리스크에 대비한 금융의 중추로서의 통합

시스템이 연결되지 않으면 재무팀이 데이터 분석보다 데이터 조정에 더 많은 시간을 할애해야 합니다.됩니다. 워크플로가 끊어지면 의사 결정이 느려지고 오류가 발생하며 재무 보고에 대한 신뢰도가 약해집니다. 월말 마감이 촉박해지고 수동적이 됩니다. 규정 준수를 유지하기가 어려워지고 예측을 신뢰할 수 없게 됩니다.

O2C 프로세스 파편화는 다음과 같은 경우 취약점을 생성하고 전체 주기에 걸쳐 CFO를 위험에 노출시킵니다.

- 고객 및 계약 데이터가 시스템 간 불일치

- 청구 이벤트 누락 또는 지연

- 결제 처리에 수동 대조 작업이 필요해 현금 적용 속도 저하

- 근본 원인을 추적하기 어려워 분쟁 확대



이러한 격차가 심화되면 마진을 보호하거나 이사회에서 바로 사용할 수 있는 정확한 예측을 제공하기 어렵습니다.