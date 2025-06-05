직원 생산성을 저해하는 가장 큰 장벽 중 하나는 서로 연결되지 않은 다양한 백엔드 툴을 사용하여 작업해야 한다는 문제입니다. 직원들은 업무를 처리하기 위해 다양한 애플리케이션에 의존하지만 각 애플리케이션에는 고유한 로그인 프로세스, 인터페이스, 워크플로가 있습니다. 일관성이 부족하면 마찰이 발생하여 생산성이 저하되고 집중력이 흐트러집니다.

이러한 어려움은 원활하고 조화로운 업무 프로세스를 만들고 비즈니스 지표를 높이는 솔루션의 필요성을 강조합니다. 챗봇 및 가상 도우미와 같은 생성형 AI 및 인공 지능 어시스턴트는 관리 작업을 처리하고, 질문에 답변하고, 고객 상호 작용을 간소화하는 일반적인 도구로 자리 잡았습니다. 그러나 이제 기업은 단순한 어시스턴트를 넘어 AI 에이전트와 같은 고급 시스템으로 이동하고 있습니다.

오늘날 기업은 도메인, 플랫폼, 공급업체를 망라하는 대규모의 에이전트 환경에 진입하고 있으며, 단일 에이전트나 애플리케이션에 의존하는 것은 더 이상 현실적이지 않습니다. 도메인별 애플리케이션, 오픈 소스 플랫폼, 하이퍼스케일러 에코시스템 전반에서 에이전트가 점점 더 많이 분산되고 있습니다. 복잡성이 증가함에 따라 이러한 에이전트를 연결할 뿐만 아니라 함께 작업할 수 있는 오케스트레이션이 필요합니다.

이때 멀티 에이전트 오케스트레이션이 필수적입니다. 즉, 사일로화된 상태가 아니라, 조화로운 상태에서 작동하도록 자율 에이전트를 조정하는 것입니다.

멀티 에이전트 오케스트레이션을 통해 에이전트, 어시스턴트, 다양한 데이터 소스가 협업할 수 있습니다. 이 접근 방식을 사용하면 단일 인터페이스를 통해 작업을 효율적으로 처리할 수 있으므로 여러 액세스 포인트와 빈번한 권한 확인이 필요하지 않습니다. 팀과 기능을 구분하는 사일로를 허물어 지식 공유를 강화하고 의사 결정을 가속화합니다.