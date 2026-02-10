IBM은 매년 이전보다 더 강력하고 안전한 수백 개의 새로운 소프트웨어 출시를 발표합니다. 대부분 AI와 클라우드 지원 기능이 탑재되어 있으며, 모든 소프트웨어는 연중무휴 24시간 기술 지원이 됩니다.

출시된 제품 중 상당수는 다음과 같이 새로운 기능 및 개선 사항을 제공이 가능합니다:

소프트웨어 구매 비용 절감

성능, 생산성 및 보안 개선

개선된 인사이트와 결과를 위해 통합 AI를 활용하세요

현대화 가속화

IBM 공지사항 페이지를 방문해 보세요. 일간 또는 주간 단위로 이메일 알림을 받도록 구독할 수 있으며, 주기는 선택 사항입니다. 일단 구독하면 언제든지 알림 기본 설정을 업데이트할 수 있습니다.

활성화된 IBM 소프트웨어 구독 및 지원 혜택을 활용하여 최신 상태를 유지하고, S&S 투자에 대한 수익을 극대화하세요.