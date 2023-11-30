모든 조직의 성공은 최고의 인재를 유치하고 유지하며 개발하는 능력에 달려 있습니다. 인재 확보란 조직과 인사 부서가 성장에 필요한 우수한 신입 직원을 확보, 유치, 평가, 채용, 유지하기 위해 사용하는 지속적인 전략과 프로세스를 말합니다.

잘 짜여진 재능 인재 전략은 경쟁 우위를 확보하려는 조직의 중요한 구성 요소가 되었습니다. 단순히 공석을 채우는 것을 넘어, 포괄적인 인재 확보 전략에는 조직의 필요를 파악하는 것부터 잠재적 지원자와의 관계를 육성하는 것까지 인재 관리에 대한 전체적인 접근 방식이 포함됩니다.

전략적이고 사전 예방적인 인재 확보 접근 방식의 중요성을 인식함으로써 기업은 선택받는 고용주로 자리매김할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 적합한 후보자를 유치할 뿐만 아니라 장기적인 성공과 지속가능성을 촉진하는 문화를 조성할 수 있습니다.