인공지능 컴퓨팅 및 서버 IT 자동화

리스크에 대비한 금융의 중추로서의 통합

게시일 2026년 02월 2일
서로 소통하는 세 명의 사업가
By Subhash Ramachandran

CFO가 마진을 보호하고 예측을 강화하며 자신 있게 리드하려면 시스템 연결이 필요합니다.

오늘날 CFO들은 경제 불확실성과 규제 감시의 강화를 배경으로 더 엄격한 예측, 더 빠른 마감 주기, 강력한 마진 보호 등 점점 많은 압박을 받고 있습니다. 그러나 많은 재무 조직에서 여전히 ERP, CRM, 청구 및 은행 시스템이 서로 단절되어 있습니다. 그 결과 수동 해결 방법, 가시성 격차 및 운영 위험으로 가득 찬 O2C(Order to Cash) 주기가 형성되었습니다.

파편화: 재무 리더십에 대한 전략적 위험

시스템이 연결되지 않으면 재무팀이 데이터 분석보다 데이터 조정에 더 많은 시간을 할애해야 합니다.됩니다. 워크플로가 끊어지면 의사 결정이 느려지고 오류가 발생하며 재무 보고에 대한 신뢰도가 약해집니다. 월말 마감이 촉박해지고 수동적이 됩니다. 규정 준수를 유지하기가 어려워지고 예측을 신뢰할 수 없게 됩니다.

O2C 프로세스 파편화는 다음과 같은 경우 취약점을 생성하고 전체 주기에 걸쳐 CFO를 위험에 노출시킵니다.

- 고객 및 계약 데이터가 시스템 간 불일치

- 청구 이벤트 누락 또는 지연

- 결제 처리에 수동 대조 작업이 필요해 현금 적용 속도 저하

- 근본 원인을 추적하기 어려워 분쟁 확대

이러한 격차가 심화되면 마진을 보호하거나 이사회에서 바로 사용할 수 있는 정확한 예측을 제공하기 어렵습니다.

소리 없는 위협: 수익 누수 및 규정 준수 노출

수익 누수가 사고 한번에 발생하는 경우는 거의 없습니다. 청구 지연, 피할 수 있이는 었던 분쟁, 갱신 지연, 느린 수금 등이 쌓인 결과물입니다. 또한 수동 프로세스는 특히 감사 중에 규정 준수 노출을 증가시킵니다. 그래서 현금 흐름을 예측하지 못하고 보고된 수치를 신뢰할 수 없게 되는데, 이는 CFO가 감당할 수 없는 두 가지 위험입니다.

통합 AI 기반 통합이 CFO에게 제공하는 것

재무 위험 대비는 연결에서 시작됩니다. AI 기반 통합을 통해 CFO는 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

- 주문, 청구 및 결제 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 단일 소스

- 유효성 검사 자동화로 조기에 분쟁 방지

- 더 빠르고 예측 가능한 현금 흐름

- 실시간 규정 준수 가시성

- 더 원활하고 신속한 마감, 에스컬레이션 감소

이러한 기능은 거버넌스를 강화하고 정확성을 개선하며 재무 부서가 탄력성과 성장을 주도할 수 있도록 합니다.

CFO가 지금 취할 수 있는 5단계

혁신을 위해 대대적인 개편이 필요한 것은 아닙니다. 작은 표적화된 움직임들이 의미 있는 변화를 만듭니다. 다음은 CFO가 위험을 줄이기 위해 취할 수 있는 5가지 단계입니다.

1단계: 사일로를 제거하기 위해 핵심 시스템을 연결

2단계: 마찰이 많은 유효성 검사 자동화

3단계: 실시간으로 O2C 예외 및 규정 준수 트리거 모니터링

4단계: 거버넌스를 워크플로에 직접 포함

5단계: 팀에 정확한 데이터와 자동화 제공

조직에서 데이터 흐름을 통합하고 조정을 자동화하면 오류가 줄어들고 주기가 빨라지며, 전략적 이니셔티브에 더 많은 시간을 할애할 수 있어 CFO가 명확성, 자신감, 통제력을 바탕으로 사업을 주도할 수 있습니다.

Subhash Ramachandran

Program Director, webmethods Product Management

IBM
관련 솔루션
재무 컨설팅 서비스

IBM의 엔드투엔드 재무 컨설팅 서비스를 통해 재무 성과를 실현하세요.

 기업 금융 서비스 살펴보기
IBM Apptio

IBM Apptio는 온프레미스 IT 인프라, 퍼블릭 클라우드 서비스 및 소프트웨어 개발의 비용 분석 및 비용 관리를 위한 SaaS 제품군입니다.

         ApptioOne Plus 살펴보기
    IBM Planning Analytics를 활용한 인력 계획

    IBM Planning Analytics를 사용하여 재무 계획, 예산 편성 및 예측을 개선하고 조직 전반에서 데이터를 기반으로 의사결정을 내리세요.

             Planning Analytics 살펴보기
      다음 단계 안내

      인력, 프로세스, 기술의 적절한 조합을 활용하여 재무 기능을 혁신하고 새로운 업무 방식을 발견하는 방법을 알아보세요.

       

             기업 재무 서비스 살펴보기 AI 전략 세션 요청하기