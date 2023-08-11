MES 시스템은 기업의 계획 및 관리 시스템(예: ERP 시스템)과 실제 제조 운영 사이의 연결 고리 역할을 하며, '스마트 공장'의 핵심 두뇌로서 원자재가 완제품으로 전환되는 실시간 과정을 추적하고 종이 없는 문서화를 수행하는 데 중추적인 역할을 합니다.

기계, 센서, 작업자 및 기타 산업용 사물인터넷(IIoT) 디바이스에서 데이터를 수집하여 생산 활동 상태에 대한 정확한 최신 인사이트를 제공합니다. MES 시스템은 생산 프로세스에 대한 실시간 가시성과 제어 기능을 제공하여 이해관계자가 운영을 모니터링하고, 병목 현상을 해결하고, 다운타임 및 재작업을 줄이고, 정보에 입각한 의사 결정을 신속하게 내릴 수 있도록 지원합니다. MES 시스템은 관리자의 프로세스 관리 및 프로세스 제어를 지원하여 최적의 제조 성능을 향상시킬 수 있습니다. 또한 생산 라인 전반에 걸쳐 정보를 생성 및 배포하여, 트리거 이벤트에 따라 작업 지시 및 작업 지침을 전달할 수 있습니다.

이러한 시스템은 최적화된 생산 계획과 스케줄링을 지원해 효율적인 리소스 할당, 워크로드 밸런싱 및 정시 납품을 보장하여 수익성을 개선합니다. 또한, 품질 관리 절차를 시행하고, 지표를 모니터링하고, 실시간 데이터를 캡처하여 품질 관리 및 규정 준수에 중요한 역할을 합니다. MES 시스템을 통한 재고 수준 및 자재 이동 관리를 통해 효과적인 재고 관리, 최소한의 생산 지연 및 적시 자재 확보가 실현됩니다.

또한 MES 시스템은 조직에 포괄적이고 정확한 생산 데이터를 제공하여 데이터 기반 의사 결정을 통해 비즈니스 프로세스를 지속적으로 개선하고 리소스 활용을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 또한 제조 효율성을 측정하는 데 사용되는 중요한 지표인 전반적인 장비 효율성(OEE) 측정을 지원합니다. MES 시스템은 워크플로를 간소화하고, 작업을 자동화하며, 실시간 피드백을 제공하여 생산 현장의 효율성과 생산성을 높여줍니다. 또한 이러한 시스템은 스마트 제조 라이프사이클 전반에 걸쳐 자재 및 프로세스의 이동을 추적하여 엄격한 규제가 적용되는 산업에 필수적인 공급망 추적성 및 계보를 가능하게 합니다.

MES를 구현하기 전에 제조 운영에 대한 철저한 평가를 수행하고, 명확한 목표를 설정하고, 주요 이해관계자를 참여시키고, 특정 요구 사항에 적합한 MES 공급업체를 선택하는 것이 중요합니다. 적절한 계획과 준비는 성공적인 MES 구현에 기여하고 조직에 미치는 이점을 극대화할 수 있습니다.