프로세스 마이닝을 사용하는 이유

중앙에 미니멀한 시계가 있는 여러 개의 빨간색 그래프와 도형의 추상 이미지

프로세스 마이닝, 작동 방식, 제공하는 가치 및 일부 조직 사용 사례에 대한 탐색.

린 스타트업에서 대기업에 이르기까지 모든 조직은 워크플로가 실제로 어떻게 작동하는지 이해해야 효율성을 극대화하고 주요 비즈니스 프로세스를 개선할 수 있습니다. 사람 혼자서는 이러한 데이터 추출 및 분석을 빠르게 수행하여 조직의 경쟁력을 높일 수 없습니다.

프로세스 마이닝을 통해 조직은 가정하에 운영하는 대신 프로세스에서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 노출할 수 있습니다. 그런 다음 병목 현상의 근본 원인을 실시간으로 파악하고 리소스를 최적화하며 완전한 생산성과 확신을 가지고 확장할 수 있습니다.

 

프로세스 마이닝이란?

프로세스 마이닝은 비즈니스 프로세스 관리(BPM)를 위한 도구입니다. 데이터 과학과 경영 과학의 교차점에 존재합니다. 프로세스 마이닝은 이벤트 로그라는 단위를 통해 정보 시스템 내에서 프로세스 인사이트를 수집한다는 공통의 목표를 가진 전략 그룹으로 구성됩니다.

조직이 프로세스 마이닝에 사용하는 기법은 프로세스 모델이 있는 단계에 따라 달라집니다. 세 가지 주요 프로세스 마이닝 기법은 다음과 같습니다.

  • 프로세스 발견: 가장 일반적인 기법이며 빌딩 블록의 역할도 합니다. 발견은 향후 적합성 및 개선 사항을 확인하는 데 사용할 수 있는 프로세스 모델을 생성합니다. 프로세스 발견은 '무슨 일이 일어나고 있는지 알아내는 것'이라고 생각할 수 있습니다.
  • 적합성 검사: 적합성 검사를 통해 알고리즘은 예상 프로세스 모델 결과의 편차를 확인합니다. 이 기술은 "우리가 어디에서 잘못된 방향으로 가고 있는지 찾아내는 것"이라고 생각할 수 있습니다.
  • 모델 개선: 발견 및 적합성 확인이 완료되면 모델 개선으로 시작되는 프로세스 개선으로 한 단계 더 깊이 들어갈 수 있습니다. 이 기법은 '개선할 기회를 찾는' 방법이라고 생각할 수 있습니다.

이러한 데이터 마이닝 기술은 조직이 높은 수준의 표준화, 예측 가능성 및 지속적인 개선을 유지하는 데 도움이 됩니다. 기업은 단일 프로세스, 개별 부서 또는 전체 조직을 최적화하기 위해 프로세스 마이닝을 사용할 수 있습니다.

프로세스 마이닝의 가치

프로세스 KPI를 식별하고 추적할 수 있는 기업은 더 깊은 프로세스 분석의 이점을 누릴 수 있습니다. 비즈니스 프로세스의 약점을 추적하고 개선을 위한 위험이 낮은 경로를 찾아 마켓플레이스에서 민첩성과 경쟁력을 높일 수 있습니다.

프로세스 마이닝이 이러한 민첩성과 경쟁 우위를 달성하고 유지하는 데 어떻게 도움이 되는지는 다음과 같습니다.

  • 비즈니스 인텔리전스 강화: 데이터 기반 인사이트와 제안된 개선 사항을 통해 이해관계자들이 공통의 근거에 도달하고 비즈니스 운영 관련 결정을 더 빠르게 내릴 수 있습니다.
  • 병목 현상 식별: 프로세스 마이닝은 조직이 이전에 감지되지 않았던 병목 현상이 존재하는 위치를 파악하여 근본 원인을 해결하고 공통 프로세스의 효율성을 되찾는 데 도움이 됩니다.
  • 프로세스 편차 표면화: 조직은 비즈니스 프로세스가 어떻게 진행되어야 하는지 알고 있지만, 모든 프로세스에는 워크플로가 궤도에서 벗어나는 원인이 되는 편차가 발생할 가능성이 있습니다. 프로세스 마이닝은 편차를 포함하여 실제 프로세스와 실제 프로세스 단계를 표면화합니다. 이는 개선의 기회를 의미합니다.

프로세스 마이닝 작동 방식

프로세스 마이닝은 IT 시스템의 로그 데이터 세트에 알고리즘을 적용합니다. 로그 데이터의 세분성(세밀한 데이터에서 거친 데이터까지)에 따라 분석 및 활용의 용이성이 결정됩니다(거친 데이터가 세밀한 데이터보다 분석 및 활용이 더 쉽습니다).

다중 시스템 프로세스 마이닝 접근 방식에는 조직 전체의 이벤트 데이터가 포함될 수 있습니다. 따라서 데이터의 출처가 시스템(예: 기업 위험 계획(ERP) 및 고객 관계 관리(CRM)) 및 부서(예: 인사) 모두일 수 있습니다.

이벤트 로그란 무엇인가요?

한 걸음 물러나서 데이터의 출처인 이벤트 로그를 살펴봅시다. 이벤트 로그는 조직이 네트워크 내에서 어떤 일이 일어나고 있는지 파악하는 데 도움이 되는 디지털 기록입니다. 여러 측면에서 이벤트 로그는 특정 순간이나 특정 작업을 캡처하는 스냅샷과 같습니다.

간단히 설명하자면 특정 시간(타임스탬프)에 어떤 일(이벤트)이 발생했다는 것입니다. 해당 날짜와 시간에 첨부하면 유용한 추가 정보를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 누군가가 SaaS 애플리케이션에 로그인하려고 시도했지만 실패했습니다. 이벤트 및 타임스탬프 외에도 로그와 관련된 인시던트가 있을 수 있습니다. 이벤트 로그는 프로세스 마이닝 기술이 제공할 수 있는 분석 및 시각화와 함께 복잡한 트랜잭션에서 발생한 상황을 보다 완벽하게 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

프로세스 마이닝 사용 사례

프로세스 마이닝은 비즈니스 프로세스를 사용하고 기록하는 모든 조직(모든 산업)에 적용할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 일반적인 프로세스 마이닝 사용 사례입니다.

  • 제조 및 유통: 제품을 시장에 출시하는 과정이 오늘날보다 더 면밀히 검토된 적이 없습니다. 전 세계 사람들의 건강과 생산성은 백신과 관련 장비의 제조 및 배포 속도에 달려 있습니다. 프로세스 마이닝은 분산된 여러 플레이어 간의 병목 현상을 제거하여 모든 사람에게 중요한 결과를 제공할 수 있습니다.
  • 판매: 프로세스 마이닝은 판매 사이클의 편차 및 기타 비효율성을 검사할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 리소스를 더 잘 할당하고 마감 일수와 같은 지표를 보강하는 프로세스를 개선할 수 있습니다. 이는 3개월에서 9개월 사이의 주기를 가진 B2B 기업에게 도움이 되며, 경쟁업체가 시장 점유율을 높일 수 있는 기회를 제공합니다.
  • 재무: 프로세스 마이닝은 재무 부서에서 정해진 구매 프로세스를 벗어나 상품과 서비스를 구매하는 관행인 매버릭 구매와 같은 편차를 식별하여 감사와 같은 비즈니스 프로세스를 보다 효율적으로 만드는 데 도움을 줄 수 있습니다.
  • 전자 상거래: 프로세스 마이닝은 조직이 특정 고객 프로세스의 작동 방식을 더 잘 이해하여 매출을 늘리고 고객 경험을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 전자 상거래 회사는 웹 페이지 간의 관계, 주요 구매 경로, 주문에서 현금까지의 프로세스, 문제 해결까지의 시간(지원 측)과 같은 주요 지표를 신속하게 표시하는 모델을 생성할 수 있습니다.
  • 의료: 프로세스 마이닝은 환자 상담의 효율성과 의료 환경 내에서 워크플로와 관련된 효율성 및 비용을 개선할 수 있습니다. 그 영향은 환자/사용자에게까지 미치며, 진료 시간과 대기 시간이 짧을수록 일반적으로 환자와 의료 서비스 제공자 모두에게 이익이 됩니다. 또한 예를 들어 비용이 많이 드는 이미징 워크플로와 같은 것들로 조직에 도움이 됩니다.

프로세스 마이닝과 IBM

비즈니스 개선에 프로세스 마이닝을 추가하는 것을 고려하고 있다면 IBM® Process Mining을 시작하는 것이 좋습니다. 이 솔루션은 로우코드 솔루션으로, 고객이 수작업 작업에 소요되는 시간을 90% 줄이는 데 도움을 주었습니다.

프로세스 마이닝 및 RPA와 같은 다른 유형의 지능형 자동화를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 프로세스 마이닝과 RPA: 최고의 자동화를 위한 파워 콤보를 만나보세요 문서를 참조하세요.
비즈니스 자동화 솔루션

AI 및 IBM Automation으로 비즈니스를 재고해 IT 시스템을 더욱 선제적으로 운영하고 프로세스를 더욱 효율적으로 만들며 직원들의 생산성을 높이세요.

 자동화 솔루션 살펴보기
자동화 컨설팅 서비스

IBM은 극도로 자동화 컨설팅 서비스를 통해 기업 고객의 비즈니스 혁신을 보장합니다.

 비즈니스 자동화 서비스
IBM Cloud Pak For Business Automation

IBM Cloud Pak for Business Automation은 운영 관리 및 자동화를 위한 통합 소프트웨어 구성요소의 모듈식 세트입니다.

 비즈니스 자동화
다음 단계 안내

로우코드 툴로 지능형 자동화를 신속하게 제공하는 비즈니스 프로세스 자동화 솔루션을 알아보세요.

 자동화 솔루션 살펴보기 IBM 자동화 사례 연구 읽기