애플리케이션, 아키텍처 및 비즈니스 프로세스가 점점 더 복잡해짐에 따라 이러한 모든 요소가 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 절대적으로 중요합니다. 이 블로그 게시물 시리즈는 애플리케이션 현대화, 클라우드 마이그레이션, 그리고 관측 가능성을 통해 조직이 고객을 위해 제품을 최적으로 실행하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대해 설명합니다. 1부에서는 애플리케이션 현대화를 정의하고 이것이 어떻게 사용자 경험의 지렛대가 되었는지 설명했습니다. 2부에서는 애플리케이션 현대화 옵션과 CI/CD 파이프라인에 대해 설명했습니다. 3부에서는 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션하는 프로세스의 주요 단계를 설명합니다.

퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드, 멀티클라우드 등 무엇을 사용하든 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션할 때 수많은 문제가 발생합니다. 그럼에도 불구하고 주사위는 던져집니다. Synergy Research Group의 연구에 따르면 2020년에 처음으로 클라우드 인프라 지출이 온프레미스 지출을 능가했으며, 그 차이가 큰 것으로 나타났습니다.

연구에 따르면 2020년에도 클라우드 인프라 서비스에 대한 기업 지출은 계속해서 크게 늘어서 거의 130억 달러에 달했으며, 이는 35% 증가한 수치입니다. 한편, 데이터 센터 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 기업의 지출은 6% 감소한 900억 달러 미만을 기록했습니다.

즉, 아직도 많은 애플리케이션 마이그레이션이 진행 중이라는 뜻입니다. 물론 신규 애플리케이션도 많지만, 리팩토링되거나 재호스팅되는 기존 애플리케이션도 많을 수 있습니다. 모든 애플리케이션이 도전 과제를 안고 있지만, 기존 기술과 더 많이 얽혀 있는 애플리케이션이 가장 큰 도전 과제입니다.

성공적인 클라우드 마이그레이션을 위한 5가지 중요한 단계

아래에 정의된 5가지 마이그레이션 단계는 성공적인 클라우드 마이그레이션을 달성하기 위한 모범 사례 목록으로 구성되어 있습니다. 계획은 성공적인 클라우드 마이그레이션의 중요한 부분이며, 계획에 실패하면 예기치 않은 실패로 이어질 수 있습니다.

1. 비즈니스 목표 정의

  • 마이그레이션에 대한 비즈니스 목표를 파악합니다.
  • 규정 준수와 같은 IT 기능 및 제약 조건으로 비즈니스 목표를 매핑합니다.
  • 프로세스에 모든 이해관계자를 참여시킵니다.

2. 애플리케이션 발견, 카탈로그화 및 선택

  • 사용 중인 모든 애플리케이션을 식별합니다.
  • 애플리케이션의 클라우드 준비성을 검증하세요.
  • 기본 앱 성능 및 네트워크.
  • 종속성을 매핑합니다.

3. 마이그레이션 유형 지정

  • 유지: 마이그레이션은 없습니다.
  • 재호스팅: 클라우드에서 애플리케이션을 재호스팅합니다.
  • 리플랫폼: 클라우드에서 애플리케이션을 호스팅하고 인프라를 약간 변경합니다.
  • 리팩토링: 앱의 일부를 다시 코딩하거나 새로운 애플리케이션 아키텍처를 배포합니다.
  • 폐기: 앱을 다른 앱으로 교체합니다.

4. 마이그레이션, 테스트 및 개선

  • 애플리케이션 워크로드를 마이그레이션합니다.
  • 온프레미스 및 클라우드 앱 동작을 비교합니다.
  • 클라우드 구현을 테스트합니다.
  • 문제를 관찰 및 해결하고 미세 조정하세요.
  • 필요에 따라 반복하세요.

5. 관찰

  • 성능 최적화를 추진합니다.
  • MTTR을 관리합니다.
  • 클라우드 성능 및 비용을 관리합니다.

마이그레이션 단계 목록은 다양한 환경에 대한 구체적인 문제를 다루지 않고 최대한 엄격하게 작성되었습니다. 마이그레이션을 성공적으로 수행하려면 추가 단계가 필요할 수 있습니다. 기본적으로 목록은 마이그레이션을 구축할 수 있는 마이그레이션 프레임워크 역할을 합니다. 즉, 단계가 더 많을 수는 있지만 더 적어서는 안 됩니다.

애플리케이션 마이그레이션 및 Instana

애플리케이션 마이그레이션은 신중한 계획과 실행이 필요한 복잡한 프로세스입니다. 여기에는 기존 인프라 평가, 올바른 마이그레이션 전략 선택, 마이그레이션된 애플리케이션 테스트 및 검증, 마이그레이션 후 성능 모니터링 등 다양한 활동이 포함됩니다. 올바른 접근 방식을 통해 조직은 애플리케이션을 현대적인 플랫폼으로 성공적으로 마이그레이션하여 최신 기술을 활용하고 비즈니스 민첩성을 개선할 수 있습니다.

애플리케이션 마이그레이션 프로세스를 지원할 수 있는 도구 중 하나는 IBM® Instana입니다. Instana는 조직이 애플리케이션의 성능을 실시간으로 모니터링할 수 있는 애플리케이션 성능 관리(APM) 솔루션을 제공합니다. Instana를 통해 기업은 애플리케이션의 상황과 성능에 대한 가시성을 확보하고 마이그레이션 중에 발생할 수 있는 문제를 식별하며 마이그레이션이 완료된 후에도 마이그레이션된 애플리케이션이 최적의 성능을 계속 유지할 수 있습니다. 조직은 애플리케이션 마이그레이션 전략의 일부로 Instana를 사용하여 위험을 최소화하고 다운타임을 줄이며 최신 플랫폼으로 원활하게 전환할 수 있습니다.

 

