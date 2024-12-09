현재 Palo Alto NGFW 제로데이의 적극적인 악용 뒤에 있는 행위자에 대해 알려진 바는 거의 없습니다. . Palo Alto는 제한된 수의 인터넷에 노출된 관리 인터페이스에 대한 공격을 목격했지만 이러한 캠페인의 출처는 아직 조사 중입니다.
일반적으로 이러한 취약점과 관련된 고부가가치 표적을 고려할 때 국가가 후원하거나 재정적으로 동기를 부여받은 그룹의 개입에 대한 추측이 지속되고 있습니다. 연구자들은 다크 웹 포럼에서 관련 익스플로잇이 판매되고 있다는 언급을 발견했으며, 이는 이 위협이 잠재적으로 더 광범위한 영역에 걸쳐 확산될 수 있음을 시사합니다.
점점 더 많은 공격자들이 고급 전술, 기술 및 절차(TTP)를 활용하여 인터넷에 노출된 관리 인터페이스를 손상시키고, 기존 방어 체계를 우회하는 경우가 많습니다. 중요한 인프라에 대한 관리 제어 기능을 제공하는 이러한 인터페이스는 무단 액세스, 구성 조작 또는 권한 상승 취약점을 악용하려는 공격자에게 유리한 표적입니다.
최근 데이터는 문제가 되는 경향을 보이고 있습니다. 사이버 범죄자들은 특히 조직이 모범 사례를 준수하지 않는 시나리오에서 이러한 약점을 능숙하게 식별하고 악용하고 있습니다. Palo Alto NGFW 제로데이의 발견으로 이러한 고부가가치 진입점을 표적으로 삼기 위해 적극적으로 악용되는 취약성 목록이 증가하고 있습니다.
Palo Alto Networks가 패치 및 위협 예방 업데이트를 작업함에 따라 조직은 노출을 제한하기 위해 단호한 조치를 취해야 합니다. 지금까지 관리 인터페이스 보안은 여러 가지 기본적인 조치의 조합에 의존해 왔습니다.
그러나 일부 전통적인 접근 방식은 정교한 공격 방식에 직면하여 불충분한 것으로 드러나고 있습니다.
노출 관리는 패치와 기본적인 보안 강화 조치 그 이상입니다. 조직은 잠재적인 취약점을 식별하고 해결하기 위해 다음과 같은 선제적 접근 방식을 채택해야 합니다.
인터넷에 연결된 관리 인터페이스의 악용은 사전 예방적 보안 조치의 중요성을 극명하게 상기시켜 줍니다. Palo Alto Networks와 같은 공급업체는 패치를 통해 취약점을 해결하지만 조직은 공격 표면을 줄이기 위해 즉각적인 조치를 취해야 합니다. 공격자보다 앞서 나가려면 액세스를 제한하고, 계층화된 방어를 배포하고, 지속적인 위협 노출 관리 관행을 채택하는 것이 중요합니다.