ChatGPT로 부정행위를 하는 학생을 적발할 수 있는 새로운 도구가 개발되었습니다. 99.9% 효과적입니다. 하지만 OpenAI는 윤리적인 문제로 인해 이를 공개하지 않고 있습니다.

이는 AI가 직면한 주요 과제 중 하나를 보여주는 한 가지 예일 뿐입니다. 기술이 윤리적으로 사용되는지 확인하기 위해 어떻게 모니터링할 수 있을까요?

지난 몇 년 동안 AI 분야의 유명 기업들은 자사의 기술을 책임감 있게 사용하도록 노력해 왔습니다. AI를 윤리적으로 사용하는 것은 기업이 해야 할 올바른 일일 뿐만 아니라 소비자가 원하는 일이기도 합니다. 실제로 IBM 글로벌 AI 채택 지수에 따르면 86%의 기업은 고객이 윤리적 가이드라인을 사용하고 데이터 및 AI 모델 사용 방식을 명확히 하는 기업을 선호한다고 답했습니다.

IBM의 신뢰할 수 있는 AI 글로벌 리더인 Phaedra Boinodiris는 "우리 모두는 기업들이 [AI를 윤리적으로 사용하는 것에 대해] 인식하고 있기를 바라고 있습니다."라고 말합니다. "더 큰 문제는 기업과 다른 조직이 배포한 AI의 안전하고 책임감 있는 결과에 대해 책임을 지는 것이 왜 중요한가 하는 것입니다."

AI 윤리 도구가 도움이 될까요? 도구 자체가 편향되어 있나요? 최신 연구 내용을 간략히 살펴보겠습니다.