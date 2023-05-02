AI 개발을 멈추는 대신 윤리 우선시 필요

최근 일부 기술 리더들은 새로운 윤리 기준을 마련하기 위해 더 강력한 AI 시스템의 훈련을 6개월간 중단할 것을 촉구했습니다. 편지의 의도와 동기는 의심할 여지없이 좋았지만, 근본적인 요점을 놓치고 있습니다. 이러한 시스템은 오늘날 우리가 통제할 수 있으며 해결책도 마찬가지입니다.

책임감 있는 교육과 함께 전체 AI 파이프라인에 대한 설계 윤리 접근 방식, 그리고 AI에 대한 여러 이해관계자의 협력이 뒷받침되면 이러한 시스템을 더 나은 시스템으로 만들 수 있습니다. AI는 끊임없이 진화하는 기술입니다. 따라서 현재 사용 중인 시스템과 내일 가동될 시스템 모두에 대해 교육은 AI 구축에 있어 책임 있는 접근법의 일부가 되어야 합니다. 책임감 있는 AI의 우선순위를 정하기 위해 잠시 멈출 필요는 없습니다.

이제 우리 모두가 지속적으로 채택하고 개선해야 할 AI 윤리 기준과 가드레일에 대해 진지하게 고민해야 할 때입니다. IBM은 수년 전 업계 최초로 AI 윤리 위원회를 설립하고 전사적인 AI 윤리 프레임워크를 마련했습니다. 저희는 업계에서의 위치뿐만 아니라 다른 사람들과의 협업을 우선시하는 다중 이해관계자 접근 방식을 통해 현재와 미래의 환경을 조사함으로써 이러한 프레임워크를 강화하고 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

IBM 이사회는 책임감 있고 중앙 집중화된 거버넌스 구조를 통해 명확한 정책을 수립하고 AI 라이프사이클 전반에 걸쳐 책임감을 부여하는 한편, IBM의 비즈니스 요구 사항을 민첩하고 유연하게 지원합니다. 이는 매우 중요한 일이며, 저희는 기존 AI 시스템과 보다 진보된 AI 시스템 모두에서 이를 실행해 왔습니다. 다시 말씀드리지만, 미래 AI 시스템의 위험에만 초점을 맞추고 현재의 위험을 무시할 수는 없기 때문입니다. 가치 정렬과 AI 윤리 활동은 지금 당장 필요하며, AI가 발전함에 따라 지속적으로 진화해야 합니다.

협업 및 감독과 함께 이러한 시스템을 구축하는 기술적 접근 방식은 처음부터 윤리적 고려 사항에 따라 형성되어야 합니다. 예를 들어, AI에 대한 우려는 종종 "블랙박스" 내부에서 어떤 일이 일어나는지에 대한 이해 부족에서 비롯됩니다. 그렇기 때문에 IBM은 모델의 공정성과 편향성을 모니터링하고, 사용된 데이터의 출처를 파악하며, 궁극적으로 보다 투명하고 설명 가능하며 신뢰할 수 있는 AI 관리 프로세스를 제공할 수 있는 거버넌스 플랫폼을 개발했습니다. 또한, IBM의 엔터프라이즈용 AI 전략은 전체 AI 라이프사이클 프로세스 전반에 걸쳐 신뢰를 구축하는 접근 방식에 중점을 두고 있습니다. 이는 모델 자체의 생성에서 시작하여 시스템을 학습하는 데이터로 확장되며, 궁극적으로는 개방형 도메인이 아닌 특정 비즈니스 애플리케이션 도메인에 이러한 모델을 적용하는 것으로까지 확장됩니다.