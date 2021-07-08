프로세스 마이닝을 사용하는 이유

린 스타트업에서 대기업에 이르기까지 모든 조직은 워크플로가 실제로 어떻게 작동하는지 이해해야 효율성을 극대화하고 주요 비즈니스 프로세스를 개선할 수 있습니다. 사람 혼자서는 이러한 데이터 추출 및 분석을 빠르게 수행하여 조직의 경쟁력을 높일 수 없습니다.
프로세스 마이닝을 통해 조직은 가정하에 운영하는 대신 프로세스에서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 노출할 수 있습니다. 그런 다음 병목 현상의 근본 원인을 실시간으로 파악하고 리소스를 최적화하며 완전한 생산성과 확신을 가지고 확장할 수 있습니다.
프로세스 마이닝은 비즈니스 프로세스 관리(BPM)를 위한 도구입니다. 데이터 과학과 경영 과학의 교차점에 존재합니다. 프로세스 마이닝은 이벤트 로그라는 단위를 통해 정보 시스템 내에서 프로세스 인사이트를 수집한다는 공통의 목표를 가진 전략 그룹으로 구성됩니다.
조직이 프로세스 마이닝에 사용하는 기법은 프로세스 모델이 있는 단계에 따라 달라집니다. 세 가지 주요 프로세스 마이닝 기법은 다음과 같습니다.
이러한 데이터 마이닝 기술은 조직이 높은 수준의 표준화, 예측 가능성 및 지속적인 개선을 유지하는 데 도움이 됩니다. 기업은 단일 프로세스, 개별 부서 또는 전체 조직을 최적화하기 위해 프로세스 마이닝을 사용할 수 있습니다.
프로세스 KPI를 식별하고 추적할 수 있는 기업은 더 깊은 프로세스 분석의 이점을 누릴 수 있습니다. 비즈니스 프로세스의 약점을 추적하고 개선을 위한 위험이 낮은 경로를 찾아 마켓플레이스에서 민첩성과 경쟁력을 높일 수 있습니다.
프로세스 마이닝이 이러한 민첩성과 경쟁 우위를 달성하고 유지하는 데 어떻게 도움이 되는지는 다음과 같습니다.
프로세스 마이닝은 IT 시스템의 로그 데이터 세트에 알고리즘을 적용합니다. 로그 데이터의 세분성(세밀한 데이터에서 거친 데이터까지)에 따라 분석 및 활용의 용이성이 결정됩니다(거친 데이터가 세밀한 데이터보다 분석 및 활용이 더 쉽습니다).
다중 시스템 프로세스 마이닝 접근 방식에는 조직 전체의 이벤트 데이터가 포함될 수 있습니다. 따라서 데이터의 출처가 시스템(예: 기업 위험 계획(ERP) 및 고객 관계 관리(CRM)) 및 부서(예: 인사) 모두일 수 있습니다.
한 걸음 물러나서 데이터의 출처인 이벤트 로그를 살펴봅시다. 이벤트 로그는 조직이 네트워크 내에서 어떤 일이 일어나고 있는지 파악하는 데 도움이 되는 디지털 기록입니다. 여러 측면에서 이벤트 로그는 특정 순간이나 특정 작업을 캡처하는 스냅샷과 같습니다.
간단히 설명하자면 특정 시간(타임스탬프)에 어떤 일(이벤트)이 발생했다는 것입니다. 해당 날짜와 시간에 첨부하면 유용한 추가 정보를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 누군가가 SaaS 애플리케이션에 로그인하려고 시도했지만 실패했습니다. 이벤트 및 타임스탬프 외에도 로그와 관련된 인시던트가 있을 수 있습니다. 이벤트 로그는 프로세스 마이닝 기술이 제공할 수 있는 분석 및 시각화와 함께 복잡한 트랜잭션에서 발생한 상황을 보다 완벽하게 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
프로세스 마이닝은 비즈니스 프로세스를 사용하고 기록하는 모든 조직(모든 산업)에 적용할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 일반적인 프로세스 마이닝 사용 사례입니다.
비즈니스 개선에 프로세스 마이닝을 추가하는 것을 고려하고 있다면 IBM® Process Mining을 시작하는 것이 좋습니다. 이 솔루션은 로우코드 솔루션으로, 고객이 수작업 작업에 소요되는 시간을 90% 줄이는 데 도움을 주었습니다.
프로세스 마이닝 및 RPA와 같은 다른 유형의 지능형 자동화를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 프로세스 마이닝과 RPA: 최고의 자동화를 위한 파워 콤보를 만나보세요 문서를 참조하세요.
IBM Process Mining은 Forrester Total Economic Impact Study에서 ROI 176%, USD 968K의 매출 성장, 비용 절감을 달성했습니다.
AI 및 IBM Automation으로 비즈니스를 재고해 IT 시스템을 더욱 선제적으로 운영하고 프로세스를 더욱 효율적으로 만들며 직원들의 생산성을 높이세요.
IBM은 극도로 자동화 컨설팅 서비스를 통해 기업 고객의 비즈니스 혁신을 보장합니다.
IBM Cloud Pak for Business Automation은 운영 관리 및 자동화를 위한 통합 소프트웨어 구성요소의 모듈식 세트입니다.