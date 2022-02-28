애플리케이션, 아키텍처 및 비즈니스 프로세스가 점점 더 복잡해짐에 따라 이러한 모든 요소가 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 절대적으로 중요합니다. 이 블로그 게시물 시리즈는 애플리케이션 현대화, 클라우드 마이그레이션, 그리고 관측 가능성을 통해 조직이 고객을 위해 제품을 최적으로 실행하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대해 설명합니다. 1부에서는 애플리케이션 현대화를 정의하고 이것이 어떻게 사용자 경험의 지렛대가 되었는지 설명했습니다. 2부에서는 애플리케이션 현대화 옵션과 CI/CD 파이프라인에 대해 설명했습니다. 3부에서는 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션하는 프로세스의 주요 단계를 설명합니다.
퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드, 멀티클라우드 등 무엇을 사용하든 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션할 때 수많은 문제가 발생합니다. 그럼에도 불구하고 주사위는 던져집니다. Synergy Research Group의 연구에 따르면 2020년에 처음으로 클라우드 인프라 지출이 온프레미스 지출을 능가했으며, 그 차이가 큰 것으로 나타났습니다.
연구에 따르면 2020년에도 클라우드 인프라 서비스에 대한 기업 지출은 계속해서 크게 늘어서 거의 130억 달러에 달했으며, 이는 35% 증가한 수치입니다. 한편, 데이터 센터 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 기업의 지출은 6% 감소한 900억 달러 미만을 기록했습니다.
즉, 아직도 많은 애플리케이션 마이그레이션이 진행 중이라는 뜻입니다. 물론 신규 애플리케이션도 많지만, 리팩토링되거나 재호스팅되는 기존 애플리케이션도 많을 수 있습니다. 모든 애플리케이션이 도전 과제를 안고 있지만, 기존 기술과 더 많이 얽혀 있는 애플리케이션이 가장 큰 도전 과제입니다.
아래에 정의된 5가지 마이그레이션 단계는 성공적인 클라우드 마이그레이션을 달성하기 위한 모범 사례 목록으로 구성되어 있습니다. 계획은 성공적인 클라우드 마이그레이션의 중요한 부분이며, 계획에 실패하면 예기치 않은 실패로 이어질 수 있습니다.
마이그레이션 단계 목록은 다양한 환경에 대한 구체적인 문제를 다루지 않고 최대한 엄격하게 작성되었습니다. 마이그레이션을 성공적으로 수행하려면 추가 단계가 필요할 수 있습니다. 기본적으로 목록은 마이그레이션을 구축할 수 있는 마이그레이션 프레임워크 역할을 합니다. 즉, 단계가 더 많을 수는 있지만 더 적어서는 안 됩니다.
애플리케이션 마이그레이션은 신중한 계획과 실행이 필요한 복잡한 프로세스입니다. 여기에는 기존 인프라 평가, 올바른 마이그레이션 전략 선택, 마이그레이션된 애플리케이션 테스트 및 검증, 마이그레이션 후 성능 모니터링 등 다양한 활동이 포함됩니다. 올바른 접근 방식을 통해 조직은 애플리케이션을 현대적인 플랫폼으로 성공적으로 마이그레이션하여 최신 기술을 활용하고 비즈니스 민첩성을 개선할 수 있습니다.
애플리케이션 마이그레이션 프로세스를 지원할 수 있는 도구 중 하나는 IBM® Instana입니다. Instana는 조직이 애플리케이션의 성능을 실시간으로 모니터링할 수 있는 애플리케이션 성능 관리(APM) 솔루션을 제공합니다. Instana를 통해 기업은 애플리케이션의 상황과 성능에 대한 가시성을 확보하고 마이그레이션 중에 발생할 수 있는 문제를 식별하며 마이그레이션이 완료된 후에도 마이그레이션된 애플리케이션이 최적의 성능을 계속 유지할 수 있습니다. 조직은 애플리케이션 마이그레이션 전략의 일부로 Instana를 사용하여 위험을 최소화하고 다운타임을 줄이며 최신 플랫폼으로 원활하게 전환할 수 있습니다.
