애플리케이션, 아키텍처 및 비즈니스 프로세스가 점점 더 복잡해짐에 따라 이러한 모든 요소가 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 절대적으로 중요합니다. 이 블로그 게시물 시리즈는 애플리케이션 현대화, 클라우드 마이그레이션, 그리고 관측 가능성을 통해 조직이 고객을 위해 제품을 최적으로 실행하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대해 설명합니다. 1부에서는 애플리케이션 현대화를 정의하고 이것이 어떻게 사용자 경험의 지렛대가 되었는지 설명했습니다. 2부에서는 애플리케이션 현대화 옵션과 CI/CD 파이프라인에 대해 설명했습니다. 3부에서는 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션하는 프로세스의 주요 단계를 설명합니다.

퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드, 멀티클라우드 등 무엇을 사용하든 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션할 때 수많은 문제가 발생합니다. 그럼에도 불구하고 주사위는 던져집니다. Synergy Research Group의 연구에 따르면 2020년에 처음으로 클라우드 인프라 지출이 온프레미스 지출을 능가했으며, 그 차이가 큰 것으로 나타났습니다.

연구에 따르면 2020년에도 클라우드 인프라 서비스에 대한 기업 지출은 계속해서 크게 늘어서 거의 130억 달러에 달했으며, 이는 35% 증가한 수치입니다. 한편, 데이터 센터 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 기업의 지출은 6% 감소한 900억 달러 미만을 기록했습니다.

즉, 아직도 많은 애플리케이션 마이그레이션이 진행 중이라는 뜻입니다. 물론 신규 애플리케이션도 많지만, 리팩토링되거나 재호스팅되는 기존 애플리케이션도 많을 수 있습니다. 모든 애플리케이션이 도전 과제를 안고 있지만, 기존 기술과 더 많이 얽혀 있는 애플리케이션이 가장 큰 도전 과제입니다.