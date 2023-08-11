제조 실행 시스템(MES)은 제조 업계 전반에서 인기가 높아지고 있습니다. 이러한 솔루션을 구현하는 것은 조직의 새로운 생산성 시대를 여는 열쇠가 될 수 있지만, 새롭고 광범위한 IT 소프트웨어를 구현하는 것은 부담스러울 수 있습니다. MES를 구현하기에 적절한 시기는 각 조직의 특정 요구 사항과 상황에 따라 달라지며, 모든 상황에 맞는 일률적인 해답은 없지만 몇 가지 주요 지표를 보면 지금이 적절한 시기가 될 수 있습니다.
제조 프로세스가 더욱 복잡해지고 수동으로 관리하기가 어려워진 경우 MES는 제조 운영 관리를 간소화하고 효율성을 높이며 오류를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 회사가 성장하고 제조 기능을 확장함에 따라 MES는 더 크고 복잡한 생산 워크플로를 관리하는 데 필요한 도구를 제공할 수 있습니다. 생산 프로세스에서 비효율성, 병목 현상, 품질 관리 문제 또는 규정 준수 문제가 발생하는 경우 MES는 생산 라인 전반에 걸쳐 실시간 데이터 및 성능 분석을 제공하여 이러한 문제를 신속하게 식별하고 해결할 수 있습니다.
MES 시스템은 기업의 계획 및 관리 시스템(예: ERP 시스템)과 실제 제조 운영 사이의 연결 고리 역할을 하며, '스마트 공장'의 핵심 두뇌로서 원자재가 완제품으로 전환되는 실시간 과정을 추적하고 종이 없는 문서화를 수행하는 데 중추적인 역할을 합니다.
기계, 센서, 작업자 및 기타 산업용 사물인터넷(IIoT) 디바이스에서 데이터를 수집하여 생산 활동 상태에 대한 정확한 최신 인사이트를 제공합니다. MES 시스템은 생산 프로세스에 대한 실시간 가시성과 제어 기능을 제공하여 이해관계자가 운영을 모니터링하고, 병목 현상을 해결하고, 다운타임 및 재작업을 줄이고, 정보에 입각한 의사 결정을 신속하게 내릴 수 있도록 지원합니다. MES 시스템은 관리자의 프로세스 관리 및 프로세스 제어를 지원하여 최적의 제조 성능을 향상시킬 수 있습니다. 또한 생산 라인 전반에 걸쳐 정보를 생성 및 배포하여, 트리거 이벤트에 따라 작업 지시 및 작업 지침을 전달할 수 있습니다.
이러한 시스템은 최적화된 생산 계획과 스케줄링을 지원해 효율적인 리소스 할당, 워크로드 밸런싱 및 정시 납품을 보장하여 수익성을 개선합니다. 또한, 품질 관리 절차를 시행하고, 지표를 모니터링하고, 실시간 데이터를 캡처하여 품질 관리 및 규정 준수에 중요한 역할을 합니다. MES 시스템을 통한 재고 수준 및 자재 이동 관리를 통해 효과적인 재고 관리, 최소한의 생산 지연 및 적시 자재 확보가 실현됩니다.
또한 MES 시스템은 조직에 포괄적이고 정확한 생산 데이터를 제공하여 데이터 기반 의사 결정을 통해 비즈니스 프로세스를 지속적으로 개선하고 리소스 활용을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 또한 제조 효율성을 측정하는 데 사용되는 중요한 지표인 전반적인 장비 효율성(OEE) 측정을 지원합니다. MES 시스템은 워크플로를 간소화하고, 작업을 자동화하며, 실시간 피드백을 제공하여 생산 현장의 효율성과 생산성을 높여줍니다. 또한 이러한 시스템은 스마트 제조 라이프사이클 전반에 걸쳐 자재 및 프로세스의 이동을 추적하여 엄격한 규제가 적용되는 산업에 필수적인 공급망 추적성 및 계보를 가능하게 합니다.
MES를 구현하기 전에 제조 운영에 대한 철저한 평가를 수행하고, 명확한 목표를 설정하고, 주요 이해관계자를 참여시키고, 특정 요구 사항에 적합한 MES 공급업체를 선택하는 것이 중요합니다. 적절한 계획과 준비는 성공적인 MES 구현에 기여하고 조직에 미치는 이점을 극대화할 수 있습니다.
제조 실행 시스템(MES) 소프트웨어를 선택하는 것은 모든 조직에서 중요한 결정입니다. MES 소프트웨어는 생산 프로세스를 최적화하고, 생산성을 개선하고, 품질 관리를 강화하고 운영을 간소화하는 데 도움이 됩니다.
다음은 특정 요구 사항에 적합한 MES 소프트웨어를 선택하는 프로세스를 안내하는 몇 가지 단계입니다.
이러한 단계를 따르고 옵션을 철저히 평가하면 비즈니스 목표에 부합하고 제조 성공에 기여하는 MES 소프트웨어를 선택할 가능성이 높아집니다.
제조 실행 시스템(MES)은 데이터 수집의 중요한 수단이자 제조업체의 디지털 혁신의 중요한 부분입니다. 하지만 대규모 조직의 경우 이는 많은 출처 중 하나일 뿐입니다. MES 소프트웨어는 엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 또는 자산 성능 관리(APM) 플랫폼 내에서 다른 데이터 소스와 함께 통합될 때 더 많은 기능을 수행할 수 있습니다.
IBM® Maximo Application Suite는 MES와 통합되어 제조 운영, 안정성 및 성능을 개선하는 데 도움이 되는 단일 클라우드 기반 환경입니다. 30년 이상 시장을 선도하고 있는 기술을 기반으로 구축된 애플리케이션을 통해 위험을 줄이고 준수를 유지하며 ROI를 높이세요.
