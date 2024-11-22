분석의 진화: 1세대에서 생성형 AI로

Hadoop과 같은 빅데이터 기술이 등장한 초기 데이터 혁명부터 오늘날의 생성형 AI의 발전까지를 돌이켜 보면, 우리가 중추적인 순간에 서 있는 것이 분명합니다. 이 시대에는 조직이 AI의 잠재력을 최대한 활용하기 위해 전략적 전환을 해야 합니다. IBM은 이 약속을 기업을 위한 실질적인 가치로 전환하여 AI 기반 환경에서 탐색하고 성공할 수 있도록 지원하는 데 중점을 두고 있습니다.

인공 지능 분야의 발명이라는 유서 깊은 유산을 보유한 IBM은 이러한 진화를 주도할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. 그러나 생성형 시대로 접어들면서 앞으로 나아갈 길은 단순한 기술 발전 그 이상입니다. 신뢰, 협업, 간소화가 핵심입니다. 오늘날 데이터는 방대하고 강력하지만, 진정한 가치는 실행 가능한 인사이트를 도출하기 위해 데이터를 얼마나 잘 활용하고 관리할 수 있는지에 달려 있습니다. 생성형 AI가 진정으로 비즈니스를 혁신하기 위해서는 애플리케이션을 단순화하여 기업 혁신이라는 광범위한 전략에 완벽하게 부합하도록 해야 합니다.