리스크에 대비한 금융의 중추로서의 통합

CFO가 마진을 보호하고 예측을 강화하며 자신 있게 리드하려면 시스템 연결이 필요합니다.
오늘날 CFO들은 경제 불확실성과 규제 감시의 강화를 배경으로 더 엄격한 예측, 더 빠른 마감 주기, 강력한 마진 보호 등 점점 많은 압박을 받고 있습니다. 그러나 많은 재무 조직에서 여전히 ERP, CRM, 청구 및 은행 시스템이 서로 단절되어 있습니다. 그 결과 수동 해결 방법, 가시성 격차 및 운영 위험으로 가득 찬 O2C(Order to Cash) 주기가 형성되었습니다.
시스템이 연결되지 않으면 재무팀이 데이터 분석보다 데이터 조정에 더 많은 시간을 할애해야 합니다.됩니다. 워크플로가 끊어지면 의사 결정이 느려지고 오류가 발생하며 재무 보고에 대한 신뢰도가 약해집니다. 월말 마감이 촉박해지고 수동적이 됩니다. 규정 준수를 유지하기가 어려워지고 예측을 신뢰할 수 없게 됩니다.
O2C 프로세스 파편화는 다음과 같은 경우 취약점을 생성하고 전체 주기에 걸쳐 CFO를 위험에 노출시킵니다.
- 고객 및 계약 데이터가 시스템 간 불일치
- 청구 이벤트 누락 또는 지연
- 결제 처리에 수동 대조 작업이 필요해 현금 적용 속도 저하
- 근본 원인을 추적하기 어려워 분쟁 확대
이러한 격차가 심화되면 마진을 보호하거나 이사회에서 바로 사용할 수 있는 정확한 예측을 제공하기 어렵습니다.
수익 누수가 사고 한번에 발생하는 경우는 거의 없습니다. 청구 지연, 피할 수 있이는 었던 분쟁, 갱신 지연, 느린 수금 등이 쌓인 결과물입니다. 또한 수동 프로세스는 특히 감사 중에 규정 준수 노출을 증가시킵니다. 그래서 현금 흐름을 예측하지 못하고 보고된 수치를 신뢰할 수 없게 되는데, 이는 CFO가 감당할 수 없는 두 가지 위험입니다.
재무 위험 대비는 연결에서 시작됩니다. AI 기반 통합을 통해 CFO는 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
- 주문, 청구 및 결제 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 단일 소스
- 유효성 검사 자동화로 조기에 분쟁 방지
- 더 빠르고 예측 가능한 현금 흐름
- 실시간 규정 준수 가시성
- 더 원활하고 신속한 마감, 에스컬레이션 감소
이러한 기능은 거버넌스를 강화하고 정확성을 개선하며 재무 부서가 탄력성과 성장을 주도할 수 있도록 합니다.
혁신을 위해 대대적인 개편이 필요한 것은 아닙니다. 작은 표적화된 움직임들이 의미 있는 변화를 만듭니다. 다음은 CFO가 위험을 줄이기 위해 취할 수 있는 5가지 단계입니다.
1단계: 사일로를 제거하기 위해 핵심 시스템을 연결
2단계: 마찰이 많은 유효성 검사 자동화
3단계: 실시간으로 O2C 예외 및 규정 준수 트리거 모니터링
4단계: 거버넌스를 워크플로에 직접 포함
5단계: 팀에 정확한 데이터와 자동화 제공
조직에서 데이터 흐름을 통합하고 조정을 자동화하면 오류가 줄어들고 주기가 빨라지며, 전략적 이니셔티브에 더 많은 시간을 할애할 수 있어 CFO가 명확성, 자신감, 통제력을 바탕으로 사업을 주도할 수 있습니다.
IBM의 엔드투엔드 재무 컨설팅 서비스를 통해 재무 성과를 실현하세요.
IBM Apptio는 온프레미스 IT 인프라, 퍼블릭 클라우드 서비스 및 소프트웨어 개발의 비용 분석 및 비용 관리를 위한 SaaS 제품군입니다.
IBM Planning Analytics를 사용하여 재무 계획, 예산 편성 및 예측을 개선하고 조직 전반에서 데이터를 기반으로 의사결정을 내리세요.