최근 보고서는 Palo Alto Networks의 차세대 방화벽(NGFW) 관리 인터페이스를 표적으로 삼는 중요한 제로데이 취약점이 적극적으로 악용되고 있음을 확인했습니다. Palo Alto의 신속한 권고 및 완화 지침은 문제 해결을 위한 출발점을 제공하지만, 이러한 취약성이 더 광범위한 영향을 미치는 경우 조직의 관심이 필요합니다.

인터넷에 연결된 관리 인터페이스에 대한 공격이 급증하면서 위협 환경이 진화하고 있으며 조직이 중요 자산을 보호하는 방법을 재고해야 한다는 점을 강조합니다.

누가 NGFW 제로데이를 악용하고 있나요?

현재 Palo Alto NGFW 제로데이의 적극적인 악용 뒤에 있는 행위자에 대해 알려진 바는 거의 없습니다. . Palo Alto는 제한된 수의 인터넷에 노출된 관리 인터페이스에 대한 공격을 목격했지만 이러한 캠페인의 출처는 아직 조사 중입니다.

일반적으로 이러한 취약점과 관련된 고부가가치 표적을 고려할 때 국가가 후원하거나 재정적으로 동기를 부여받은 그룹의 개입에 대한 추측이 지속되고 있습니다. 연구자들은 다크 웹 포럼에서 관련 익스플로잇이 판매되고 있다는 언급을 발견했으며, 이는 이 위협이 잠재적으로 더 광범위한 영역에 걸쳐 확산될 수 있음을 시사합니다.

관리 인터페이스 타겟팅의 추세

점점 더 많은 공격자들이 고급 전술, 기술 및 절차(TTP)를 활용하여 인터넷에 노출된 관리 인터페이스를 손상시키고, 기존 방어 체계를 우회하는 경우가 많습니다. 중요한 인프라에 대한 관리 제어 기능을 제공하는 이러한 인터페이스는 무단 액세스, 구성 조작 또는 권한 상승 취약점을 악용하려는 공격자에게 유리한 표적입니다.

최근 데이터는 문제가 되는 경향을 보이고 있습니다. 사이버 범죄자들은 특히 조직이 모범 사례를 준수하지 않는 시나리오에서 이러한 약점을 능숙하게 식별하고 악용하고 있습니다. Palo Alto NGFW 제로데이의 발견으로 이러한 고부가가치 진입점을 표적으로 삼기 위해 적극적으로 악용되는 취약성 목록이 증가하고 있습니다.

위험 완화하기: 효과적인 방법과 그렇지 않은 방법

Palo Alto Networks가 패치 및 위협 예방 업데이트를 작업함에 따라 조직은 노출을 제한하기 위해 단호한 조치를 취해야 합니다. 지금까지 관리 인터페이스 보안은 여러 가지 기본적인 조치의 조합에 의존해 왔습니다.

  1. 신뢰할 수 있는 IP에 대한 액세스 제한
    이는 노출 제한의 초석으로 남아 있습니다. 신뢰할 수 있는 특정 내부 IP 주소에서만 액세스를 허용함으로써 조직은 무단 액세스의 위험을 크게 줄일 수 있습니다. Palo Alto와 다른 사이버 보안 전문가들은 이 조치가 가장 효과적인 임시 해결책이라고 강조합니다.
  2. 네트워크 분할 및 점프 서버 사용 관리 
    인터페이스를 직접 인터넷 액세스로부터 격리하고 보안 점프 박스를 통해 관리 트래픽을 라우팅하면 중요한 보호 계층이 추가됩니다. 공격자는 공격을 계속 진행하기 위해 점프 박스에 대한 특권적인 액세스 권한이 필요하므로 악용이 훨씬 더 어려워집니다.
  3. 위협 탐지 및 예방
     침입 탐지 시스템 및 알려진 공격 시그니처를 차단하도록 구성된 방화벽과 같은 위협 인텔리전스 및 예방 도구를 활용하면 새로운 위협에 대한 실시간 보호 기능을 제공할 수 있습니다.
  4. 다단계 인증(MFA)
    관리자 액세스에 MFA를 적용하면 로그인 자격 증명이 손상되더라도 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다.

그러나 일부 전통적인 접근 방식은 정교한 공격 방식에 직면하여 불충분한 것으로 드러나고 있습니다.

  • 정적 IP 제한 단독: IP 제한은 중요하지만, 공격자가 신뢰할 수 있는 IP를 침해하거나 동일한 네트워크 내의 다른 취약점을 악용하는 경우 그 효과가 약화될 수 있습니다.
  • 오래된 소프트웨어 및 레거시 시스템: 많은 조직에서 최신 보안 기능에 대한 강력한 지원 없이 여전히 레거시 시스템을 운영하고 있습니다. 이러한 시스템은 종종 지능형 TTP를 방어하는 데 있어 가장 취약한 고리입니다.
  • 경계 방어에 대한 과도한 의존: 제로 트러스트 원칙을 구현하지 않고 방화벽과 같은 경계 방어에만 의존하면 공격자가 악용할 수 있는 격차가 생깁니다.

위협 노출 관리

노출 관리는 패치와 기본적인 보안 강화 조치 그 이상입니다. 조직은 잠재적인 취약점을 식별하고 해결하기 위해 다음과 같은 선제적 접근 방식을 채택해야 합니다.

  • 자산 검색 및 지속적인 스캔: 인터넷 연결 인터페이스를 탐지하고 공격 표면을 매핑하기 위한 일상적인 스캔은 매우 중요합니다. 예를 들어 조직에서는 스캐닝 도구를 활용하여 의도치 않게 인터넷에 노출된 잘못된 구성이나 인터페이스를 식별할 수 있습니다.
  • 취약점 관리: 모든 취약점이 동일한 수준의 위험을 초래하는 것은 아닙니다. 인증 우회나 원격 코드 실행 결함 같은 중대한 취약점은 해결 노력에 우선순위를 두어야 합니다.
  • 사고 대응 준비: 제로데이에서 관찰되는 악용 속도를 고려할 때, 견고한 사고 대응 계획은 침해 발생 시 신속한 통제와 복구를 보장합니다.

조직을 위한 교훈

인터넷에 연결된 관리 인터페이스의 악용은 사전 예방적 보안 조치의 중요성을 극명하게 상기시켜 줍니다. Palo Alto Networks와 같은 공급업체는 패치를 통해 취약점을 해결하지만 조직은 공격 표면을 줄이기 위해 즉각적인 조치를 취해야 합니다. 공격자보다 앞서 나가려면 액세스를 제한하고, 계층화된 방어를 배포하고, 지속적인 위협 노출 관리 관행을 채택하는 것이 중요합니다.