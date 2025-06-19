IBM & Microsoft 해커톤, 기업이 즉각적인 성과를 내는 에이전틱 AI 시스템을 구축할 수 있음을 입증하다

이 문서는 Microsoft의 글로벌 파트너 개발 담당 이사인 Narayanan Alampallam과 Microsoft의 글로벌 파트너 비즈니스(데이터 및 AI) 담당 이사인 Srinivasan Venkatarajan의 도움을 받아 작성되었습니다.
에이전틱 AI 사용 사례를 실제 솔루션으로 전환할 수 있나요? 900명 이상의 참가자가 그렇게 생각했습니다.
지난 봄, IBM Consulting과 Microsoft는 고객과 IBM 팀이 모두 참여하는 세 번째 연례 해커톤을 개최했습니다. 올해의 초점은 바로 에이전틱 AI입니다. IBM Consulting과 Microsoft의 전문 지식을 바탕으로 이 해커톤은 조직이 특정 사용 사례를 구축 및 실험하고 진정으로 혁신적인 AI 기반 솔루션을 개발하여 비즈니스 가치를 창출할 수 있는 기회를 제공했습니다.
전 산업을 통해 많은 비즈니스 리더들이 AI 에이전트에 초점을 맞추고 투자를 하고 있는 것이 분명합니다. 올해 IBM 기업가치연구소(IBV)가 실시한 글로벌 CEO 연구에 따르면 CEO의 61%가 현재 AI 에이전트를 적극적으로 도입하고 있으며 대규모로 구현할 준비를 하고 있다고 밝혔습니다. 그러나 조직은 인재를 양성하고, 사용 사례의 우선순위를 정하고, 능력과 거버넌스를 테스트하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
이러한 과제를 인식한 IBM Consulting과 Microsoft는 참가자에게 이러한 개발 및 구현 장벽을 극복하는 데 필요한 기술, 전문 지식, 구조화된 실험 환경, 실습 지원을 제공하기 위해 해커톤을 기획했습니다.
"우리 부서는 해커톤과 IBM Consulting 및 Microsoft의 전문 지식을 활용하여 AI와 자동화가 모바일 인력의 효율성을 어떻게 높일 수 있는지 모색하는 것이 중요했습니다."라고 우승 솔루션 중 하나인 'Checkmate'를 개발한 뉴저지주 지역사회부의 IT 책임자인 John Harrison은 말합니다.
이 고객은 IBM와의 파트너십을 통해 뉴저지주 지역사회부의 모바일 인력(예: 공공 안전을 증진하는 규정 집행 검사관)을 위한 기존 데이터 입력의 문제를 해결하기 위해 Checkmate를 개발했습니다. 이 솔루션은 Microsoft Azure AI로 구축되고 Microsoft Dynamics 365(D365) 및 Power Automate와 통합된 일련의 AI 에이전트를 사용했습니다.
Checkmate는 사용자가 실시간 결과를 보다 효율적으로 캡처하고 공유하는 동시에 시기적절한 후속 조치를 보장할 수 있는 방법을 보여주었습니다. 이 솔루션을 사용하면 Speech to Text 기능을 사용하여 공공 안전 검사관과 생성형 AI 간의 대화형 상호작용이 가능합니다. 이러한 상호작용 동안 Checkmate는 검사관의 음성 입력을 받아 규정집 내용 및 기타 데이터 요소와 비교 분석한 후 위반 사항을 통지하거나 다른 조치 방안을 제안합니다. 검사가 완료되면 의도 및 컨텍스트 인식과 같은 에이전틱 AI 요소가 D365에서 검사관을 위한 검사 레코드를 생성합니다.
전반적으로 Checkmate는 현장 직원의 효율성을 높이고, 부서 전반의 규정 준수를 개선하는 동시에 인적 오류를 줄이고, 검사 프로세스를 보다 효율적으로 만들고, 결과적으로 공공 안전을 증진하는 것을 목표로 합니다. "AI 기반 솔루션은 기술 스택 전반에 통합되어 일상적인 비즈니스 프로세스를 개선할 뿐만 아니라, 규정 준수를 개선하고 수동 오류를 줄이고 팀이 더 스마트하게 작업하고 결과에 대해 더 빠르게 조치를 취할 수 있도록 지원합니다."라고 Harrison은 말합니다.
애리조나주 아동 안전국(DCS)에서 선정된 또 다른 프로젝트는 아동 복지 서비스를 혁신하고 해당 가족의 요구에 더 잘 대응할 수 있도록 지원하는 에이전틱 AI 솔루션을 만드는 데 중점을 두었습니다. 이 팀의 솔루션은 Microsoft의 AI 스택을 활용하여 부서의 서비스 식별, 추적 및 제출 프로세스를 개선하여 보고의 정확성을 높이고 신뢰할 수 있는 서비스 기록을 보장하는 것을 목표로 합니다. 신뢰할 수 있는 보고 및 서비스 기록은 사례 담당자의 의사 결정에 도움을 주고 부서가 커뮤니티 기반 서비스의 정확한 추적을 기반으로 중요한 자금을 확보하고 극대화하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
애리조나 아동 안전국의 최고 정보 책임자인 Frank Sweeney는 "IBM Consulting 팀은 사회복지사의 효율성을 크게 개선하여 진정으로 중요한 일, 즉 가족을 돕는 일에 집중할 수 있도록 지원하는 주요 Microsoft 생성형 AI 솔루션을 구현하는 데 도움을 주었습니다."라고 말합니다.
올해 해커톤에는 소비재, 소매, 패션, 의료, 숙박업, 산업 및 제조, 국가 및 지방 정부 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 25개 국가의 고객을 포괄하는 225개의 해커톤 팀이 참가하여 전년 대비 사상 최대인 900명 이상의 참가자 수를 기록했습니다. 8주간의 행사가 끝날 무렵, 200개 이상의 프로토타입 솔루션이 IBM 및 Microsoft 전문가 패널로부터 심사를 위해 제출되었습니다.
"IBM–Microsoft 에이전틱 AI 해커톤은 에이전틱 AI가 심층적인 산업 협력 및 Microsoft Azure AI Foundry의 강력한 기능과 결합될 때 신속한 실험과 가치 증명을 가능하게 하는 동시에 실제 비즈니스 요구 사항을 해결하는 확장가능한 솔루션을 위한 길을 열어주는 방식을 보여줍니다."라고 Microsoft의 CoreAI 응용 엔지니어링 부문 부사장 겸 책임자인 Piyush Mangalick은 말합니다.
고객 외에도 글로벌 IBM 직원 팀도 올해 해커톤에 참여하여 고유한 에이전틱 AI 솔루션을 개발했습니다. 우승한 IBM 팀은 Microsoft의 에이전틱 AI 도구 및 서비스를 활용하여 은행 운영 혁신, 공급망 생산 및 계획 최적화, 소비자 쇼핑 경험을 위한 지능형 디지털 어드바이저 제작 등 비즈니스 요구 사항을 해결하는 솔루션을 구축했으며, 각 솔루션은 고객을 위한 반복 가능한 자산으로 확장할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.
IBM Consulting의 어소시에이트 파트너이자 AI 통합 오퍼링 리더인 Sumeet Parashar는 LinkedIn 게시물에서 "우리가 목격하고 활용한 총체적인 지식과 자산 성장은 엄청났습니다."라고 썼습니다. 참가자들은 "기술의 한계, 사용 사례에 대한 구축 패턴 및 코드 자산, AI 거버넌스 및 AI 채택의 모든 측면을 [테스트]했습니다."
IBM Consulting의 Microsoft 관행은 복잡한 AI, 클라우드 및 보안 혁신을 탐색하는 고객에게 비즈니스 성과를 제공하는 것을 목표로 하는 다년간의 파트너십을 기반으로 구축되었습니다. IBM은 33,000명 이상의 Microsoft 인증 전문가를 보유하고 있으며, 이들은 AI 기반 전달 플랫폼인 IBM® Consulting Advantage의 기능을 활용하여 고객에게 더 빠르고 더 나은 가치를 제공합니다.
IBM Consulting 및 Microsoft 팀과 에이전틱 AI 해커톤 우승자와 함께 사용 사례, 개발 프로세스 및 그 결과 솔루션에 대해 논의하는 모습을 온디맨드로 시청하세요.
IBM Consulting과 Microsoft가 어떻게 협력하고 있는지 자세히 보려면 www.ibm.com/kr-ko/consulting/microsoft를 방문하세요.
