었던 과거와 비교했을 때 이 기술을 활용하는 것을 근본적인 변화로 보고 있습니다.

노동 차익 거래 또는 최저 비용의 인력에게 인력을 아웃소싱하는 것은 수년 동안 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO)과 관련된 핵심 전략이었습니다. 이는 인건비가 저렴한 국가에서 고객 지원, 정보 기술 및 기타 사무실 운영을 조달하는 것을 의미하는 경우가 많았습니다. 하지만 오늘날에는 AI 및 자동화와 같은 기술이 아웃소싱 시장과 BPO 서비스를 변화시켜 기업이 해외 아웃소싱에 의존하지 않고도 프로세스를 현대화하는 동시에 효율성을 창출할 수 있는 역량을 갖추게 되었습니다.

기술 기반의 비즈니스 프로세스 운영, 즉 새로운 BPO는 새로운 가치를 창출하고 데이터 품질을 개선하며 소중한 직원 리소스를 확보하고 고객 만족도를 높일 수 있지만, 이를 위해서는 총체적인 접근 방식이 필요합니다. AI와 자동화를 활용하면 기업이 운영을 간소화하고 강화하는 동시에 트렌드와 위협을 신속하게 예측하고 대응하는 데 도움이 되는 풍부한 정보를 얻을 수 있습니다.

IBM Consulting과 협력하는 회사들은 프로세스 설계 및 비즈니스 전략에 대한 IBM의 경험을 얻을 수 있습니다. 또한 ServiceNow, Celonis 및 Salesforce와 같은 회사와 IBM의 긴밀한 파트너십을 통해 추가 보너스를 받습니다. 궁극적으로 조직은 단일 솔루션이나 기술에 집중하는 대신 IBM Consulting과 협력하여 광범위하고 혁신적인 비즈니스 이니셔티브와 성과에 투자할 수 있습니다.

새로운 BPO는 더 이상 운영 비용 절감에만 국한되지 않습니다. 이를 제대로 활용하면 유연하고 스마트하며 변화하는 시장 상황에 맞춰 빠르게 확장할 수 있는 비즈니스를 만들 수 있습니다. Manik은 "현대의 BPO는 성장, 차별화 및 경쟁 우위를 창출합니다."라고 말합니다.