기업이 데이터 웨어하우징 솔루션 현대화를 가속화해야 하는 이유

코로나19 팬데믹과 같은 예상치 못한 상황과 지속되는 거시경제적 분위기는 전 세계 기업들이 디지털 혁신을 기하급수적으로 가속화해야 한다는 경각심을 불러일으키고 있습니다. 팬데믹 기간 동안 봉쇄와 사회적 거리두기 제한으로 인해 비즈니스 운영이 변화하면서 디지털 혁신이 모든 조직의 생존에 필수적이라는 것이 금세 분명해졌습니다.

비즈니스, 개인 및 교육용 원격 인터넷 액세스에 대한 의존도가 높아지면서 데이터 수요가 증가하고 전 세계적으로 데이터 소비가 증가했습니다. 또한 온라인 거래와 웹 트래픽의 증가로 인해 엄청난 양의 데이터가 생성되었습니다. 데이터 웨어하우징 솔루션의 현대화를 시작하세요.

기업들은 기존 또는 엔터프라이즈 데이터 웨어하우징 솔루션이 막대한 업무 부담을 감당할 수 없다는 것을 깨달았습니다. 혁신적인 조직은 더 큰 데이터 용량을 관리하고 안전한 스토리지 솔루션을 확보하여 소비자의 요구를 충족할 수 있는 최신 솔루션을 찾고 있었습니다. 이러한 발전 중 하나로 현대화된 데이터 웨어하우징 기술의 빠른 도입이 포함되었습니다. 비즈니스 성공과 경쟁력 유지 능력은 여기에 달려 있습니다.