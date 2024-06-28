AI 기반 시스템은 보안 로그, 네트워크 트래픽 로그, 위협 인텔리전스 피드 등 방대한 데이터를 분석하여 잠재적인 취약성이나 공격을 나타내는 패턴과 이상 징후를 식별할 수 있습니다. 로그를 데이터와 차트로 변환하면 분석이 더 간단하고 빨라집니다. 보안 위험에 따라 인시던트를 식별하고 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 알림이 이루어져야 합니다.

자가 학습은 AI가 데이터로 훈련할 수 있는 또 다른 영역입니다. 이를 통해 AI는 변화하는 환경에 대한 최신 정보를 얻고 새로운 위협에 대처할 수 있습니다. AI는 고위험 위협과 이전에는 발견되지 않은 위협을 식별합니다.

AI를 구현하려면 모델을 학습시키기 위한 반복이 필요하며 여기에 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 그러나 시간이 날 수록 위협과 결함을 식별하기 쉬워집니다. AI 기반 플랫폼은 데이터에서 지속적으로 인사이트를 수집하여 변화하는 환경과 새로운 위험에 적응합니다. 이 과정을 거듭하면 약점을 찾아내고 실질적인 지침을 제공하는 정확성과 효율성이 향상됩니다.

AI를 훈련하려면 AI 자기 학습의 일환으로 MITRE ATT&CK 적대적 전술과 기술도 고려해야 합니다. AI에 MITRE를 함께 통합하면 고위험 위협의 90%를 찾아 차단할 수 있습니다.