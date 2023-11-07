지능형 자동화로 생성형 AI의 힘 활용

기업 내에서 생성형 AI를 적용할 방법을 모색하는 비즈니스 리더는 어디서부터 시작해야 할지, 어떤 것이 쉽게 확장할 수 있는지, 어떤 것이 가장 큰 ROI를 제공할 수 있는지 파악하기 어려울 수 있습니다. 하지만 그 해답은 생각보다 훨씬 간단할 수 있습니다. 바로 자동화입니다. AI가 자동화 기술에 통합되는 것을 ‘지능형 자동화’라고 하며, 이는 기업이 생성형 AI를 업무에 적용하는 매우 영향력 있는 방법입니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)가 최근 발표한 최신 글로벌 연구인 ‘인공지능과 자동화 기회 포착‘은 다양한 산업 분야의 경영진 2,000명을 대상으로 한 인터뷰를 분석한 결과, 최고 경영진이 지능형 자동화의 운영적, 궁극적으로 재무적 이점을 인식하고 있음을 보여줍니다. 보고서에 따르면 설문조사에 참여한 임원 중 무려 92%가 2026년까지 조직의 워크플로를 디지털화하고 AI 기반 자동화를 활용할 것으로 예상하고 있습니다.
기업이 디지털 혁신을 추진하고 운영과 프로세스 전반에 걸쳐 데이터와 기술을 통합하면서 관리 업무, 워크플로, 모니터링, 플랫폼 간 통합 등 규모에 관계없이 비즈니스 이니셔티브를 자동화할 수 있는 기회가 생겨나고 있습니다. 동시에 디지털 혁신은 비즈니스가 실행되는 기술 시스템, 플랫폼 및 인프라의 복잡성을 크게 증가시키기 때문에 IT 조직이 자동화의 최전선에 서 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 연구에 따르면 경영진은 IT 서비스 관리, DevSecOps 및 IT 운영 관리의 자동화 비율이 향후 3년 동안 두 배 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
예를 들어, 기업의 디지털 트랜스포메이션이 어느 정도 진행되면 시스템이 너무 복잡해지고 데이터가 너무 빠르게 처리되어 엔지니어가 직접 모니터링하는 것이 거의 불가능할 수 있습니다. 이 영역에서 자동화는 단순히 있으면 좋은 것이 아니라 비즈니스의 필수 요소가 됩니다. 올바른 자동화 도구는 인간의 두뇌보다 더 빠르게 방대한 양의 정보를 모니터링하고 에너지 사용, 저장 용량, 비용 및 기타 비즈니스에 중요한 요소와 관련하여 미리 설정된 규칙에 따라 엔지니어에게 문제를 알려줄 수 있습니다.
이제 이미 영향력 있는 자동화 기술에 생성형 AI를 적용하세요. 생성형 AI를 사용하면 단순한 모니터링이 아니라 패턴을 식별하고 학습할 수 있습니다. 또한 단순히 엔지니어에게 문제를 알리는 데 그치지 않고 문제가 발생하기도 전에 가능한 원인에 대한 보고서 초안을 작성하고 해결책을 제안합니다.
인간의 두뇌가 실시간으로 처리할 수 없는 속도로 생성되는 압도적인 양의 데이터를 고려할 때 IT 조직은 지능형 자동화에 대한 ROI를 관찰할 수 있는 당연한 장소처럼 보일 수 있습니다. 그러나 IT 시스템이 점점 더 복잡해지고 있는 것처럼 조직 전반의 비즈니스 부서도 복잡해지고 있습니다.
그렇다면 생성형 AI와 자동화의 조합이 강력한 힘을 발휘하는 또 다른 분야는 무엇일까요? 이제 모든 부서와 직원들은 더 많은 정보를 더 빠르게 처리하고 더 많은, 때로는 호환되지 않는 도구와 플랫폼에서 더 많은 데이터를 관리해야 합니다. 자동화는 IT 팀과 마찬가지로 이러한 팀에서도 프로세스를 간소화하고 반복적인 업무의 고단함을 없애는 데 유용할 수 있지만, 비기술 팀에서는 자동화 프로그래밍에 필요한 엔지니어링 기술이 없다는 한 가지 중요한 장벽이 존재했습니다.
이제 자동화 도구에 생성형 AI를 적용하면 기술 전문가가 아닌 직원도 자연어를 사용하여 자동화를 원하는 항목을 프로그래밍할 수 있으므로 그 장벽이 허물어집니다. 많은 비즈니스 리더들이 직장에서 기술을 구현하여 직원의 역량을 강화하고 생산성을 높일 수 있는 방법을 고민하고 있습니다. 실제로 설문조사에 참여한 임원 중 54%가 새로운 업무 방식을 제공하는 데 있어 자동화와 AI의 역할을 평가하고 있다고 답했습니다.
오늘날 경쟁이 치열하고 빠르게 진화하는 글로벌 경제에서 모든 비즈니스가 생존하려면 디지털 혁신이 필요합니다. 이는 복잡성을 가져올 수 있지만, 자동화와 생성형 AI 적용의 기회를 창출하기도 합니다. 생성형 AI를 적용할 방법을 찾고자 하는 비즈니스 리더는 자동화가 조직에 어떤 영향을 미칠 수 있는지, 또는 이미 영향을 미치고 있는지를 살펴보는 것부터 시작해야 합니다.
연구에 따르면 최고 경영진 10명 중 8명은 생성형 AI의 이점이 잠재적 위험을 감수할 만한 가치가 있다는 데 동의하는 것으로 나타났습니다. 생성형 AI와 자동화의 힘을 발견하면 그 이유를 쉽게 알 수 있습니다.
