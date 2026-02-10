IBM Software Subscription & Support 갱신

갱신 견적을 즉시 검토하고 다음 갱신 옵션 중에서 선택하세요.
*참고: Passport Advantage Online을 통한 갱신 및 주문은 대부분의 국가에서 가능하지만, 모든 국가에서 가능한 것은 아닙니다. IBM으로부터 직접 구매하는 경우, 원하는 결제 방식을 선택할 수 있습니다. 결제 옵션에는 인보이스 결제, 구매 번호를 통한 청구, 신용카드 결제(국가별 제공 여부에 따름)가 포함됩니다.
PAO를 통한 갱신
- 갱신 견적을 받으면 Passport Advantage Online을 클릭하세요.
- IBM ID와 비밀번호(PW)로 로그인하세요. 자동으로 갱신 견적 화면으로 이동됩니다. 해당 화면에서 갱신 견적 번호와 함께 갱신 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 두 개의 추가 탭이 표시됩니다.
- 계정 정보 탭에는 IBM 고객 번호와 갱신 기한을 포함한 계정 정보가 표시됩니다.
- 영업 담당자 탭에는 IBM 영업 담당자의 연락처 정보가 표시됩니다.
- 갱신하려면 "장바구니에 추가"를 클릭합니다.
- 장바구니 화면에서 Software Subscription and Support 갱신에 대한 모든 라인 항목을 확인할 수 있습니다. "가격 책정” 단계가 자동으로 완료되는 것을 확인할 수 있습니다. 이 단계에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 주문을 진행하려면 '결제'를 클릭하세요.
- 이제 “결제 – 청구 및 배송 화면”으로 이동합니다.
- 이용 약관을 읽고 “동의함”을 클릭하세요.
- “계속” 버튼을 클릭하세요.
- 이제 주문 검토 및 제출 페이지로 이동합니다.
- 선호 결제 방법(PPM)을 선택하세요. 기본값은 신용카드 결제입니다. 구매 주문서로 결제할 수도 있습니다. 참고: 결제 방법은 국가별로 다를 수 있습니다.
- 신용카드로 결제하려면
- 신용카드 번호를 입력하세요.
- 신용카드 만료 월을 선택하세요.
- 신용카드 만료 연도를 선택하세요.
- 보안 코드를 입력하세요.
- 대부분의 카드에서는 카드 뒷면에 인쇄된 3자리 숫자를 확인하세요. 카드 번호 뒤쪽 오른편에 표시되어 있습니다.
- American Express 카드의 경우 카드 앞면에 인쇄된 4자리 숫자를 확인하세요. 카드 번호 위쪽에 표시되거나 카드 번호 앞이나 뒤에 표시되어 있습니다.
- 준비가 되면 “제출” 버튼을 클릭하세요.
- 이제 주문 확인 및 정보 화면으로 이동합니다. 이 화면에는 방금 제출한 Software Subscription and Support 갱신에 대한 주문 참조 번호가 표시됩니다.
- 이 화면에는 주문 참조 번호, 결제 방법 정보, 주문 항목 설명이 포함되어 있으므로 기록 보관을 위해 인쇄하세요.