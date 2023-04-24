기업이 데이터 웨어하우징 솔루션 현대화를 가속화해야 하는 이유

코로나19 팬데믹과 같은 예상치 못한 상황과 지속되는 거시경제적 분위기는 전 세계 기업들이 디지털 혁신을 기하급수적으로 가속화해야 한다는 경각심을 불러일으키고 있습니다. 팬데믹 기간 동안 봉쇄와 사회적 거리두기 제한으로 인해 비즈니스 운영이 변화하면서 디지털 혁신이 모든 조직의 생존에 필수적이라는 것이 금세 분명해졌습니다.
비즈니스, 개인 및 교육용 원격 인터넷 액세스에 대한 의존도가 높아지면서 데이터 수요가 증가하고 전 세계적으로 데이터 소비가 증가했습니다. 또한 온라인 거래와 웹 트래픽의 증가로 인해 엄청난 양의 데이터가 생성되었습니다. 데이터 웨어하우징 솔루션의 현대화를 시작하세요.
기업들은 기존 또는 엔터프라이즈 데이터 웨어하우징 솔루션이 막대한 업무 부담을 감당할 수 없다는 것을 깨달았습니다. 혁신적인 조직은 더 큰 데이터 용량을 관리하고 안전한 스토리지 솔루션을 확보하여 소비자의 요구를 충족할 수 있는 최신 솔루션을 찾고 있었습니다. 이러한 발전 중 하나로 현대화된 데이터 웨어하우징 기술의 빠른 도입이 포함되었습니다. 비즈니스 성공과 경쟁력 유지 능력은 여기에 달려 있습니다.
데이터 웨어하우징은 회사 또는 조직에서 사용하는 안전한 전자 정보 스토리지입니다. 검색, 분석 및 보고할 수 있는 수많은 과거 데이터를 생성하여 조직의 성과 및 운영에 대한 통찰력 또는 예측 분석을 제공합니다.
데이터 웨어하우징 솔루션은 비즈니스 효율성을 높이고, 미래 분석 및 예측을 구축하며, 생산성을 높이고, 비즈니스 성공을 향상시킵니다. 이러한 솔루션은 데이터를 분류하고 회사의 모든 사람이 분석할 수 있는 읽을 수 있는 대시보드로 변환합니다. 하나의 중앙 저장소에서 데이터가 보고되므로 경영진은 보다 의미 있는 비즈니스 인사이트를 도출하고 더 빠르고 더 나은 의사결정을 내릴 수 있습니다.
데이터 웨어하우스는 기록 데이터에 대한 보고서를 실행하여 어떤 시스템과 프로세스가 작동 중이고 어떤 방법을 개선해야 하는지 명확하게 파악할 수 있습니다. 데이터 웨어하우스는 인공 지능 및 머신 러닝(AI/ML) 솔루션의 기반 아키텍처이기도 합니다.
정형, 반정형, 비정형에 관계없이 모든 것이 데이터입니다. 대부분의 기업 또는 기존 데이터 웨어하우징은 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS) 데이터베이스를 통한 구조화된 데이터만 지원합니다. 기업에서는 기업 데이터를 처리하기 위해 추가적인 리소스와 인력이 필요합니다. 비효율을 초래하고 비용을 증가시키는 기존 도구로 비즈니스 효율성과 민동성을 달성하는 것은 거의 불가능합니다.
데이터를 관리, 저장, 처리하는 것은 비즈니스의 효율성과 성공에 매우 중요합니다. 최신 데이터 웨어하우징 기술은 모든 데이터 형식을 처리할 수 있습니다. 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 고급 분석 분야의 획기적인 발전으로 인해 최신 데이터 웨어하우스에 대한 수요가 생겨났습니다.
오늘날의 데이터 웨어하우스는 구식 단일 스택 웨어하우스와는 다릅니다. 기존 데이터 웨어하우스나 기업용 데이터 웨어하우스가 주로 데이터 처리에 중점을 두었던 것과 달리, 최신 버전은 다양한 형식으로 여러 소스에서 엄청난 양의 데이터를 저장하고 분석을 생성하여 비즈니스 의사 결정을 내리도록 설계되었습니다.
기업을 위한 우수한 솔루션은 데이터 패브릭 및 데이터 메시 기술을 사용하여 기존 온프레미스 데이터 웨어하우징과 데이터 레이크하우스 솔루션을 통합하는 것입니다. 그렇게 하면 장기적으로 사용할 수 있는 최신 데이터 웨어하우징 솔루션이 만들어집니다.
데이터 레이크하우스에는 조직의 데이터가 비정형, 정형, 반정형 형태로 저장되어 있으며, 즉시 또는 향후 사용을 위해 무기한 저장할 수 있습니다. 이 데이터는 비즈니스 인사이트를 얻기 위해 데이터를 연구하는 데이터 과학자 및 엔지니어가 사용합니다. 데이터 레이크 또는 데이터 레이크하우스 스토리지 비용은 데이터 웨어하우스보다 저렴합니다. 또한 데이터 레이크와 데이터 레이크하우스는 관리에 소요되는 시간이 줄어들어 운영 비용이 절감됩니다. IBM은 이러한 비즈니스 상황을 달성하기 위한 차세대 데이터 레이크하우스 솔루션을 보유하고 있습니다.
데이터 패브릭은 분산된 소유권을 통해 고급 데이터 보안 문제를 해결하는 차세대 데이터 분석 플랫폼입니다. 일반적으로 조직에는 분석을 위해 통합해야 하는 여러 비즈니스 라인의 여러 데이터 원본이 있습니다. 데이터 패브릭 아키텍처는 분산된 데이터 소스를 효과적으로 통합하고 중앙에서 관리되는 데이터 공유 및 거버넌스 지침을 통해 이를 연결합니다.
많은 기업이 클라우드 제공업체를 기반으로 하는 유연한 하이브리드 및 멀티 클라우드 솔루션을 찾고 있습니다. 데이터 메시 솔루션은 데이터 카탈로그를 관리하여 구조화된 쿼리 언어(SQL 쿼리) 쿼리를 관련 RDBMS 또는 데이터 레이크하우스로 푸시하고, 사용자에게 가상화된 테이블과 데이터를 제공합니다. 데이터 메시 원칙에 따르면, 비즈니스 데이터를 로컬에 저장하지 않기 때문에 비즈니스에 유리한 점입니다. 성공적인 데이터 메시 솔루션은 회사의 자본 및 운영 비용을 줄여줍니다.
IBM® Cloud Pak for Data는 데이터 패브릭 및 데이터 메시 솔루션의 훌륭한 예입니다. 클라우드 기술은 인공 지능(AI) 능력, 지능형 에지 서비스, 고급 무선 연결 등을 위한 선호 플랫폼으로 부상했습니다. 많은 기업이 하이브리드, 멀티 클라우드 전략을 활용하여 비즈니스 성능과 성공을 개선하고 비즈니스 세계에서 성공할 것입니다.
데이터 웨어하우스 현대화에는 보안을 손상시키지 않고 인프라를 확장하는 것이 포함됩니다. 이를 통해 기업은 새로운 기술의 이점을 활용하여 데이터 프로세스의 속도와 민첩성을 높이고, 변화하는 비즈니스 요구 사항을 충족하며, 빅 데이터 시대에 발맞춰 관련성을 유지할 수 있습니다. 현재 데이터의 다양성과 양이 증가함에 따라 기업은 오늘날 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 데이터 웨어하우스를 현대화하는 것이 필수적입니다. 기업은 실시간으로 가치 있는 인사이트와 보고서를 필요로 하지만 엔터프라이즈 또는 레거시 데이터 웨어하우스로는 최신 데이터 수요를 따라잡을 수 없습니다.
데이터 웨어하우스는 흥미로운 진화의 시점에 있습니다. 글로벌 데이터 웨어하우징 시장 규모가 향후 5년 동안 250% 이상 성장할 것으로 추산됨에 따라(ibm.com 외부 링크) 기업들은 이전보다 사용하기 쉬운 새로운 데이터 웨어하우스 솔루션과 도구에 의존하게 될 것입니다.
AI와 기타 획기적인 기술은 조직을 향후 10년으로 이끌 것입니다. 데이터 소비 및 부하가 계속해서 증가하여, 이로 인해 기업은 최첨단 데이터 웨어하우징 솔루션을 구현하는 새로운 방법을 찾아야 할 것입니다. 디지털 기술과 연결된 디바이스의 보급은 20년 전에는 상상할 수 없었던 조직의 생존에 큰 도움이 될 것입니다.
엔터프라이즈 또는 레거시 데이터 웨어하우징 기술을 최적화하려는 조직의 노력에서 중요한 교훈을 얻을 수 있습니다. 한 가지 중요한 교훈은 기술, 프로세스 및 조직 운영을 현대화하여 발전하기 위해 구체적으로 변화하는 것이 중요하다는 것입니다. 변화의 속도는 계속 증가할 것이므로 이러한 지식과 현대화를 가속화할 수 있는 기능은 앞으로 매우 중요해질 것입니다.
현재 데이터 웨어하우스 현대화 현황에 관계없이 IBM 전문가가 요구사항에 맞는 올바른 접근 방식을 현대화할 수 있도록 도와드립니다. 이제 데이터 웨어하우스 현대화 여정을 시작할 때입니다.
