Comet은 AI를 기반으로 하기 때문에 AI 검색을 통해 이미 목격한 행동을 강화합니다. AI 검색 엔진은 사용자를 외부 사이트로 안내하기보다는 정보를 요약하는 경향이 있기 때문에 사용자가 동일한 페이지에 머무를 가능성이 높습니다. 이는 '제로 클릭' 검색이라도 불립니다. 실제로 최근 보고서에 따르면 AI 기반 검색 도구를 사용하면 클릭률이 더 낮아지는 것으로 나타났습니다.

Perplexity의 Comet을 사용하면 랜딩 페이지의 콘텐츠와 '채팅'을 하며 브라우저에 표시되는 내용에 대해 질문할 수도 있습니다. 콘텐츠가 사용 중인 언어와 다른 언어로 되어 있는 경우에도 자동으로 번역합니다. 이러한 기능은 유용하지만, 수익 창출 및 광고와 관련된 질문을 제기합니다.

"이는 SEO를 완전히 바꾸어 놓습니다. 우리는 SEO가 검색, 키워드, 랜딩 페이지 도착이라는 것에 익숙해져 있습니다."라고 Hay는 말합니다. 이제 우리는 AI SEO의 세상으로 들어가고 있습니다. 예전의 랜딩 페이지가 현재 어떤 관련성이 있을까요? Comet 탐색에 맞게 설계된 랜딩 페이지가 있나요?

물론 Google의 Chrome이나 Apple의 Safari에 도전하기 위해 진정으로 AI를 위해 설계된 브라우저를 개발하려고 시도하는 기술 회사는 Perplexity만이 아닙니다. 최근 The Browser Company는 에이전틱 브라우저인 Dia를 출시했으며, Opera Neon은 사용자들을 지원하고 사용자들을 대신해 행동을 취하겠다고 약속했습니다. Reuters는 OpenAI가 자체 브라우저도 개발 중이며 Operator 에이전트와 같은 자체 AI 제품을 통합할 계획이라고 보도했습니다.

하지만 수년간 Chrome과 Safari를 사용해 온 사용자들의 마음을 움직일 수 있을까요? Google과 Apple은 여전히 전 세계 브라우저 트래픽의 약 85%를 차지하고 있습니다. "우리는 입력하고 '검색'을 누르거나 클릭하는 방식의 Google에 익숙해져 있습니다."사람들이 애초에 이 브라우저를 다운로드하기나 할지 궁금합니다."라고 Hay는 말합니다. 에이전틱 AI의 매력이 그러한 익숙한 검색 습관을 깨뜨릴 만큼 충분히 강력할지는 아직 지켜봐야 합니다.