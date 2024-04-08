데이터 기반 조직을 위한 제품 라이프사이클 관리

이제 모든 기업이 기술 기업이 된 세상에서 모든 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 디지털 제품 관리에 능숙해져야 합니다. 즉, 강력한 디지털 제품 라이프사이클 관리(PLM) 전략이 필요합니다. PLM은 아이디어 구상부터 제품 개발, 출시, 개선 및 유지보수에 이르기까지 제품 관련 프로세스를 표준화하여 가치를 제공합니다. 이를 통해 현대적인 고객 경험을 보장할 수 있습니다. 강력한 PLM 전략의 핵심은 건강하고 체계적인 제품 데이터이지만, 데이터 관리는 기업이 가장 어려움을 겪는 부분입니다. 제품 혁신을 위해 AI와 같은 신기술을 활용하려면 기업이 데이터 자산을 잘 구성하고 관리하는 것이 중요합니다.

Gartner는 80%의 조직이 오래된 거버넌스 프로세스로 인해 디지털 비즈니스 확장에 실패하고 있다고 추정했습니다. 데이터는 자산이지만 가치를 제공하려면 데이터를 체계화하고 표준화하며 관리해야 합니다. 방대한 양의 정리되지 않고 서로 다른 데이터 자산을 복구하는 것은 어렵고 시간과 계산 비용이 많이 들기 때문에 기업은 데이터 거버넌스에 미리 투자해야 합니다. 거버넌스 프로그램은 데이터 보안을 제공하는 것 외에도 데이터 구성, 비준수 식별, 데이터 유출 또는 손실 방지에 중점을 두어야 합니다.