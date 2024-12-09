최근 보고서는 Palo Alto Networks의 차세대 방화벽(NGFW) 관리 인터페이스를 표적으로 삼는 중요한 제로데이 취약점이 적극적으로 악용되고 있음을 확인했습니다. Palo Alto의 신속한 권고 및 완화 지침은 문제 해결을 위한 출발점을 제공하지만, 이러한 취약성이 더 광범위한 영향을 미치는 경우 조직의 관심이 필요합니다.

인터넷에 연결된 관리 인터페이스에 대한 공격이 급증하면서 위협 환경이 진화하고 있으며 조직이 중요 자산을 보호하는 방법을 재고해야 한다는 점을 강조합니다.