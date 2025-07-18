지난주 새로운 웹 브라우저인 Comet을 출시한 AI 기업 Perplexity는 일상적인 사용자가 웹과 상호작용하는 방식을 재창조하는 새로운 도전에 나서고 있습니다. Perplexity CEO인 Aravind Srinivas에 따르면 Comet은 출시 후 불과 일주일이 지났지만 수요가 이미 매우 강한 상태입니다.
현재 Perplexity Max 구독자만 이용할 수 있는 Comet은 앞으로 몇 주 동안 초대를 통해서만 배포될 예정이며, 대기자 명단에 있는 구독자에게 우선권이 주어집니다. "Comet에 대한 [초대] 수요를 보니 Gmail 출시 초기의 분위기가 느껴집니다."라고 Srinivas는 LinkedIn에 썼습니다. "Gmail은 정말 놀라운 제품이었습니다. Comet은 아직 그 정도 수준은 아니지만, Perplexity가 사람들이 진정으로 원하는 무언가를 만들어냈다는 점에서 특별하게 느껴집니다."
이번 주 Perplexity는 IBM Think를 초대하여 브라우저를 직접 테스트했습니다. 저는 두 가지 질문을 염두에 두고 출발했습니다. 첫째, Comet이 내가 원하는 것을 얼마나 잘 제공할 수 있을까? 둘째, 정말로 오늘날 우리가 인터넷과 소통하는 방식을 혁신할 수 있는 잠재력을 지니고 있을까?
먼저, Comet은 무엇일까요? 언뜻 보기에는 전통적인 브라우저와 Perplexity의 랜딩 페이지가 결합된 것처럼 보입니다. 사용자는 웹 주소를 입력할 수 있지만, 몇 년 동안 Google Chrome의 탭 표시줄을 사용했기 때문에 링크와 탐색을 위해 탭 표시줄을 사용하지 않는 것이 이상하게 느껴질 수 있습니다. Perplexity가 보유한 2,200만 명의 활성 사용자 중 한 명이라면 화면 중앙에 있는 프롬프트 상자가 친숙하게 느껴질 것입니다.
쿼리를 입력하면 Comet이 요청을 검색, 생각 및 실행하고 후속 조치 또는 관련 질문을 제공하는 것을 볼 수 있습니다. IBM의 수석 엔지니어인 Chris Hay는 IBM Think와의 인터뷰에서 OpenAI의 Operator 또는 심층 연구 기능과 마찬가지로 이러한 상호작용은 사용자에게 더 많은 제어 권한을 부여한다고 밝혔습니다.
그렇다면 이전 브라우저에서는 할 수 없었던 Comet의 기능은 무엇일까요? Perplexity에 따르면 Comet은 사용자 컨텍스트를 염두에 두면서 완전한 워크플로를 실행할 수 있습니다.
우리는 Comet을 Gmail, Google 캘린더, 그리고 저희가 즐겨찾는 웹사이트에 연결한 후 여러 일상적인 작업에서 테스트했습니다. 브라우저에서 직접 이메일을 불러오는 것은 쉬웠습니다. 간단히 요청하기만 하면 됩니다. Comet에게 다가오는 여행에 대한 이메일을 찾아 달라고 요청했는데... 가끔씩 동작했습니다.
Comet은 레스토랑 찾기 및 예약과 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 심지어 Gmail을 사용하여 남편에게 이메일을 보낼 수도 있는데, 제가 직접 작성하거나 초안을 작성하지 않았다는 사실을 알 수 있는 방법이 없다는 점이 매력적이었습니다. 브라우저에 '레스토랑을 찾아 예약해줘'와 같은 광범위한 지침을 제공하고, 저를 위해 작동하는 것을 지켜보는 것도 그에 못지않게 인상적이었습니다. Amazon에서 상품을 확인하든, 예약을 하든, 심지어 프랑스의 까다로운 열차 예약 시스템을 사용하든, Comet이 제대로 작동했을 때 검색의 새로운 시대가 시작된 것 같은 기분이 들었습니다.
"브라우저는 일반적인 시나리오에서는 잘 작동할 것입니다. 그런 상황에 맞춰 훈련되었을 테니까요. 항공편 예매나 레스토랑 예약은 항상 접하는 전형적인 예입니다." 라고 Hay는 말하며, Comet은 작업마다 다르게 행동할 수 있다고 강조했습니다.
Comet이 항상 정확하게 처리하는 것은 아닙니다. 한 번은 친구와 저를 위해 식당 예약을 하도록 브라우저에 지시했는데, 다른 연락처로 이메일을 보내버렸습니다.
Comet은 AI를 기반으로 하기 때문에 AI 검색을 통해 이미 목격한 행동을 강화합니다. AI 검색 엔진은 사용자를 외부 사이트로 안내하기보다는 정보를 요약하는 경향이 있기 때문에 사용자가 동일한 페이지에 머무를 가능성이 높습니다. 이는 '제로 클릭' 검색이라도 불립니다. 실제로 최근 보고서에 따르면 AI 기반 검색 도구를 사용하면 클릭률이 더 낮아지는 것으로 나타났습니다.
Perplexity의 Comet을 사용하면 랜딩 페이지의 콘텐츠와 '채팅'을 하며 브라우저에 표시되는 내용에 대해 질문할 수도 있습니다. 콘텐츠가 사용 중인 언어와 다른 언어로 되어 있는 경우에도 자동으로 번역합니다. 이러한 기능은 유용하지만, 수익 창출 및 광고와 관련된 질문을 제기합니다.
"이는 SEO를 완전히 바꾸어 놓습니다. 우리는 SEO가 검색, 키워드, 랜딩 페이지 도착이라는 것에 익숙해져 있습니다."라고 Hay는 말합니다. 이제 우리는 AI SEO의 세상으로 들어가고 있습니다. 예전의 랜딩 페이지가 현재 어떤 관련성이 있을까요? Comet 탐색에 맞게 설계된 랜딩 페이지가 있나요?
물론 Google의 Chrome이나 Apple의 Safari에 도전하기 위해 진정으로 AI를 위해 설계된 브라우저를 개발하려고 시도하는 기술 회사는 Perplexity만이 아닙니다. 최근 The Browser Company는 에이전틱 브라우저인 Dia를 출시했으며, Opera Neon은 사용자들을 지원하고 사용자들을 대신해 행동을 취하겠다고 약속했습니다. Reuters는 OpenAI가 자체 브라우저도 개발 중이며 Operator 에이전트와 같은 자체 AI 제품을 통합할 계획이라고 보도했습니다.
하지만 수년간 Chrome과 Safari를 사용해 온 사용자들의 마음을 움직일 수 있을까요? Google과 Apple은 여전히 전 세계 브라우저 트래픽의 약 85%를 차지하고 있습니다. "우리는 입력하고 '검색'을 누르거나 클릭하는 방식의 Google에 익숙해져 있습니다."사람들이 애초에 이 브라우저를 다운로드하기나 할지 궁금합니다."라고 Hay는 말합니다. 에이전틱 AI의 매력이 그러한 익숙한 검색 습관을 깨뜨릴 만큼 충분히 강력할지는 아직 지켜봐야 합니다.
