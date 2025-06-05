직원 생산성을 저해하는 가장 큰 장벽 중 하나는 서로 연결되지 않은 다양한 백엔드 툴을 사용하여 작업해야 한다는 문제입니다. 직원들은 업무를 처리하기 위해 다양한 애플리케이션에 의존하지만 각 애플리케이션에는 고유한 로그인 프로세스, 인터페이스, 워크플로가 있습니다. 일관성이 부족하면 마찰이 발생하여 생산성이 저하되고 집중력이 흐트러집니다.
이러한 어려움은 원활하고 조화로운 업무 프로세스를 만들고 비즈니스 지표를 높이는 솔루션의 필요성을 강조합니다. 챗봇 및 가상 도우미와 같은 생성형 AI 및 인공 지능 어시스턴트는 관리 작업을 처리하고, 질문에 답변하고, 고객 상호 작용을 간소화하는 일반적인 도구로 자리 잡았습니다. 그러나 이제 기업은 단순한 어시스턴트를 넘어 AI 에이전트와 같은 고급 시스템으로 이동하고 있습니다.
오늘날 기업은 도메인, 플랫폼, 공급업체를 망라하는 대규모의 에이전트 환경에 진입하고 있으며, 단일 에이전트나 애플리케이션에 의존하는 것은 더 이상 현실적이지 않습니다. 도메인별 애플리케이션, 오픈 소스 플랫폼, 하이퍼스케일러 에코시스템 전반에서 에이전트가 점점 더 많이 분산되고 있습니다. 복잡성이 증가함에 따라 이러한 에이전트를 연결할 뿐만 아니라 함께 작업할 수 있는 오케스트레이션이 필요합니다.
이때 멀티 에이전트 오케스트레이션이 필수적입니다. 즉, 사일로화된 상태가 아니라, 조화로운 상태에서 작동하도록 자율 에이전트를 조정하는 것입니다.
멀티 에이전트 오케스트레이션을 통해 에이전트, 어시스턴트, 다양한 데이터 소스가 협업할 수 있습니다. 이 접근 방식을 사용하면 단일 인터페이스를 통해 작업을 효율적으로 처리할 수 있으므로 여러 액세스 포인트와 빈번한 권한 확인이 필요하지 않습니다. 팀과 기능을 구분하는 사일로를 허물어 지식 공유를 강화하고 의사 결정을 가속화합니다.
모든 툴과 애플리케이션이 단일 인터페이스에 원활하게 통합되어 모두가 서로 소통하여 작업 자동화를 간소화하고 팀이 복잡한 프로세스를 효율적으로 실행할 수 있도록 지원한다고 상상해 보세요. 멀티에이전트 오케스트레이션은 한 걸음 더 나아가 에이전트가 기존 AI 어시스턴트, 자동화, 워크플로, 데이터 소스와 상호 작용하고 협업할 수 있도록 지원합니다.
이 고유한 능력을 통해 사용자는 단일 인터페이스를 통해 다양한 사용 사례를 요청하고 가장 관련성이 높은 소스에서 정보를 검색하고 실행할 수 있습니다.
기업은 이전에 배포된 모든 시스템과 리소스를 통합함으로써 운영을 간소화하고 지연을 줄이며 오류를 최소화하여 더 빠르고 정확한 의사 결정에 이를 수 있습니다.
또한 멀티에이전트 오케스트레이션은 빠른 배포를 지원하고 코딩이 필요하지 않으며 ROI를 더 빠르게 실현할 수 있습니다. 궁극적으로 이러한 통합을 통해 기업은 더 효과적으로 운영하고 목표를 더 정확하게 달성할 수 있습니다.
AI 에이전트로 작업할 때는 현재 사용 가능한 두 가지 주요 유형인 맞춤형 에이전트와 사전 구축된 에이전트를 이해하는 것이 중요합니다. 각 에이전트는 서로 다른 용도로 사용되며, 다음 섹션에서는 이러한 에이전트의 차별화 요소와 요구 사항에 적합한 에이전트를 선택하는 방법을 살펴보겠습니다.
맞춤형 에이전트는 비즈니스의 고유한 필요와 요구 사항을 충족하도록 설계된 전문 AI 시스템입니다. 이러한 에이전트는 조직의 운영과 일치하는 특정 작업, 워크플로, 사용 사례를 처리하도록 맞춤화됩니다.
사용자 지정 에이전트는 기존 시스템 및 도구와 원활하게 통합되어 정보 및 데이터에 대한 액세스를 간소화합니다. 전반적인 효율성을 높이고 복잡한 문제에 대한 솔루션을 제공합니다. 맞춤형 에이전트는 자율적으로 작동하므로 지속적인 업데이트와 수동 개입의 필요성이 줄어들며, 시간이 지남에 따라 학습하고 적응하여 성능을 개선할 수 있습니다.
사전 구축 에이전트는 특정 목적, 사용 사례 및 비즈니스 요구 사항에 맞게 설계된 시스템입니다. 이러한 에이전트에는 사용자가 자신의 지식과 도구를 추가하여 신속하게 배포할 수 있는 기성 템플릿이 함께 제공됩니다. 예를 들어 에이전트는 성공적인 고객 관계를 위한 자료를 만들어 영업 팀을 지원합니다.
멀티 에이전트 오케스트레이션 설정에서 맞춤화 에이전트는 미리 구축된 에이전트와 협업하여 공통의 목표를 달성합니다. 이러한 확장성은 조직이 성장함에 따라 AI 인프라가 견고하게 유지되고 변화하는 요구 사항을 지원할 수 있도록 하여 궁극적으로 생산성 향상과 더 나은 의사 결정이 이루어지도록 합니다.
에이전트 시스템의 복잡성과 다양성이 계속 증가함에 따라 기본 기술 스택에 관계없이 에이전트를 검색, 배포, 오케스트레이션하기 위한 구조적이고 확장 가능한 방법에 대한 필요성도 커지고 있습니다. Watsonx Orchestrate Agent Catalog는 조직이 IBM 및 파트너가 제공하는 사전 구축된 에이전트를 모두 검색할 수 있는 중앙 집중식 허브를 제공하여 특정 요구 사항에 맞는 워크플로를 쉽게 선택하고 조정할 수 있도록 합니다.
Agent Catalog 외에도, Agent Connect는 제3자가 자체 에이전트를 만들고 카탈로그에 직접 제공하여 기능을 지속적으로 확장할 수 있는 확장 프로그램입니다.
IBM watsonx Orchestrate의 멀티 에이전트 오케스트레이션이 제공하는 네 가지 주요 특징은 다음과 같습니다.
- 개방성: watsonx Orchestrate는 스택 중심이 아닌 접근 방식을 채택하여 기업이 기술 환경 전반에 걸쳐 AI 에이전트를 원활하게 통합하고 오케스트레이션할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 기업이 이미 다른 에코시스템에서 사전 구축된 에이전트를 배포한 경우 이러한 시스템을 쉽게 조정하고 통합할 수 있습니다.
이러한 적응력 덕분에 기업은 대규모 교체 없이 기존 시스템과 도구를 사용할 수 있어 운영 중단을 최소화하고 투자 수익을 극대화할 수 있습니다. 기업은 생성형 AI를 채택하여 복잡한 워크플로를 최적화하고 성장을 촉진할 수 있습니다.
- 하이브리드 적응성: 개방형, 프라이빗, 하이브리드 구성을 포함한 다각적인 클라우드 환경에서는 적응형 솔루션을 구성하는 능력이 가장 중요해집니다. Watsonx Orchestrate는 에이전틱 AI가 모든 소스의 데이터를 완벽하게 이해하고 동화할 수 있도록 지원합니다. 이러한 총체적인 이해는 정확하고 신뢰할 수 있는 인사이트를 생성하는 데 매우 중요합니다.
- 유연성: Watsonx Orchestrate는 기업이 IBM 및 타사 공급업체의 앱 통합을 선택하여 전략을 자유롭게 큐레이팅할 수 있도록 합니다. 이러한 맞춤형 접근 방식을 통해 조직은 기술 에코시스템을 특정 요구 사항 및 목표에 맞게 조정하여 고유한 비즈니스 여정을 추진하는 맞춤형 솔루션을 구축할 수 있습니다.
- 로우 코드 배포: watsonx Orchestrate는 로우 코드 배포 모델을 제공하므로 최소한의 기술 전문성으로도 신속하게 구현할 수 있습니다. 사전 구축된 에이전트와 템플릿은 설정 프로세스를 신속하게 처리하여 빠르게 가시적인 결과를 제공합니다.
궁극적으로 에이전틱 AI의 진정한 가치는 오픈 마켓플레이스에 있으며, 이는 오케스트레이션을 통해 완전히 실현됩니다. 조직이 복잡한 워크플로와 상호 연결된 시스템에 점점 더 의존하게 되면서 여러 AI 에이전트를 조정할 수 있는 기능이 전략적 이점이 되고 있습니다. 멀티 에이전트 오케스트레이션을 통해 팀은 작업뿐만 아니라 전체 프로세스를 자동화할 수 있으며, 진화하는 비즈니스 요구 사항에 따라 협업, 조정, 확장할 수 있는 사전 구축된 맞춤형 에이전트를 통합할 수 있습니다.
