IBM & Microsoft 해커톤, 기업이 즉각적인 성과를 내는 에이전틱 AI 시스템을 구축할 수 있음을 입증하다

"우리 부서는 해커톤과 IBM Consulting 및 Microsoft의 전문 지식을 활용하여 AI와 자동화가 모바일 인력의 효율성을 어떻게 높일 수 있는지 모색하는 것이 중요했습니다."라고 우승 솔루션 중 하나인 'Checkmate'를 개발한 뉴저지주 지역사회부의 IT 책임자인 John Harrison은 말합니다.

이 고객은 IBM와의 파트너십을 통해 뉴저지주 지역사회부의 모바일 인력(예: 공공 안전을 증진하는 규정 집행 검사관)을 위한 기존 데이터 입력의 문제를 해결하기 위해 Checkmate를 개발했습니다. 이 솔루션은 Microsoft Azure AI로 구축되고 Microsoft Dynamics 365(D365) 및 Power Automate와 통합된 일련의 AI 에이전트를 사용했습니다.

Checkmate는 사용자가 실시간 결과를 보다 효율적으로 캡처하고 공유하는 동시에 시기적절한 후속 조치를 보장할 수 있는 방법을 보여주었습니다. 이 솔루션을 사용하면 Speech to Text 기능을 사용하여 공공 안전 검사관과 생성형 AI 간의 대화형 상호작용이 가능합니다. 이러한 상호작용 동안 Checkmate는 검사관의 음성 입력을 받아 규정집 내용 및 기타 데이터 요소와 비교 분석한 후 위반 사항을 통지하거나 다른 조치 방안을 제안합니다. 검사가 완료되면 의도 및 컨텍스트 인식과 같은 에이전틱 AI 요소가 D365에서 검사관을 위한 검사 레코드를 생성합니다.

전반적으로 Checkmate는 현장 직원의 효율성을 높이고, 부서 전반의 규정 준수를 개선하는 동시에 인적 오류를 줄이고, 검사 프로세스를 보다 효율적으로 만들고, 결과적으로 공공 안전을 증진하는 것을 목표로 합니다. "AI 기반 솔루션은 기술 스택 전반에 통합되어 일상적인 비즈니스 프로세스를 개선할 뿐만 아니라, 규정 준수를 개선하고 수동 오류를 줄이고 팀이 더 스마트하게 작업하고 결과에 대해 더 빠르게 조치를 취할 수 있도록 지원합니다."라고 Harrison은 말합니다.

애리조나주 아동 안전국(DCS)에서 선정된 또 다른 프로젝트는 아동 복지 서비스를 혁신하고 해당 가족의 요구에 더 잘 대응할 수 있도록 지원하는 에이전틱 AI 솔루션을 만드는 데 중점을 두었습니다. 이 팀의 솔루션은 Microsoft의 AI 스택을 활용하여 부서의 서비스 식별, 추적 및 제출 프로세스를 개선하여 보고의 정확성을 높이고 신뢰할 수 있는 서비스 기록을 보장하는 것을 목표로 합니다. 신뢰할 수 있는 보고 및 서비스 기록은 사례 담당자의 의사 결정에 도움을 주고 부서가 커뮤니티 기반 서비스의 정확한 추적을 기반으로 중요한 자금을 확보하고 극대화하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

애리조나 아동 안전국의 최고 정보 책임자인 Frank Sweeney는 "IBM Consulting 팀은 사회복지사의 효율성을 크게 개선하여 진정으로 중요한 일, 즉 가족을 돕는 일에 집중할 수 있도록 지원하는 주요 Microsoft 생성형 AI 솔루션을 구현하는 데 도움을 주었습니다."라고 말합니다.