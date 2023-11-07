지능형 자동화로 생성형 AI의 힘 활용

기업이 디지털 혁신을 추진하고 운영과 프로세스 전반에 걸쳐 데이터와 기술을 통합하면서 관리 업무, 워크플로, 모니터링, 플랫폼 간 통합 등 규모에 관계없이 비즈니스 이니셔티브를 자동화할 수 있는 기회가 생겨나고 있습니다. 동시에 디지털 혁신은 비즈니스가 실행되는 기술 시스템, 플랫폼 및 인프라의 복잡성을 크게 증가시키기 때문에 IT 조직이 자동화의 최전선에 서 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 연구에 따르면 경영진은 IT 서비스 관리, DevSecOps 및 IT 운영 관리의 자동화 비율이 향후 3년 동안 두 배 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

예를 들어, 기업의 디지털 트랜스포메이션이 어느 정도 진행되면 시스템이 너무 복잡해지고 데이터가 너무 빠르게 처리되어 엔지니어가 직접 모니터링하는 것이 거의 불가능할 수 있습니다. 이 영역에서 자동화는 단순히 있으면 좋은 것이 아니라 비즈니스의 필수 요소가 됩니다. 올바른 자동화 도구는 인간의 두뇌보다 더 빠르게 방대한 양의 정보를 모니터링하고 에너지 사용, 저장 용량, 비용 및 기타 비즈니스에 중요한 요소와 관련하여 미리 설정된 규칙에 따라 엔지니어에게 문제를 알려줄 수 있습니다.

이제 이미 영향력 있는 자동화 기술에 생성형 AI를 적용하세요. 생성형 AI를 사용하면 단순한 모니터링이 아니라 패턴을 식별하고 학습할 수 있습니다. 또한 단순히 엔지니어에게 문제를 알리는 데 그치지 않고 문제가 발생하기도 전에 가능한 원인에 대한 보고서 초안을 작성하고 해결책을 제안합니다.

인간의 두뇌가 실시간으로 처리할 수 없는 속도로 생성되는 압도적인 양의 데이터를 고려할 때 IT 조직은 지능형 자동화에 대한 ROI를 관찰할 수 있는 당연한 장소처럼 보일 수 있습니다. 그러나 IT 시스템이 점점 더 복잡해지고 있는 것처럼 조직 전반의 비즈니스 부서도 복잡해지고 있습니다.