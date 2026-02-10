S&S의 새로운 기능 및 다운로드 보기

    IBM은 매년 이전보다 더 강력하고 안전한 수백 개의 새로운 소프트웨어 출시를 발표합니다. 대부분 AI와 클라우드 지원 기능이 탑재되어 있으며, 모든 소프트웨어는 연중무휴 24시간 기술 지원이 됩니다.

    출시된 제품 중 상당수는 다음과 같이 새로운 기능 및 개선 사항을 제공이 가능합니다:

    • 소프트웨어 구매 비용 절감
    • 성능, 생산성 및 보안 개선
    • 개선된 인사이트와 결과를 위해 통합 AI를 활용하세요
    • 현대화 가속화

    IBM 공지사항 페이지를 방문해 보세요. 일간 또는 주간 단위로 이메일 알림을 받도록 구독할 수 있으며, 주기는 선택 사항입니다. 일단 구독하면 언제든지 알림 기본 설정을 업데이트할 수 있습니다.

    활성화된 IBM 소프트웨어 구독 및 지원 혜택을 활용하여 최신 상태를 유지하고, S&S 투자에 대한 수익을 극대화하세요. 

    최신 VRM 다운로드

    소프트웨어 투자의 미래에 대비할 수 있도록 자격이 부여된 소프트웨어의 최신 버전 또는 제품을 다운로드하세요.

    Passport Advantage Online에 로그인하여 IBM 소프트웨어의 새 버전 및 릴리스를 다운로드하세요.

    리소스
    IBM 다운로드 정책 검토

    Fix Central 및 소프트웨어 프로그램 다운로드 사이트에 적용되는 IBM 다운로드 정책을 확인하세요. 

         자세히 알아보기
    자격이 부여된 IBM 소프트웨어에 대한 업데이트 및 개선 사항 받기

    최신 소프트웨어 버전 및 출시에서 제공되는 새로운 기술을 활용해 보세요.

         자세히 알아보기
    업데이트 및 지원을 지속적으로 이용하려면 S&S를 갱신하세요

    협상된 절감 플랜과 제공업체 할인까지 고려하여 퍼블릭 클라우드의 컴퓨팅 및 스토리지 요구 사항을 평가하세요.

         자세히 알아보기

