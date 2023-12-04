태그
인공지능

개발자가 생성형 AI를 도입할 때 고려할 상위 5개 기준

데스크톱 컴퓨터에서 화면을 보며 집중하는 20대 흑인 남성

작성자

Parul Mishra

Vice President, Product Management, watsonx Orchestrate

IBM

Precedence Research에 따르면, 생성형 AI 도입은 모든 산업 분야의 조직에서 급증하고 있으며, 생성형 AI 시장은 향후 10년 동안 27.02% 성장할 것으로 예상됩니다. 머신 러닝 알고리즘, 신경망 및 생성형 AI의 계산 능력의 발전은 인간의 전문 지식, 직관 및 창의성과 결합되어 새로운 가능성을 열어주고 이전에는 상상할 수 없었던 수준의 혁신을 달성할 수 있습니다. 그 결과, 기업들은 생성형 AI의 엄청난 잠재력을 인식하고 도입률을 높이며 새로운 사용 사례를 모색하고 있습니다.

생성형 AI가 비즈니스를 혁신하고 개발자의 AI 채택을 혁신할 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 여기에는 크리에이티브 및 콘텐츠 관련 작업의 자동화, 기존 기술 스택에 생성형 AI의 통합, 로우코드 개발 플랫폼의 채택 증가가 포함됩니다. 이를 통해 조직은 귀중한 시간과 리소스를 절약하는 동시에 개발자가 다른 우선순위에 집중할 수 있습니다.

생성형 AI는 개발자가 더 복잡한 작업을 처리할 때 기술을 향상하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 또한 모델 학습에 사용할 수 있는 풍부한 데이터는 실험과 학습을 위한 방대한 가능성을 열어주었습니다. 이 흥미로운 분야에서는 개발자들이 자신에게 적합한 생성형 AI 솔루션을 채택하는 것이 필수적입니다.

생성형 AI 기술 평가를 위한 5가지 기준

개발자는 생성형 AI 도입을 고려할 때 다음 기준에 따라 기술을 평가해야 합니다.

  1. 문제 적합성: 개발자는 생성형 AI가 특정 문제나 사용 사례를 해결하는 데 적합한지 평가해야 합니다. 해당 기술이 특정 요구 사항에 부합하는 원하는 아웃풋(예: 이미지, 텍스트 또는 오디오)을 생성할 수 있는지 여부를 고려해야 합니다. 해당 문제와 관련하여 생성형 AI의 능력 및 한계를 이해하는 것은 성공적인 채택에 매우 중요합니다.
  2. 성능 및 정확성: 개발자는 생성형 AI 모델의 성능과 정확성을 평가할 때 생성된 아웃풋의 품질, 다양한 입력 또는 시나리오로 일반화할 수 있는 능력, 결과의 일관성과 같은 지표를 고려해야 합니다. 생성형 AI 모델의 성능을 평가하면 원하는 표준을 충족하고 신뢰할 수 있는 아웃풋을 제공할 수 있습니다.
  3. 확장성 및 리소스 요구 사항: 생성형 AI 모델의 확장성 및 리소스 요구 사항을 분석할 때 개발자는 학습 및 추론에 필요한 계산 리소스, 메모리, 인프라와 같은 요소를 고려해야 합니다. 대규모 데이터 세트를 처리하고 다양한 시스템과 환경에 효율적으로 배포하려면 확장성이 중요합니다.
  4. 윤리적 고려 사항: 생성형 AI를 책임 있게 사용하기 위해 개발자는 관련된 윤리적 영향을 주의해서 생각해야 합니다. 데이터 프라이버시, 공정성, 편향성, 잠재적으로 유해하거나 비윤리적인 사용 등의 요소를 고려해야 합니다. 생성형 AI 모델이 윤리적 지침을 준수하고 위험과 편향을 완화하기 위한 적절한 프로세스를 마련하는 것이 필수적입니다.
  5. 개발 및 통합의 복잡성: 개발자는 기존 시스템 또는 워크플로 내에서 생성형 AI를 개발하고 통합할 때의 복잡성을 평가할 때 생성형 AI 개발을 지원하는 도구, 프레임워크 및 라이브러리의 가용성과 같은 요소를 고려해야 합니다. 효율적인 채택을 위해 기존 코드베이스와의 호환성, 배포의 용이성 및 다른 기술과의 통합을 고려하는 것이 중요합니다.

이 다섯 가지 기준은 개발자가 생성형 AI 도입 여정을 시작할 때 지침이 될 수 있지만, 개발자는 특정 요구 사항, 업계 표준 또는 조직의 필요에 따라 추가 기준을 고려해야 할 수도 있습니다. 생성형 AI 기술 도입의 이점을 극대화하기 위해 개발자들이 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 철저한 평가 프로세스가 중요합니다.

생성형 AI는 단순히 지나가는 트렌드가 아니라 AI 환경의 판도를 바꾸는 기술입니다. 기존 프로세스에 원활하게 통합된 창의적인 작업을 자동화하는 기능은 IBM watsonx.ai와 같은 AI 및 자동화 기능을 가능하게 합니다. IBM watsonx Orchestrate와 IBM watsonx Code Assistant는 조직을 위한 필수 도구입니다. 시장이 계속 진화함에 따라 생성형 AI의 채택은 비즈니스 운영 방식을 재편하여 새로운 기회를 창출하고 산업을 혁신할 수 있는 위치에 있습니다. 이 기술을 신중하게 수용하는 개발자는 AI에 대한 의존도가 점점 더 높아지는 세상에서 의심의 여지 없이 성공할 것입니다.

 

