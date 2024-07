이점 100+ State Bank of India(SBI)를 위해 구현한 디지털 여정 수. IBM의 경험 기반 솔루션은 더 많은 고객 유치, 전환율 향상, 매출 증대로 이어집니다. State Bank of India 사례 연구 읽기 2,000+ Southwire의 새로운 온라인 포털에서 셀프 서비스 기능을 사용하여 실시간 주문 정보를 확인하는 사용자 수입니다. AI와 자동화를 통해 커머스 에코시스템의 모든 부분에서 효율성이 향상합니다. 3 Tag Heuer의 새로운 온라인 구매 여정 개발 기간(주)입니다. 더욱 신속한 설계 및 제공 방법론과 IBM iX Experience Orchestrator 등의 차별화된 자산을 사용하여 이렇게 빠른 속도로 개발할 수 있었습니다. Tag Heuer 사례 연구 읽기

기능 커머스 경험 고객의 참여를 유도하는 커머스 경험을 설계, 배포하여 고객 충성도를 구축합니다. 커머스 현대화 아키텍처와 에코시스템에 대한 현대적인 접근 방식으로 적합한 플랫폼을 구현, 통합, 조율합니다. 개인화 및 참여 실행 가능한 인사이트에 의한 개인 맞춤형 제공 및 고객 참여를 유도하는 커머스 경험은 브랜드 인지도를 배로 높입니다. 주문 및 인벤토리 인텔리전스 인벤토리 가시성, 주문 조율, 지능적인 미래 전망으로 신뢰를 쌓습니다. 비즈니스 모델 확장 구독, DTC, 시장, IoT 상거래, 소셜 커머스 등으로 매출을 활성화하고 고객 도달 역량을 강화합니다. 지속 가능한 커머스 지속 가능한 커머스로 고객 참여와 수익성을 이끌어냅니다.

IBM Garage™를 활용한 공동 작업 디자인씽킹, 애자일, DevOps 사례에 대한 엔드투엔드 프레임워크를 활용하여 원활하게 솔루션 관련 아이디어를 창출하고 이를 구축하고 측정하며, 해당 과정을 반복하고 확장합니다. 비즈니스, 설계, 기술 분야의 다양한 IBM 전문가와 고객사 팀의 파트너십을 통해 가치 실현을 가속화하고 혁신적인 기술을 도입합니다. 더 알아보기

IBM iX의 지원을 받아 옴니채널 커머스 체계를 이렇게 신속하게 구축하지 못했다면 이미 시장 점유율이 감소했을 것입니다. CIO and CDO Manufacturing Company The Total Economic Impact™ of IBM iX’s Digital Commerce Services Forrester Consulting, November 2022 Forrester 연구 살펴보기

전략적 파트너십 SAP를 통한 엔터프라이즈급 경험 SAP 고객 경험(CX) 및 CRM 솔루션을 통해 실시간 비즈니스 데이터를 기반으로 고객 여정 전반에 걸쳐 커머스, 마케팅, 세일즈, 서비스가 유기적으로 연결된 경험을 창출합니다. IBM의 SAP 서비스 살펴보기 Adobe를 통해 더 스마트해진 CX 개인화 IBM은 20년 이상 이어온 Adobe 컨설팅 파트너로서의 관계에 기반하여 개인화된 경험을 더 많이 제공하는 데 중점을 두어 고객 충성도와 신뢰를 강화하고 있습니다. Adobe 기능 살펴보기 Salesforce와 함께하는 인간 중심적 경험 Salesforce와 함께 단순히 비즈니스 가치를 창출하는 데 그치지 않습니다. IBM은 오픈 기술 및 신기술, 인간 중심 디자인 기능, 영향력을 전달하는 데 필요한 데이터 인사이트와 Salesforce의 역량을 결합합니다. Salesforce 기능 살펴보기

사례 연구 Boots UK 173년 동안 혁신을 거듭한 유서 깊은 의료 기업 Boots UK를 위해 현대화된 커머스 에코시스템을 구축합니다. TAG Heuer IBM iX는 TAG Heuer를 위해 고객과 직접 연결되는 솔루션을 설계, 배포했습니다. 그 결과 TAG Heuer는 새로운 커머스 채널을 열 수 있었습니다.

고객과 직원의 경험 업데이트를 이메일로 받아보세요. 설계 주도형 데이터 중심 CX 경험의 시대가 요구하는 바를 충족하여 성장을 주도하고 신뢰와 충성도를 쌓습니다. 지능형 커머스가 비즈니스의 미래인 이유 원활한 커머스 여정을 제공하려면 기업 전체에서 데이터를 활용해야 합니다. 경험적 쇼핑: 하이브리드 리테일을 두 배로 강화 물리적, 디지털 및 가상 채널을 전략적으로 혼합하는 옴니채널 접근법으로 고객 지원 유연하고 적응 가능한 상점 스토어프론트 구축 소매업체는 구성 가능한 상점 스토어프론트를 사용하여 상점 스토어프론트가 특정한 고객 경험 니즈를 충족하도록 맞춤 설정할 수 있습니다.

IBM 전문가 소개 Rich Berkman IBM Consulting 디지털 커머스 부문 글로벌 리더로서 소속팀과 함께 전략적 파트너와의 협업을 통해 고객의 목표 달성을 위한 자문, 솔루션 제공, 산출물 제공을 책임지는 것은 물론, IBM 자사 디지털 커머스 성장 및 고객 혁신 비즈니스 확장 또한 추진합니다. Shantha Farris IBM Consulting IBM iX 글로벌 커머스 전략 오퍼링 리더로, 비즈니스 및 관리 분야의 전문 지식을 바탕으로 디지털 혁신을 전략적 성장 및 탁월한 운영으로 이어가기 위한 기회를 파악하고 그 기회를 성공으로 이끕니다. Julien Bidet IBM Consulting IBM iX EMEA 지역 디지털 커머스 리더로, 컨설팅 및 소프트웨어 구현 분야와 재무, 상거래/옴니채널/이커머스 업계 통합 분야에서 풍부한 경험을 쌓았으며 해외 및 다문화 환경에서 크게 활약해 왔습니다. Eric Buss IBM Consulting IBM iX 미주 커머스 실무 리더로서 비 미주 시장 및 고객 내에서 커머스 성장을 추진하는 데 집중합니다. 차별화된 GTM(Go-To-Market) 오퍼링을 제시하고 ISV 파트너와 전략을 개발하며, 커머스 팀의 스킬과 역량을 지속적으로 개선합니다.