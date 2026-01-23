에이전틱 상거래란 무엇인가요?

에이전틱 상거래는 생성형 AI(gen AI)를 상거래에 통합하는 다음 단계의 일부입니다. 2026년 IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 따르면, 소비자의 45%가 이미 구매 여정의 일부에서 AI를 활용하고 있습니다.

이 활용은 리뷰 해석부터 할인 상품 탐색에 이르기까지 광범위하며, 소비자 습관이 AI에 의해 형성되는 구매 의사결정으로 이동하고 있음을 보여줍니다. 다른 연구에 따르면 에이전틱 상거래는 2030년까지 전 세계적으로 USD 3조에서 5조 달러의 가치를 창출할 수 있습니다.1

현재의 흐름은 생성형 AI의 발전과 툴링 에코시스템에 의해 형성되고 있으며, 어시스턴트에 사용되는 OpenAI 모델부터 Amazon과 같은 마켓플레이스를 점점 더 아우르는 소매 통합에 이르기까지 확장되고 있습니다.

이전 세대의 소매 AI, 예를 들어 추천 엔진이나 챗봇은 반응형이었으며 단계별 인간 프롬프트가 필요했습니다. 현대의 에이전틱 AI 에이전트는 세 가지 측면에서 다릅니다.

자율성 : 사전에 정의된 프레임워크와 가드레일을 따르며 지속적인 사용자 입력 없이도 작동할 수 있습니다.

: 사전에 정의된 프레임워크와 가드레일을 따르며 지속적인 사용자 입력 없이도 작동할 수 있습니다. 추론: 가격 변동이나 재고 소진과 같은 변화하는 조건에 따라 추천과 행동을 조정합니다.

가격 변동이나 재고 소진과 같은 변화하는 조건에 따라 추천과 행동을 조정합니다. 상호운용성: 오픈 API와 오픈 소스 커넥터를 통해 다양한 AI 플랫폼과 워크플로에 통합되어 여러 시스템 전반의 자동화를 가능하게 합니다.

이전 상거래 AI가 질의에 응답하고 정적인 제품 추천을 제공하는 데 제한되었다면, 오늘날의 에이전트는 쇼핑 어시스턴트, 쇼핑 에이전트 또는 상인 에이전트로 작동할 수 있습니다. 이들은 ChatGPT, Gemini 또는 Perplexity와 같은 애플리케이션에 내장될 수 있습니다. 자연어 상호작용을 통해 질의 의도를 구조화된 제품 데이터와 매칭하고, 전자상거래 플랫폼과 오프라인 소매 시스템 전반에서 결제 및 기타 작업을 관리합니다.

이러한 쇼핑 에이전트는 단순히 신발 한 켤레를 추천하는 데 그치지 않고, 전자상거래 플랫폼을 탐색하고, 여러 소매업체의 가격을 비교하며, 쿠폰을 적용하고, 사전 승인된 에이전틱 결제 방식을 사용해 구매를 완료합니다.

에이전틱 상거래가 계속 발전함에 따라 소비자 행동과 기대도 함께 변화할 것입니다. 오늘날 고객은 특정 제품이나 서비스를 찾기 위해 특정 사이트나 플랫폼을 방문하는 데 익숙합니다. 하지만 에이전틱 상거래는 이러한 경계를 흐리게 하며, 동일한 제품과 서비스를 다른 방식으로도 구매할 수 있게 만듭니다.

예를 들어, 소비자가 생활용품을 재주문하거나, 호텔을 예약하거나, 구독을 갱신해야 할 수 있습니다. 기존 모델에서는 이러한 작업을 완료하기 위해 하나 이상의 웹사이트를 방문해야 합니다. 에이전틱 상거래에서는 대신 AI 에이전트에게 도움을 요청할 수 있습니다. 에이전트는 대화형 인터페이스나 연결된 서비스를 통해 거래를 완료합니다. 사용자는 소매업체의 웹사이트나 앱을 방문할 필요가 없습니다.

기업과 소비자 모두에서 도입이 가속화되고 있습니다. 현재 많은 스타트업이 에이전트 오케스트레이션, 평가 및 거버넌스를 위한 배포 가능한 컴포넌트를 제공합니다. 이러한 컴포넌트는 보다 쉬운 사용을 위해 오픈 소스 프레임워크를 기반으로 구축되는 경우가 많습니다.