조직은 더 빠르고 스마트한 결정을 내려야 한다는 압박을 끊임없이 받고 있습니다. 재무 계획 및 분석 (FP&A) 전문가는 종종 소급 보고 및 정적 예측에 집중합니다. 이 때문에 현재의 역동적인 비즈니스 환경의 요구 사항을 충족하는 데 제약을 받는 경우가 많습니다.
예상할 수 있듯이 CEO의 34%는 비즈니스 모델 혁신에 대해 우려하고 있으며 CFO의 30%는 예측 정확성에 집중하고 있습니다.
의사 결정 인텔리전스를 도입하는 것은 효과적인 재무 계획의 초석입니다. 이를 통해 FP&A 전문가는 데이터, 기술 및 분석을 활용하여 전략적 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 기술, 외부 데이터 통합, 고급 보고, 위험 관리 및 지속가능성은 FP&A를 의사 결정 인텔리전스 강자로 변화시키고 있습니다.
최첨단 기술은 FP&A 전문가의 역할을 재정의하여 전략적 비즈니스 파트너로 진화할 수 있도록 지원합니다. 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML), 생성형 AI는 이러한 혁신의 핵심으로 수동 작업을 자동화하고 예측 및 규범적 인사이트를 제공합니다.
AI는 FP&A에서 계획, 예산 책정 및 예측 비용 25% 절감, 예산 주기 시간 33% 단축, 전체 예측 정확도 4% 향상, 판매 예측 오류 57% 감소 등 확실한 이점을 제공합니다.
FP&A는 기술 통합을 통해 사후 대응 기능에서 비즈니스 전략의 선제적 동인으로 전환합니다.
비즈니스 역학을 종합적으로 이해하려면 외부 데이터를 FP&A 프로세스에 통합하는 것이 중요합니다. 시장 동향, 경쟁 정보, 지정학적 분석과 같은 외부 데이터 소스는 내부 재무 데이터를 보완하여 강력한 의사 결정 프레임워크를 구축합니다.
외부 데이터 소스를 사용하여 FP&A 팀은 의사 결정 능력을 크게 향상할 수 있습니다. 시장 동향 및 경쟁 데이터와 같은 외부 인사이트를 내부 재무 지표와 통합하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.
외부 데이터와 내부 데이터를 결합하면 숨겨진 인사이트를 발견하고 조직이 외부 변화에 대응할 뿐만 아니라 이를 활용할 수 있는 역량을 강화할 수 있습니다.
기존의 정적인 재무 요약은 복잡한 인사이트를 명확하고 효과적으로 전달하는 동적인 데이터 기반 내러티브로 바뀌었습니다.
강화된 보고 기능은 인사이트 전달 방식을 혁신하여 복잡한 데이터에 더 쉽게 접근하고 이를 실행할 수 있도록 합니다. 이러한 발전은 두 가지 주요 요인으로 주도되고 있습니다.
향상된 보고 기능은 부서 간 협업을 촉진하는 데에도 중추적인 역할을 합니다. FP&A는 명확한 실시간 인사이트를 제공함으로써 모든 부서가 비즈니스 목표를 통합적으로 이해하며 운영할 수 있도록 지원합니다. 이러한 공유된 관점은 사일로를 허물고 투명성을 촉진하여 재무, 운영, 전략 전반의 팀이 효과적으로 협업할 수 있도록 지원합니다.
또한 강화된 보고 기능은 통합 비즈니스 계획(IBP) 및 확장 계획 및 분석(xP&A)을 가능하게 하는 중요한 요소입니다. 이러한 방법론은 재무 및 운영 계획을 조정하여 다음과 같은 방식으로 조직의 성공을 주도하는 일관된 전략을 수립하는 데 중점을 둡니다.
강화된 보고 기능과 부서 간 협업, IBP 및 xP&A를 결합하는 기능을 사용하면 FP&A가 의사 결정에 정보를 제공하는 데 그치지 않고, 최적의 결과를 위해 조직 전략을 적극적으로 형성하고 조정합니다.
IBM watsonx Orchestrate와 watsonx Assistant는 프로세스를 원활하고 신속하게 통합하여 기존 기술 투자를 활용하면서 IBP 및 xP&A를 지원합니다.
위험 관리와 규정 준수는 의사 결정 인텔리전스를 향상하는 데 필수적입니다. FP&A는 이제 규제 요구 사항을 준수하면서 위험을 식별, 모니터링 및 완화하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 역할을 통해 다음과 같은 기능을 수행합니다.
위험과 규정 준수를 통합하면 기업은 성장 기회를 추구하면서 복원력을 유지할 수 있습니다.
지속가능성은 더 이상 부차적인 고려 사항이 아니라 전략적 우선 순위입니다. IBM IBV의 연구인 2023년 ESG 데이터 수수께끼에 따르면 경영진의 72%가 ESG를 수익 창출의 원동력으로 보고 있으며, 76%가 비즈니스 전략의 핵심으로 보고 있습니다. 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 지표를 FP&A 프로세스에 통합하면 다음과 같은 방식으로 재무 전략을 장기적인 지속 가능성 목표에 맞출 수 있습니다.
FP&A의 지속가능성을 의사 결정에 통합함으로써 기업은 오늘날뿐만 아니라 미래에도 지속 가능한 운영을 보장할 수 있습니다.
조직의 FP&A를 의사 결정 인텔리전스 허브로 전환하는 것은 오늘날의 복잡하고 예측할 수 없는 환경을 헤쳐나가고자 하는 조직에 매우 중요한 단계입니다. 고급 기술을 사용하고 외부 데이터를 통합하며 보고를 강화하고 위험 관리를 포함하며 지속가능성을 우선시함으로써 FP&A는 비즈니스 성공을 주도하는 사전 예방적이고 전략적인 파트너가 됩니다.
이러한 발전을 통해 FP&A 전문가는 기존 역할을 뛰어 넘어 조직 전략을 수립하고 장기적인 성장을 촉진하는 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 기업이 의사 결정 인텔리전스를 도입함에 따라 FP&A는 최전선에 서서 조직을 복원력과 민첩성, 지속 가능한 성공으로 이끌고 있습니다.
