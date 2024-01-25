AI의 균형 유지: 선을 행하고 해를 피하기

비즈니스 및 HR 리더가 책임감 있는 AI 전략을 개발할 때 명심해야 할 세 가지 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.

사람을 전략의 중심에 두세요

다시 말해, 첨단 기술 전략을 세울 때 직원에게 우선순위를 두어야 합니다. 즉, AI가 직원들과 함께 일하는 방식을 파악하고, 직원들에게 AI가 어떻게 각자의 역할을 탁월하게 수행할 수 있는지 구체적으로 전달하고, 일하는 방식을 재정의해야 합니다. 교육이 없다면 직원들은 AI가 자신을 대체하거나 인력을 없애기 위해 도입되는 것에 대해 지나치게 걱정할 수 있습니다. 이러한 모델이 어떻게 구축되는지에 대해 솔직하게 직원들과 직접 소통하세요. HR 리더는 잠재적인 일자리 변화와 AI 및 기타 기술로 인해 창출되는 새로운 범주와 일자리의 현실에 대해 언급해야 합니다.

채택된 기술과 기업을 모두 고려한 거버넌스 활성화

AI는 단일체가 아닙니다. 조직은 AI를 다양한 방식으로 배포할 수 있으므로 조직에게 책임감 있는 AI가 어떤 의미인지, 어떻게 사용할 계획인지, 어떻게 사용하지 않을 것인지 명확하게 정의해야 합니다. 생성형 AI의 포함 여부에 관계없이 각 AI 사용 사례에서는 OECD 또는 RAII 가이드라인에 따라 투명성, 신뢰, 형평성, 공정성, 견고성 및 다양한 팀 사용과 같은 원칙을 고려하고 설계해야 합니다. 또한 각 모델에 대해 모델 드리프트 및 개인정보 보호 조치를 정기적으로 검토하고 편향성 완화를 위한 구체적인 다양성, 형평성 및 포용성 지표를 검토해야 합니다.

업무에 필요한 적절한 기술과 도구를 파악하고 조정

실제로 일부 직원은 질문에 대한 답변, 이메일 초안 작성, 기타 일상적인 작업 수행과 같은 작업을 수행하는 데 도움이 되는 생성형 AI 도구를 이미 실험하고 있습니다. 따라서 조직은 즉시 이러한 도구 사용 계획을 알리고, 이를 사용하는 직원들에게 기대치를 설정하고, 이러한 도구의 사용이 조직의 가치와 윤리에 부합하는지 확인해야 합니다. 또한 조직은 직원들이 AI 지식을 향상시키고 잠재적인 커리어 경로를 이해할 수 있도록 기술 개발 기회를 제공해야 합니다.

성공적인 도입을 위해서는 책임감 있는 AI를 실행하고 조직에 통합하는 것이 필수적입니다. IBM은 고객 및 파트너와 함께 책임감 있는 AI를 AI 접근 방식의 핵심으로 삼고 있습니다. 2018년 IBM은 윤리적이고 책임감 있고 신뢰할 수 있는 AI 문화를 지원하기 위해 여러 분야를 아우르는 중앙 기관인 AI 윤리 위원회를 설립했습니다. 연구, 사업부, 인사, 다양성 및 포용, 법무, 정부 및 규제 업무, 구매/조달, 커뮤니케이션 등 다양한 부서의 고위급 리더로 구성되어 있습니다. 위원회는 AI 관련 이니셔티브와 결정을 지시하고 집행합니다. IBM은 AI의 장점과 과제를 진지하게 받아들이며, 저희가 하는 모든 일에 책임을 부여합니다.

