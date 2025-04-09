디지털 경제에서는 매 순간이 중요합니다. 조직은 전례 없는 양의 데이터를 생성하고 사용하지만, 이 데이터에 대해 실시간으로 조치를 취할 수 있는 능력은 여전히 심각하게 제한되어 있습니다. 비즈니스 환경이 점점 더 복잡하고 역동적으로 변화함에 따라 의사 결정을 내릴 수 있는 시간이 줄어들고 있습니다. Gartner의 의사 결정 리엔지니어링 설문조사에 따르면 71%의 조직이 의사 결정 요구가 점점 더 빈번하고 신속하며 복잡해지고 있다고 응답했습니다. 그러나 실시간 데이터가 없으면 이러한 의사 결정은 오늘날의 현실이 아닌 어제의 인사이트를 기반으로 이루어집니다.

금융, 소매, 의료 등 시간에 민감한 산업에서는 느린 데이터 통합으로 인한 어려움을 점점 더 많이 느끼고 있습니다.

· 금융 서비스: 금융 기관은 신용 점수, 사기 탐지 및 규정 준수를 위해 정확한 데이터에 의존합니다. 느린 데이터는 잘못된 의사 결정과 보안 침해로 이어집니다. 5분 만에 적발된 사기 사건은 5시간 만에 적발된 사기 사건보다 훨씬 피해가 적습니다.

· 소매: 실시간 데이터는 재고 관리, 수요 예측 및 개인화를 위한 핵심 요소입니다. 이를 사용하지 않으면 소매업체는 재고 부족, 재고 과잉, 판매 손실 및 초과 재고의 위험을 감수할 수 있습니다. 비효율적인 재고 관리로 인해 전 세계적으로 기업은 매년 약 1조 1천억 달러의 손실을 보고 있으며, 소매업체만 해도 과잉 재고로 인해 매년 4,710억 달러의 손실을 보고 있습니다.

· 의료: 느리고 오래된 데이터를 기반으로 한 의료 결정은 진단 오류, 치료 지연, 사망률 증가로 이어집니다. 오래된 환자 정보로 인한 의료 오류는 미국에서 세 번째로 큰 사망 원인으로, 연간 200억 달러의 비용이 발생합니다.

· 기술 및 AI: 느린 데이터는 예측 분석을 저해하고 제품 최적화 및 고객 유지에 영향을 미치는 혁신을 지연시킵니다. 오래된 데이터를 사용하여 AI 모델을 학습하는 회사는 부정확한 예측으로 인해 전 세계적으로 6%의 매출 손실(약 4억 600만 달러)을 경험합니다.

아무것도 하지 않는 데 드는 비용은 실시간 데이터 통합으로 업그레이드하는 데 드는 비용보다 훨씬 더 큽니다.