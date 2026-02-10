IBM Software Subscription & Support 갱신

IBM Software Subscription & Support 갱신

IBM Software Subscription and Support(S&S)의 업그레이드 및 지원 혜택이 계속 유효하도록 하려면, 각 적용 기간 종료 시 갱신해야 합니다. 아래 링크를 사용해 갱신이 필요한 이유, 시기, 방법을 확인하세요.

    아래 링크를 사용해 갱신이 필요한 이유, 시기, 방법을 확인하세요.

    활성화된 S&S를 유지하는 것은 소프트웨어 투자를 보호하는 가장 비용 효율적인 방법 중 하나입니다.

    이는 현재 권한이 있는 소프트웨어의 사용성, 성능, 보안을 개선하기 위해 새로운 기능과 향상된 기능을 활용할 수 있도록 도와줍니다. 이는 새로운 기능을 배포하는 데 유리한 위치를 제공하며, 다음 항목에 대한 중단 없는 액세스를 보장합니다.

    1. Passport Advantage Online(PAO)을 통한 업그레이드와 Fix Central을 통한 수정 사항(결함 수정, 제한 사항 및 우회 포함)
    2. 일반적인 설치, 배포, 마이그레이션 및 사용 관련 질문에 대한 IBM 지원과 함께, 연중무휴(주 7일, 연 52주) 24시간 제공되는 심각도 1(Severity 1) 문제에 대한 지원을 제공합니다. 웹, 채팅 또는 전화로 간단히 케이스를 개설하면 됩니다. IBM Support로 이동해 IBM Support Guide를 확인해 자세히 알아보세요.

    갱신 기한

    • Passport Advantage 사이트의 경우, 갱신은 매년 동일한 날짜(‘기념일’ 날짜라고 함)에 이루어집니다.
    • Passport Advantage Express의 경우, 갱신 날짜는 거래 날짜에 따라 결정됩니다. 이는 IBM Software Subscription and Support가 취득일에 시작해 다음 해의 해당 월 마지막 날에 종료됨을 의미하며, 단 취득일이 월의 첫날인 경우에는 적용 기간이 해당 월의 마지막 날에 종료됩니다.
    • 참고: 여러 건의 PAE 거래가 있는 경우, 단일 연간 기념일 날짜를 활용하기 위해 Passport Advantage에 등록하고 권한을 이전하는 것이 좋을 수 있습니다. 방법 알아보기

    갱신 알림

    • 각 갱신 기한 120일 전에 Passport Advantage 기본 담당자에게 연락처 확인 요청이 전송됩니다. 참고: 다가오는 갱신 견적이 올바른 담당자에게 전달되도록, 사이트 기본 담당자가 연락처를 검토, 추가 또는 삭제하고 사용자 역할을 지정하거나 수정하며 액세스 권한을 업데이트하는 것이 중요합니다.
    • 갱신 견적은 설정에 따라 기본 담당자, 갱신 담당자 또는 관리 담당자에게 매월 17일 전후 또는 IBM Software Subscription and Support 기념일 날짜 약 105일 전에 전달됩니다*.
    • 갱신 이메일 알림은 갱신일 기준 60일, 45일, 30일, 15일 전에 또는 갱신이 완료될 때까지 전송됩니다.

    갱신 견적을 즉시 검토하고 다음 갱신 옵션 중에서 선택하세요.

    • 최종 가격 및 이행을 위해 공인 IBM 비즈니스 파트너에 문의
    • 도움을 받기 위해 IBM 갱신 담당자에게 문의
    • Passport Advantage Online for Customers에 로그인해 온라인으로 갱신 완료*

    *참고: Passport Advantage Online을 통한 갱신 및 주문은 대부분의 국가에서 가능하지만, 모든 국가에서 가능한 것은 아닙니다. IBM으로부터 직접 구매하는 경우, 원하는 결제 방식을 선택할 수 있습니다. 결제 옵션에는 인보이스 결제, 구매 번호를 통한 청구, 신용카드 결제(국가별 제공 여부에 따름)가 포함됩니다.

    PAO를 통한 갱신

    1. 갱신 견적을 받으면 Passport Advantage Online을 클릭하세요.
    2. IBM ID와 비밀번호(PW)로 로그인하세요. 자동으로 갱신 견적 화면으로 이동됩니다. 해당 화면에서 갱신 견적 번호와 함께 갱신 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 두 개의 추가 탭이 표시됩니다.
      1. 계정 정보 탭에는 IBM 고객 번호와 갱신 기한을 포함한 계정 정보가 표시됩니다.
      2. 영업 담당자 탭에는 IBM 영업 담당자의 연락처 정보가 표시됩니다.
    3. 갱신하려면 "장바구니에 추가"를 클릭합니다.
    4. 장바구니 화면에서 Software Subscription and Support 갱신에 대한 모든 라인 항목을 확인할 수 있습니다. "가격 책정” 단계가 자동으로 완료되는 것을 확인할 수 있습니다. 이 단계에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
      • 라인 항목 삭제*
      • 편집 수행*
      • 결제
    5. 주문을 진행하려면 '결제'를 클릭하세요.
      1. 이제 “결제 – 청구 및 배송 화면”으로 이동합니다.
      2. 이용 약관을 읽고 “동의함”을 클릭하세요.
      3. “계속” 버튼을 클릭하세요.
    6. 이제 주문 검토 및 제출 페이지로 이동합니다.
      1. 선호 결제 방법(PPM)을 선택하세요. 기본값은 신용카드 결제입니다. 구매 주문서로 결제할 수도 있습니다. 참고: 결제 방법은 국가별로 다를 수 있습니다.
      2. 신용카드로 결제하려면
        1. 신용카드 번호를 입력하세요.
        2. 신용카드 만료 월을 선택하세요.
        3. 신용카드 만료 연도를 선택하세요.
        4. 보안 코드를 입력하세요.
          1. 대부분의 카드에서는 카드 뒷면에 인쇄된 3자리 숫자를 확인하세요. 카드 번호 뒤쪽 오른편에 표시되어 있습니다.
          2. American Express 카드의 경우 카드 앞면에 인쇄된 4자리 숫자를 확인하세요. 카드 번호 위쪽에 표시되거나 카드 번호 앞이나 뒤에 표시되어 있습니다.
      3. 준비가 되면 “제출” 버튼을 클릭하세요.
    7. 이제 주문 확인 및 정보 화면으로 이동합니다. 이 화면에는 방금 제출한 Software Subscription and Support 갱신에 대한 주문 참조 번호가 표시됩니다.
      1. 이 화면에는 주문 참조 번호, 결제 방법 정보, 주문 항목 설명이 포함되어 있으므로 기록 보관을 위해 인쇄하세요.

     