프로세스 마이닝을 사용하는 이유

프로세스 마이닝은 IT 시스템의 로그 데이터 세트에 알고리즘을 적용합니다. 로그 데이터의 세분성(세밀한 데이터에서 거친 데이터까지)에 따라 분석 및 활용의 용이성이 결정됩니다(거친 데이터가 세밀한 데이터보다 분석 및 활용이 더 쉽습니다).

다중 시스템 프로세스 마이닝 접근 방식에는 조직 전체의 이벤트 데이터가 포함될 수 있습니다. 따라서 데이터의 출처가 시스템(예: 기업 위험 계획(ERP) 및 고객 관계 관리(CRM)) 및 부서(예: 인사) 모두일 수 있습니다.

이벤트 로그란 무엇인가요?

한 걸음 물러나서 데이터의 출처인 이벤트 로그를 살펴봅시다. 이벤트 로그는 조직이 네트워크 내에서 어떤 일이 일어나고 있는지 파악하는 데 도움이 되는 디지털 기록입니다. 여러 측면에서 이벤트 로그는 특정 순간이나 특정 작업을 캡처하는 스냅샷과 같습니다.

간단히 설명하자면 특정 시간(타임스탬프)에 어떤 일(이벤트)이 발생했다는 것입니다. 해당 날짜와 시간에 첨부하면 유용한 추가 정보를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 누군가가 SaaS 애플리케이션에 로그인하려고 시도했지만 실패했습니다. 이벤트 및 타임스탬프 외에도 로그와 관련된 인시던트가 있을 수 있습니다. 이벤트 로그는 프로세스 마이닝 기술이 제공할 수 있는 분석 및 시각화와 함께 복잡한 트랜잭션에서 발생한 상황을 보다 완벽하게 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.