소프트웨어 투자는 기술의 근본적인 약속에 뿌리를 둔 혁신을 담고 있습니다.
각 새로운 소프트웨어 릴리스는 기존 기능을 기반으로 이전 버전보다 더 강력하고 안정적이며 안전합니다.
끊임없이 변화하는 요구를 충족하도록 진화하는 기술을 함께 만들어 갑시다.
소프트웨어는 신뢰할 수 있는 내장 보안을 통해 끊임없이 진화하는 사이버 위협으로부터 애플리케이션과 시스템을 보호하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
위협 환경보다 더 빠르게 적응하는 사이버 보안을 함께 만들어 갑시다.
소프트웨어는 전 세계 개발자, 소프트웨어 엔지니어, 연구 과학자, 제품 및 기술 지원 전문가로 구성된 글로벌 네트워크의 지원을 받습니다.
귀사에 도움이 되는 전문성을 함께 만들어 갑시다.
IBM 소프트웨어를 통해 온프레미스, 구독, 서비스 또는 어떤 클라우드에서든 무엇을 어떻게 실행할지 선택할 수 있으며, 선택 시 새로운 업무 방식으로 전환할 수 있도록 트레이드업 및 업그레이드 옵션도 제공합니다.
전략적 목표를 더 빠르게 달성하기 위해 새로운 업무 방식으로 전환할 수 있는 유연성을 함께 만들어 갑시다.